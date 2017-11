Bài NGUYỄN BÁ CHỔI

Thấy chị Mai Khôi đứng "piss on youTrump" giữa đường Hà Nội, "thủ đô của phẩm giá con người" thời chống Mỹ trước rước Mỹ sau, bạn gái Cu Tèo là Cái Hĩm bức xúc, bị mắc piss lây, nhưng Cái Hĩm chỉ "buồn" piss lên bọn Mặt Dày mà thôi.



Hai chữ Mặt Dày ở đây phải viết hoa/viết bông, để "phân biệt đối xử" với những người bình thường không may bị dày da mặt do bẩm sinh hoặc do lao động dầm mưa dải nắng, hay do tập võ nghệ quyền Anh; da mặt của những người này dày nhưng họ không dày mặt như bọn Mặt Dày mà Cái Hĩm đòi "piss on you Mặt Dày".



Nói đến bọn Mặt Dày, là mọi người đều biết chúng là... "còn ai trồng khoai đất này" nữa.

Ấy là bọn vốn là nòi "Vô Sản" tức phường khố rách áo ôm mang xác Việt mà hồn thì Nga Tàu từ Miền Bắc vượt sông Bến Hải vào giết người cướp của dân Việt Miền Nam đang sống trong tự do no ấm; sau bốn mươi hai năm đã rõ ràng là như thế, nhưng cái mồm vẫn tiếp tục oang oang là "chiến tranh thần thánh," là "chống Mỹ cứu nước."





(Dân Làm Báo)



Ấy là bọn sau khi phỏng được "hai hòn" Miền Nam, "cào" của cải Miền Nam đem về Bắc, rồi "cào" luôn cả nền Kinh Tế Thị Trường từng làm nên sự "phồn vinh giả tạo" xuống "bằng" cảnh đói rách thật sự; đuổi dân cả nước vào nông trường, hợp tác xã với kết quả là, không phải được"hưởng theo nhu cầu," mà là "đổi mới hay là chết" đói về sau được "thẩm mỹ hóa" bằng "Đổi Mới Tư Duy." "Đổi mới tư duy" không khác gì hơn là học đòi cách làm ăn của "Ngụy," nhưng mỗi độ Tháng Tư về lại rống lên, "Đi, ta đi giải phóng Miền Nam."

Ấy là bọn nhờ bỏ Đồng Rúp của "Thành trì Các Mạng Nga," nhảy sang núp Đồng Đô của "Con đỉa hai vòi, một vòi hút máu nhân dân trong nước, một vòi vươn ra hút máu nhân dân nước ngoài;" sau mấy chục năm bỏ tiếng kẻng hợp tác xã, "chạy lấy người" sang Kinh Tế Thị Trường để sống sót nhưng còn bị cái đuôi "định hướng XHCN" không khá được nên đã bao lần lạy lục van xin "con đĩa hai vòi" công nhận cho CHXHCN... đã đi theo Kinh Tế Thị Trường hoàn toàn, tức là em đây chả còn cái đuôi... định hướng Xuống Hố Cả Nút nữa... Thế nhưng lại ăn mừng "hoành tráng" hơn ai hết "Kỷ niệm 100 năm Cách Mạng Tháng Mười Nga," trong khi tại cái nôi của nó nhà nước Putin đã lơ đi, cũng như "Anh hai" Tàu không đả động đến.



Ấy là bọn đã biết tỏng không hề có chuyện Liên Hiệp Quốc vinh danh vinh déo gì Hồ Chí Minh là nọ là kia, nhưng vừa rồi chủ tịch nước CHXHCNCC trước mặt Tổng Thống Trâm của Mỹ vươn thao thao rằng "Ông Bác" được UNESCO xếp hạng là "danh nhân, là nhà văn hóa thế giới."



Nhưng phải công nhận Mặt Dày nhất là đảng trưởng đương kim. Mới cách đây không lâu đảng trưởng đã lặn lội sang tận Mỹ để đích thân xin "Con đỉa hai vòi" công nhận nền Kinh Tế Thị Trường của VN đã chặt đứt đuôi định hướng XHCN, thế mà vẫn mặt dày đến độ dám mở mồm, rằng thì là "Rõ ràng, nhờ có đường lối cách mạng đúng đắn của Đảng ta, dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin, với ý chí tự lực, tự cường của dân tộc kết hợp với sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của Liên Xô, Trung Quốc, các nước xã hội chủ nghĩa anh em và bè bạn quốc tế, cách mạng Việt Nam mới có được những thành tựu to lớn như ngày hôm nay."

"Nước chảy đá mòn," Mặt Dày cỡ đó, chỉ có Cái Hĩm piss on you, này anh Cả Lú... may ra Mặt Dày mới mỏng được chút tí ti ông cụ.

16 tháng 11, 2017

(Trích Dân Làm Báo)