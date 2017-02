Qatar có đường bay thẳng dài nhất thế giới

Hãng hàng không Qatar Airways đã khánh thành đường bay trực tiếp dài nhất thế giới, sau chuyến bay từ Doha ở Qatar đến Auckland ở Tân Tây Lan. Chuyến bay QR 920 là một máy bay Boeing 777-200 LR hôm thứ Hai đã hạ cánh sau chuyến bay kéo dài 16 giờ 23 phút và nó bay nhanh hơn một chút so với dự kiến.Một hàng “cà nông nước” đã phun nước đón chào chiếc phi cơ, một phong tục quen thuộc khi một máy bay khánh thành một tuyến đường bay mới. Thực ra đoạn đường dài 14,535 cây số giữa Doha và Auckland chưa phải là đoạn đường hàng không dài nhất, mà kỷ lục này chính là đường bay từ Delhi bay đi San Francisco, dài đến 15,127 cây số do công ty Air India khánh thành, nhưng thời gian bay ngắn hơn, vì chuyến bay trở về từ Auckland đi Doha sẽ kéo dài đến 18 giờ do có nhiều gió thổi ngược.Ellis Taylor, chuyên gia của Flightglobal, cho hay, “Thời gian bay lâu nhất thế giới thực ra không phải để bay đoạn đường dài nhất.”

Anh: 65 năm trị vì của Nữ Hoàng Elizabeth

Có 41 phát súng thần công đã nổ giòn giã hôm thứ Hai ở công viên Green Park tại London, chào mừng 65 năm Nữ Hoàng Anh Elizabeth Đệ Nhị ngồi trên ngai vàng. Nữ hoàng Anh là nhà lãnh đạo đầu tiên trong lịch sử Anh đạt đến kỷ niệm “sapphire jubilee” này.

Vào năm 2015, ở tuổi 89, bà cũng đạt được kỷ lục là nhà lãnh đạo Hoàng Gia Anh lâu nhất còn tại vị. Nhân dịp này một bức ảnh chính thức của Nữ Hoàng do nhiếp ảnh gia David Bailey thực hiện đã được công bố rộng rãi.

Trong tấm ảnh vị Nữ Hoàng mang trên cổ vòng nữ trang bằng sapphire mà Vua George VI, cha của bà, đã trao tặng bà vào năm 1947, khi bà làm lễ thành hôn. Đây là vòng đeo cổ gồm 16 viên ngọc thạch sapphire xanh có đính kim cương, đi với hai bông tai cũng bằng ngọc thạch sapphire hình giọt nước.

Thật ra Nữ Hoàng Anh còn kém một số vua chúa trong lịch sử thế giới như Vua Louis 14 của Pháp trị vì đến 72 năm, Hoàng Đế Franz Joseph Đệ Nhất của Áo trị vì 67 năm.

Afghanistan: Trên 100 người chết vì tuyết lở

Các viên chức cho hay đã có trên 100 người bị giết vì các trận tuyết lở ở xứ này vào cuối tuần, khi bức tường tuyết cao đến 10 feet tràn xuống xung quanh thủ đô Kabul và tại phía đông nơi tiếp giáp biên giới với Pakistan. Theo BBC, đã có “hàng chục căn nhà bị tuyết vùi lấp, thậm chí nhiều người đang lái xe cũng chết cóng khi tuyết bất ngờ đổ xuống phủ lên.”

Phi trường quốc tế Kabul cũng bị đóng cửa, sau khi gần 2 feet tuyết rơi xuống phủ lên các phi đạo, theo hãng tin TOLO News của Afghanistan cho biết. Tuyết cũng rơi rất nhiều ở phía bắc Kabul khi đèo Salang đi vào vùng núi Hindu Kusch bị một lớp tuyết dày đến 7 feet phủ lên. Trực thăng đã phải mang đồ tiếp tế cho cư dân của tỉnh Nuristan là tình tiếp giáp với biên giới của Pakistan, nơi đã có ít nhất 64 người thiệt mạng vì tuyết rồi. Tỉnh trưởng tỉnh Nuristan cho hay đa số các nạn nhân là cư dân của một ngôi làng bị tuyết vùi lấp.

Nhật bắt đầu dời quân đội Mỹ ra khỏi Okinawa

Chính phủ Nhật đã bắt đầu công việc ngoài khơi Okinawa nhằm tái định cư cho một căn cứ của Thủy Quân Lục Chiến Hoa kỳ ở Okinawa. Được biết căn cứ không quân Mỹ Futena sẽ được di dời sang Henoko, một vùng nằm ở phía đông của bờ duyên hải đảo Okinawa và ít có dân chúng cư ngụ hơn.

Sự việc này xảy ra vài hôm sau chuyến đi thăm Nhật Bản lần đầu của Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ James Mattis, trong đó ông Mattis tái khẳng định kế hoạch đưa căn cứ này sang Henoko là lựa chọn duy nhất. Vụ di dời này đã kéo dài trên 20 năm qua do liên tiếp nổ ra nhiều cuộc biểu tình phản đối.

Hôm thứ Hai cũng có khoảng 100 cư dân Nhật kéo đến gần căn cứ Camp Schwab của Hoa Kỳ gần nơi di dời mới để phản đối. Họ mang nhiều bảng có những hàng chữ như “không được có căn cứ Henoko mới” hay “Nhật cần tự do từ đế quốc.” Từ lâu nhiều cư dân của Okinawa muốn căn cứ Futena bị “bứng đi luôn,” chứ không phải chuyển dịch sang Henoko.

Do Thái hoan nghênh Mỹ trừng phạt Iran

Thủ Tướng Do Thái trong chuyến công du Anh Quốc đã lên tiêng hôm thứ Hai bày tỏ sự ủng hộ của ông đối với những biện pháp trừng phạt mới mà chính phủ Trump áp đặt thêm cho Iran, sau khi xứ Hồi giáo này cho bắn thử một hỏa tiễn đạn đạo.

Ông Benjamin Netanyahu còn tố cáo là “Iran có tham vọng muốn chinh phục cả vùng Trung Đông” và ông cho là “tham vọng này cần phải bị ngăn chận lại.” Ông Netanyahu kêu gọi các quốc gia có trách nhiệm trên thế giới nên noi gương Hoa Kỳ vì Iran “đe dọa cả Trung Dông, cả Châu Âu, cả phương Tây và thế giới.”

Cái nhìn của ông đã khác rõ ràng với thái độ của chính phủ Nga, vốn đã bày tỏ sự bất đồng với cách mà Tổng Thống Trump mô tả Iran và tỏ ra bênh vực Tehran. Trump đã gọi Iran là “quốc gia khủng bố số một thế giới, họ không kính trọng Mỹ một chút nào, họ là quốc gia khủng bố hàng đầu thế giới.”

Cũng giống như ông Trump, ông Netanyahu chống lại thỏa ước nguyên tử mà thế giới, dẫn đầu là Mỹ dưới thời ông Obama, đã ký kết với Iran.

Trump tỏ dấu hòa dịu với NATO

Tổng Thống Trump đã nói chuyện qua điện thoại với Tổng Thư Ký NATO , ông Jens Stoltenberg vào tối Chủ Nhật. Hai ông bàn thảo với nhau về nhiều vấn đề, đặc biệt là khoảng chi tài chính của NATO, vai trò của NATO trong trận chiến chống khủng bố và làm cách nào mang lại hòa bình cho chiến trận ở Ukraine.Trong cuộc điện đàm này, ông Trump khẳng định vai trò quan trọng của NATO vào lúc hỗn loạn quốc tế xảy ra. NATO có ra thông báo đề cập đến chuyện ông Donald Trump sẽ có mặt trong cuộc gặp gỡ thượng đỉnh ở Brussels vào tháng 5 tới đây và chắc chắn vấn đề đối phó ra sao với Nga sẽ là chủ đề lớn mà ông Trump sẽ đối diện trong cuộc họp này.

Được biết ông Trump bàn thảo với ông Stoltenberg về nhiều vấn đề, đặc biệt là khoảng đóng góp tài chính cho NATO, vì Hoa Kỳ chính là quốc gia “cưu mang tài chính” nặng nề nhất và có đến 23 quốc gia thành viên NATO, lại chẳng đóng cắc bạc nào. Trước đây trong nhiều lần phỏng vấn báo chí, ông Trump hay nói NATO là tổ chức “lủng củng và đã lạc hậu.”