(VienDongDaily.Com - 25/12/2016)

Vào năm 1996, Subu Kota đã nhận tội bán thứ vật liệu ấy cho một nhân viên FBI giả làm gián điệp Nga. Nay ông Kota là một trong hai giám đốc của hội đồng quản trị của Brainwave Science ở Boston.

Michael Flynn đang chờ thang máy tại tòa nhà Trump Tower. (Drew Angerer/ Getty Images)



Ông Michael Flynn, một cựu trung tướng được Tổng Thống đắc cử Donald Trump chọn làm cố vấn an ninh quốc gia, trong năm nay hợp tác với một công ty kỹ thuật rất đáng quan tâm cho chính phủ Hoa Kỳ. Nhân vật đồng điều hành của công ty này là một người từng bị kết tội mưu toan bán vật liệu công nghệ sinh học bị đánh cắp cho cơ quan tình báo KGB của Nga.



Vào năm 1996, Subu Kota đã nhận tội bán thứ vật liệu ấy cho một nhân viên FBI giả làm gián điệp Nga. Nay ông Kota là một trong hai giám đốc của hội đồng quản trị của Brainwave Science ở Boston. Trong những năm diễn ra thủ tục tố tụng của tòa án liên bang, các công tố viên xuất trình bằng chứng mà họ nói là cho thấy từ năm 1985 cho tới năm 1990, ông Kota nhiều lần gặp một điệp viên KGB. Ông cũng là nằm trong một đường dây gián điệp kiếm được hàng trăm ngàn Mỹ kim, bằng cách bán kỹ thuật phòng thủ hỏa tiễn của Mỹ cho các gián điệp Nga. Kota phủ nhận cáo buộc cho rằng ông làm gián điệp. Ông đã đạt một thỏa thuận nhận tội trong vụ án công nghệ sinh học. Ông thừa nhận đã bán một bản phác họa của một loại máy bay trực thăng quân sự cho người đồng bị cáo. Sau đó người này bị kết tội là một gián điệp của KGB.



Trong khi đó ông Michael Flynn phục vụ hơn ba chục năm trong quân đội, và vươn lên trở thành giám đốc Cơ Quan Tình Báo Quốc Phòng, trước khi ông bị Tổng Thống Barack Obama cách chức vào năm 2014, vì những bất đồng về chính sách. Ông đã thành lập một công ty cố vấn tư nhân, tên là Flynn Intel Group. Công ty này tìm cách làm ăn với một loạt công ty an ninh mạng điện toán và các hãng thầu quốc phòng. Ông bắt đầu cộng tác với Brainwave Science vào mùa xuân năm ngoái.



Ông Flynn bị nhiều người chỉ trích, vì có quan hệ thân cận với Nga. Trong tháng qua, ông nhiều lần từ chối những lời xin phỏng vấn về các mối quan hệ kinh doanh của công ty ông. Jason Miller, một phát ngôn viên của nhóm chuyển tiếp chính quyền của ông Trump, nói trong một email rằng ông Flynn chưa bao giờ gặp gỡ hoặc nói chuyện với ông Kota, và ông đã kết thúc mối liên kết với công ty Brainwave Science.



Ông Kota nói rằng những cáo buộc hình sự chống ông, và những cuộc giao tiếp của ông với KGB đều là sự hiểu lầm. Ông thừa nhận việc bán nguyên liệu công nghệ sinh học cho một nhân viên liên bang giả làm một gián điệp Nga. Nhưng ông nói rằng đó là một vụ tranh chấp bằng sáng chế, chứ không phải là một vụ gián điệp.



Brainwave đang tìm cách phát triển một thị trường cho kỹ thuật sáng tạo gây tranh luận. Kỹ thuật này được gọi là “lấy dấu vân tay não bộ,” có thể đánh giá sự lương thiện thông qua một cuộc rọi scan bộ não. Ông Flynn đã được đưa vào hội đồng cố vấn của công ty, để giúp bán sản phẩm cho các cơ quan quốc phòng và thực thi công lực. Chủ tịch Krishna Ika của Brainwave cho biết như vậy trong một cuộc phỏng vấn.



Ông Ika nói rằng công ty chưa bán bất cứ máy nào cho các cơ quan liên bang Hoa Kỳ, và đang tìm kiếm các nhà đầu tư. Ông điều hành các hoạt động hàng ngày, trong khi ông Kota đem hoạt động kinh doanh và khả năng chuyên môn kỹ thuật ra giúp làm những quyết định có tính cách chiến lược.



Các nhân viên chìm của liên bang làm chứng rằng ông Kota từng khoe về việc ông tham gia một đường dây gián điệp KGB. Thế nhưng ông Kota nói rằng ông chưa bao giờ là một điệp viên. Ông thừa nhận có gặp Vladimir Galkin, một điệp viên KGB, ít nhất bốn lần, và nhận được hàng trăm ngàn Mỹ kim, để đổi lấy thông tin về công nghệ liên quan đến các hệ thống phòng thủ hỏa tiễn của Hoa Kỳ. Galkin đã bị bắt tại phi trường Kennedy trong năm 1996. Các công tố viên đã không thể gom bằng chứng pháp lý chống lại đường dây gián điệp quân sự, mà họ nói là do ông điều hành, có dính líu tới ông Kota và những người khác, sau khi Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cho phép ông rời khỏi đất nước.



Ông Flynn đã gặp các giới chức Brainwave ít nhất 10 lần, theo Ika cho biết, và đã ký một thỏa thuận hợp tác, để giúp kiếm được hoạt động kinh doanh mới với các cơ quan của Hoa Kỳ. Công ty Flynn, ở vùng ngoại ô Fairfax của Washington, Virginia, hứa cung cấp “các dịch vụ đào tạo thuộc đẳng cấp thế giới, được cầm đầu bởi các chuyên gia an ninh có trình độ cao, với kinh nghiệm về công tác tình báo và điều tra,” theo trang web của Brainwave cho biết. Ông Ika nói rằng Flynn đích thân thử nghiệm sản phẩm. Ông đội một chiếc nón giống như mũ an toàn, được trang bị các bộ cảm biến, được cho là để đọc những làn sóng não của một đối tượng, trong một nỗ lực nhằm phát hiện thông tin. Ika nói, “Ông ấy thấy điều đó rất có sức thuyết phục.”