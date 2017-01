(VienDongDaily.Com - 06/01/2017)

Báo Nga đã vui mừng loan tin Donald Trump đắc cử trong tháng 11 năm ngoái. (Yuri Kadobnov/ Getty Images)



HOA THỊNH ĐỐN – Cộng đồng tình báo Hoa Kỳ đã công bố một bản cáo trạng đánh thẳng thừng vào Tổng Thống Nga Vladimir Putin, tố cáo ông đã tìm cách gây ảnh hưởng trong cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ với mục đích tạo thuận lợi cho Tổng Thống đắc cử Donald Trump.



Bản phúc trình của Phòng Giám Đốc Tình Báo Quốc Gia (ODNI) được công bố ngày thứ Sáu cho biết hoạt động của Nga nhằm đánh phá cuộc bầu cử tại Mỹ đã rất tinh vi và phức tạp, kết hợp hình thức tấn công bằng tin tặc, tuyên truyền và tạo tin giả để “làm mất niềm tin của người Mỹ trong tiến trình dân chủ, bôi nhọ cựu ngoại trưởng Clinton, và làm hại cho cơ hội đắc cử của bà.”



Trước đây chính phủ Obama từng đổ lỗi cho Nga về việc tấn công bằng tin tặc vào đảng Dân Chủ, và Obama đã ban lệnh trừng phạt Nga vì hoạt động tin tặc này. Và nay bản phúc trình được phép công bố cho công chúng được biết cho thấy ông Putin đã ra lệnh cho các cơ quan của Nga phải tìm cách gây ảnh hưởng đến ý kiến của người Mỹ và gây hại cho cuộc tranh cử của bà Hillary Clinton.



Bản phúc trình ghi: “Putin và chính phủ Nga đã rõ ràng muốn Trump được đắc cử tổng thống. Khi Moscow nhận thấy rằng bà Clinton có thể thắng cuộc bầu cử, chiến dịch tuyên truyền của Nga đã chú trọng đến việc cản trở bà Clinton để bà không thể thắng.”



Tập báo cáo của phòng ODNI đã kết hợp những bài phân tích của CIA, FBI và Cơ Quan An Ninh Quốc Gia. Trước khi công bố bản báo cáo được lược bỏ những chi tiết nhạy cảm cho ngành tình báo, ODNI đã tường trình với ông Trump về báo cáo cũng như các bản phân tích của họ liên quan đến hoạt động phá hoại bầu cử của chính phủ Nga.



Trong một văn bản dành cho báo chí, ông Trump nói rằng cuộc họp với các viên chức thuộc các cơ quan tình báo đã có tính chất “xây dựng” và nhìn nhận rằng các quốc gia như Trung Quốc và Nga đều đã tìm cách đột nhập bằng tin tặc vào các tổ chức tại Hoa Kỳ, kể cả đảng Dân Chủ. Tuy nhiên, ông đã không nói rằng ông đồng ý với báo cáo của chính phủ. Ông cũng không đổ lỗi cho Nga gây ra những vụ tin tặc trong cuộc bầu cử.

Ông Trump có nói rằng sự đột nhập vào hệ thống điện toán của Dân Chủ đã “hoàn toàn không có ảnh hưởng gì hết đến kết quả bầu cử.” Ông cũng nói thêm rằng ông sẽ thành lập một đội làm việc, và đội này có nhiệm vụ soạn thảo một kế hoạch bảo vệ an ninh điện tử trong vòng 90 ngày sau khi ông tuyên thệ nhậm chức.

Trước khi họp với các viên chức tình báo mà trong đó có cả Giám Đốc James Clapper của ODNI và Giám Đốc Michael Rogers của NSA, ông Trump từng nói với nhật báo New York Times rằng cuộc điều tra về hoạt động tin tặc của Nga chỉ là “một cuộc săn lùng phù thủy chính trị” được thực hiện bởi một chính phủ đã “xấu hổ” trước chiến thắng của ông.



Trong nhiều tuần qua qua, ông Trump đã liên tục phủ nhận những thẩm định của cộng đồng tình báo về hoạt động tin tặc của Nga, không tin rằng hoạt động này xuất pháp từ hàng lãnh đạo tại Moscow.

Trong khi đó, các chuyên gia về an ninh điện toán đã được xem bản báo cáo của chính phủ nói rằng họ hy vọng không còn ai thắc mắc gì nữa về việc Nga đã can thiệp vào nội bộ bầu cử của Hoa Kỳ.