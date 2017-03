Pokemon Go còn chưa tới 20% người chơi

SAN FRANCISCO – Theo thăm dò gần đây, hơn 80% người chơi Pokemon Go – trò chơi trên điện thoại di động từng một thời làm mưa làm gió – hiện đã xóa game khỏi điện thoại của mình. Tuy nhiên, nhưng vẫn còn 5 triệu game thủ trên khắp thế giới miệt mài với những con thú ảo, gần 20% so với thời kỳ đỉnh cao của 8 tháng trước đó.

Vào lúc “hot” nhất hồi tháng 7, 2016, Pokemon GO có số lượng người chơi hàng ngày ở mức 28.5 triệu người, tương đương 15% tổng số smartphone ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên, tỷ lệ người dùng đã xóa game và bỏ chơi game đang tăng cao liên tục. Nguyên nhân của việc sụt giảm số người chơi chủ yếu là do các bản update của hãng phát triển Niantic không cung cấp những điều mà khách hàng chờ đợi, đó là chế độ giao dịch Pokemon giữa các thiết bị với nhau. Nhiều người nghi ngờ tính năng này cũng chỉ là "ước vọng" của Niantic, bởi các vấn đề kỹ thuật là không thể đáp ứng nhu cầu này.

Số người còn tiếp tục theo đuổi những con Pokemon được dự đoán là nhóm trẻ em từ 10 đến 12 tuổi, và những người muốn mượn game như một biện pháp tập luyện cơ thể bằng việc đi bộ hằng ngày. Mặc dù đây là những game thủ trung thành, nhưng khả năng hồi phục của số người dùng cũ của Pokemon Go được xác định là gần như bất khả thi.



Bộ Tư Pháp sẽ đẩy nhanh thủ tục trục xuất di dân lậu phạm tội

WASHINGTON DC – Bộ Trưởng Tư Pháp Jeff Session hôm thứ Năm thông báo việc mở rộng chương trình trục xuất các di dân lậu phạm tội hình sự, những người đang bị giam trong các nhà tù liên bang. Theo thông báo này, nhà chức trách hy vọng sẽ mở rộng và hiện đại hóa Chương trình xét xử IHP của Bộ. Một trong những thay đổi được tiết lộ bao gồm việc đưa các quan tòa di trú đến làm việc tại các nhà tù, thay vì phải đưa tù nhân từ các nhà tù của Cơ quan di trú ICE đến tòa để nghe xét xử.

Bộ Tư Pháp hy vọng sự thay đổi này “sẽ giúp tiết kiệm thời gian, tiền bạc, nguồn nhân lực, và đẩy nhanh tốc độ các phiên xét xử.” Bộ Trưởng Session nói: “Chúng tôi phải bảo đảm với người dân Hoa Kỳ rằng, những di dân lậu bị kết tội hình sự và đang ngồi tù đều phải được đưa ra khỏi đất nước chúng ta, theo như quy định của pháp luật.”

Tai nạn xe ngay trước trạm cứu hỏa tại Westminster

WESTMINSTER – Bốn người đã bị thương khi xe hơi của họ tông nhau gần ngã tư đường Westminster và đường Olive vào lúc 1:30 rạng sáng thứ Năm. May mắn là sự việc xảy ra ngay trước Trạm cứu hỏa số 64 của Orange County, và các nhân viên y tế bên trong ngay lập tức chạy ra hỗ trợ người gặp nạn. Đại diện lực lượng cứu hỏa cho biết: “Một số nhân viên còn thức đã nghe một tiếng động lớn. Họ chạy ra và nhìn thấy 1 xe hơi màu trắng và 1 chiếc xe van màu đen đã tông nhau. Một trong 2 xe đang bốc cháy.”

Tài xế và hành khách trên chiếc xe cháy đã tự thoát thân, trong khi các nhân viên cứu hỏa dập tắt đám cháy. Bốn người lớn, với 2 người trên mỗi xe, đã được đưa vào bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Những người này đều tỉnh táo và có thể trả lời các câu hỏi của nhân viên y tế. Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra.

Thư ký tòa án OC nhận hối lộ để chỉnh sửa các vụ án DUI

SANTA ANA – Một cựu thư ký của Tòa thượng thẩm Orange County đã nhận tội vào hôm thứ Tư, về việc đã nhận hối lộ để chỉnh sửa hơn 1,000 vụ án tiểu hình và vi phạm giao thông, trong thời gian 5 năm. Tổng cộng, người này đã nhận từ $250,000 đến $500,000 Mỹ kim. Bị cáo Jose Lopez Jr., 36 tuổi, lẽ ra có thể bị tuyên phạt bản án tối đa là 20 năm tù giam. Tuy nhiên, công tố viên đã yêu cầu 9 năm tù giam theo thỏa thuận nhận tội. Phiên tòa tuyên án sẽ diễn ra vào ngày 22 tháng 9.

Lopez đã sửa đổi 1,034 vụ án, với số tiền cho mỗi vụ có khi lên đến $8,000 Mỹ kim. Lopez bắt đầu làm việc tại tòa vào năm 2008. Là thư ký tòa án, Lopez được quyền xem xét hệ thống điện toán của tòa. Anh ta đã chỉnh sửa hồ sơ điện toán về vụ án, để tạo ra thông tin giả là các bị cáo đã đóng tiền phạt, hoặc đã thực hiện việc phục vụ cộng đồng theo yêu cầu của tòa. Anh ta còn sửa hồ sơ để cho thấy một số người phạm tội DUI lần 2 đã ngồi tù, trong khi thực tế họ vẫn nhởn nhơ ngoài đường.

Lopez dùng tiền thu được để tiêu xài và mở một nhà hàng Mexico tại Garden Grove. Cảnh sát liên bang cũng bắt giữ 11 tay trung gian thu tiền của Lopez. Những người này không làm việc trong tòa án, nhưng giúp Lopez truyền bá tin tức về “dịch vụ” của anh ta. Vụ gian lận được phát hiện khi một nhân viên tòa án nhận thấy một hồ sơ bị thiếu giấy tờ, và hồ sơ này có tên người giải quyết là Lopez. Các công tố viên liên bang đã giải quyết lại mọi hồ sơ bị Lopez chỉnh sửa.

Nhiều cá voi chết tại California vì vướng vào lưới cá

CALIFORNIA – Trong những năm gần đây, số lượng cá voi bị vướng vào lưới cá càng lúc càng tăng. Nếu may mắn, con cá voi sẽ tự thoát được khỏi sợi dây, hoặc được các nhóm bảo vệ cá voi giúp cắt dây lưới. Trong trường hợp xấu nhất, kết cuộc của con cá voi sẽ rất bi thảm và tàn nhẫn, vì nó sẽ chết dần chết mòn vì đói. Vào năm ngoái, 71 con cá voi đã chết tại Bờ Tây, sau khi bị vướng vào dây lưới của những người bắt tôm hùm và cua, theo báo cáo vừa công bố của Cơ quan Đại dương và Khí quyển quốc gia NOAA. Trong số này, có 66 con cá chết trong vùng bờ biển California, bao gồm 13 con chết tại vùng Nam Cali.

Số cá voi chết tại Bờ Tây là con số cao nhất kể từ khi NOAA bắt đầu thống kê tình trạng này vào năm 1982. Con số này vào năm 2015 là 62 con cá voi. Vào năm ngoái, các nhóm giải cứu cá voi đã đến đáp ứng cho hơn 60 tin báo về cá voi vướng dây lưới. Việc giải cứu thường rất khó khăn, do các con cá voi thường bơi đi mất khi mặt trời lặn, trước khi nhân viên cứu nạn kịp cắt dây hoặc gắn dụng cụ định vị. Ngoài ra, việc cứu cá voi cũng rất nguy hiểm, nhất là khi dây lưới vướng ở vây hoặc đuôi cá, hoặc thắt quá chặt khiến con cá đau đớn và nổi giận.