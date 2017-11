Phút hãi hùng của gia đình bị nhóm cô đồ uy hiếp trong đêm

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, tối 5/11 trước cửa gia đình chị Chu Thị Kim Huế (SN 1983) và anh Lương Quang Duyên (1982), trú tại thôn Hàm Hy, xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) xuất hiện một nhóm côn đồ mang theo hung khí đến đập phá nhà cửa, chửi bới dọa nạt khiến 3 mẹ con chị Huế hoảng loạn.

Sau khi sự việc xảy ra, người dân địa phương thông tin cho công an xã Cộng Lạc có mặt tại nơi xảy ra sự việc và tiếp đó Công an huyện Tứ Kỳ về thụ lý giải quyết.

Căn nhà vợ chồng chị Huế sinh sống bị nhóm côn đồ đập phá trong đêm. Ảnh: Đ.Tùy

Có mặt tại gia đình nạn nhân vào trưa nay (9/11), anh Duyên vẫn chưa hết hoảng sợ khi nói về sự việc. “Bây giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy sợ, nếu như hôm đó tôi ở nhà hay gia đình không đóng cửa từ trước thì không biết bây giờ sẽ thế nào”, anh Duyên cho biết.

Theo lời kể của chồng chị Huế, khoảng 18h30 tối hôm xảy ra sự việc, anh Duyên đi ăm cơm ở nhà người em, còn vợ cùng các con đến bố nuôi và ăn tối tại đó. Sau khi ăn xong vợ và các con về nhà trước còn anh Duyên chưa về. Đến hoảng 20h tối, anh nhận được điện thoại của vợ thông báo về có nhóm người lạ mặt đập phá nhà cửa, thấy vậy anh vội về.

Cửa kính của gia đình anh Duyên bị đập vỡ nhiều chỗ. Ảnh: Đ.Tùy

“Khi về đến nơi, tôi thấy công an xã đang có mặt tại đây, cửa nhà đã mở, cạnh đó có nhiều mảnh kính vỡ vương vãi khắp nơi và vợ con tôi tinh thần hoảng loạn. Đặc biệt 5 biển hiệu quảng cáo quán cắt tóc bị chém rách, trên cửa cuốn có hơn 10 vết kiếm đâm, cửa bị cong vênh, bóng điện phía ngoài bị đập vỡ và bàn ghế ở ngoài cũng bị chém gãy”, anh Duyên cho biết.

Khi hoàn thành việc khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai, ngay trong đêm hôm đó, gia đình anh Duyên làm đơn gửi Cơ quan CSĐT Công an huyện Tứ Kỳ về sự việc và mong được cơ quan sớm làm sáng tỏ. Đồng thời, gia đình bàn giao camera quay lại toàn bộ sự việc cho công an huyện.

Trên cửa cuốn có hơn 10 vết đâm khiến chiếc cửa này bị cong, vênh. Ảnh: Đ.Tùy

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Vũ Hồng Công – Trưởng công an xã Cộng Lạc cho hay, lúc công an xã nhận được điện thoại của người dân đã xuống ngay hiện trường và phát hiện có nhiều mảnh vỡ của kính cũng như các tấm quảng cáo bị đâm chém. Thấy sự việc phức tạp và vượt ngoài thẩm quyền nên địa phương báo cáo Công an huyện về xử lý.

Trước câu hỏi liệu gia đình anh Duyên có mâu thuẫn với ai trong địa phương và bị trả thù hay không, ông Công cho biết: “Vợ chồng anh Duyên từ trước đến nay hiền lành, chịu khó làm ăn và không có mâu thuẫn với ai bao giờ. Tuy nhiên, khu vực gia đình anh ấy sinh sống nằm cạnh chân cầu Xe, tiếp giáp với nhiều xã cho nên địa bàn có nhiều vấn đề phức tạp”.

Chiếc bàn ở phía ngoài cửa cũng bị đập vỡ. Ảnh: Đ.Tùy

Theo tìm hiểu của PV Báo Gia đình & Xã hội, nhiều năm nay vợ chồng anh Duyên làm nghề cắt tóc và bán thêm hàng ăn sáng trước cửa của gia đình. Vợ chồng anh có 2 con trai. Mảnh đất anh đang sinh sống, trước đây gia đình thuê làm cửa hàng cắt tóc, sau đó mua lại và năm 2016 thì xây nhà.

Được biết, trước khi xảy ra sự việc khoảng 30 phút, tại khu vực chợ cầu Xe xảy ra vụ ẩu đả của một nhóm thanh niên chưa xác định rõ danh tính. Sau đó, nhóm này đi xe vào khu vực nhà vợ chồng anh Duyên sinh sống và sau đó xảy ra sự việc trên.

Đức Tùy

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất