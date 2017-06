Qatar: Khủng hoảng mới ở Vùng Vịnh

Hôm thứ Hai có bốn nước Ả Rập tuyên bố cắt đứt quan hệ với Qatar vì họ tố cáo Qatar ủng bộ phong trào khủng bố quốc tế. Các xứ này là Ả Rập Saudi, Bahrain, Ai Cập và Liên Hiệp các Tiểu Quốc Ả Rập (UAE).

Qatar là quốc gia sẽ làm nước chủ nhà cho giải Worl Cup 2022 của FIFA và là nơi đóng quân của một căn cứ không quân lớn của Hoa Kỳ, đã bác bỏ cáo buộc này, kể cả tố cáo họ đã ủng hộ ngấm ngầm nhóm IS. Các dịch vụ hàng không nói họ ngưng lại hết mọi chuyến bay đến thủ đô Doha của Qatar. Ả Rập Saudi còn đóng cửa biên giới với Qatar, khiến việc nhập cảnh thực phẩm vào xứ này bị khủng hoảng.

Các xứ Ả Rập nói trên còn ra hạn 2 tuần lễ để toàn bộ du khách Qatar rời xứ họ và đồng thời cấm mọi công dân của mình du lịch đến Qatar. Hiện khủng hoảng hàng không ở Vùng Vịnh lan rộng do quyết định này và các chuyến bay đi và đến Qatar đều sẽ bị ngưng lại bắt đầu từ ngày mai thứ ba.



Phi Luật Tân: Du khách Nhật bị giết kiểu băng đảng

Hai du khách người Nhật mướn tàu đi du lịch một số đảo ở miền nam Phi Luật Tân đã bị giết chết theo kiểu “băng đảng Yakuza.” Các du khách này bị cho là đã mất tích từ ngày 30 tháng 5, tên Yoshihiro Arai, 24 tuổi và Masaru Itani, 59 tuổi, được biết đã bằng lòng mướn tàu đi du lịch các đảo của tỉnh Palawan ngay trong ngày họ bị mất tích.

Các nhà điều tra cho hay họ đã ra lệnh cho một người Nhật khác tên là Hiroyuki Nagahama trình diện để điều tra vì người đàn ông vốn là một doanh nhân của Puerto Pricesa City của Phi Luật Tân này bị xem là kẻ âm mưu giết người, cùng với ba đồng lõa khác.

Hiện nay có tổng cộng 6 nghi can đang bị điều tra. Yakuza là tên gọi băng đảng tội ác lớn nhất của Nhật với nhiều hoạt động trong đánh bài, bảo kê, cho vay cắt cổ, buôn lậu, gái điếm và tống tiền địa ốc. Cảnh sát điều tra cho hay họ đang nghi ngờ một vụ bảo hiểm giả mạo có thể là nguyên nhân vụ giết người bí ẩn này.



Thái Lan: Tướng cao cấp Mỹ gặp lãnh đạo quân sự

Trong một cuộc gặp gỡ được mô tả là “hiếm hoi” ở Bangkok kể từ khi có đáo chính ở Thái Lan, tướng Robert B. Brown, Chỉ Huy Trưởng lực lượng Thái Bình Dương Hoa Kỳ, đã tiếp xúc với các lãnh đạo quân sự Thái, như tướng Chalermchai Sitthisart, Tổng Tư Lệnh quân dội Thái Lan. Tướng Brown còn là tổng chỉ huy hệ thống hỏa tiễn phòng thủ của Hoa Kỳ ở Nam Hàn.

Tuy cả hai vị tướng không tiếp xúc với báo chí sau cuộc họp, một thông báo của Bộ Quốc Phòng Thái Lan nhấn mạnh là “Hoa Kỳ và Thái Lan đã có bang giao với nhau từ năm 1833, chúng tôi đã trao đổi các quan điểm về hợp tác quân sự giữa đôi bên.”

Sau vụ đảo chính ở Thái Lan, Hoa Kỳ bãi bỏ vài chương trình trao đổi quân sự với Thái Lan còn Bangkok thì có khuynh hướng ngã theo Trung Quốc. Một nhà quan sát quốc tế nhận thấy Mỹ đang tìm cách ve vãn trở lại hai quốc gia đang bị Trung Quốc chi phối khá rõ là Thái Lan và Cambodia.



Ấn Độ phóng hỏa tiễn khổng lồ

Cơ quan không gian của Ấn Độ vừa phóng thành công một hỏa tiễn nặng đến 640 tấn, từ bang Sriharikota trong Vịnh Bengal. Đây được xem là hỏa tiễn lớn nhất từ trước đến nay mà Ấn Độ đưa vào vũ trụ. Được biết từ đây về sau, cơ quan ISRO của Ấn Độ sẽ ít tùy thuộc vào Châu Âu hơn để đưa các vệ tinh lớn của mình bay lên không gian.

Hỏa tiễn mới GSLV Mark III có trọng lượng tương đương với 200 con voi, hay trọng lượng của 5 máy bay chở khách loại lớn. Nó có khả năng mang vệ tinh nặng đến 3 tấn vào quỹ đạo tầng cao như các vệ tinh về TV, điện thoại. Thường thì các vệ tinh về truyền thông trong vũ trụ khá nặng.

Ajay Lele, chuyên gia của Viện Defense Studies and Analyses của Ấn Độ cho AFP hay, “Trước đây chúng tôi đã có khả năng mang vệ tinh nặng 2 tấn vào vũ trụ, bây giờ đúng là một cú đại nhảy vọt.” ISRO hy vọng vào năm 2024, hỏa tiễn Mark III có thể mang một phi hành gia Ấn Độ đầu tiên vào vũ trụ.



Space Dragon đáp vào trạm không gian ISS

Hôm thứ Hai Trung Tâm International Space Station loan báo phi thuyền SpceX Dragon đã thực hiện lần thứ nhì sứ mạng giao hàng cho trạm không gian ISS. Cách đây 6 năm, phi thuyền con thoi Atlantis trong sứ mạng cuối cùng trong không gian trước khi được đưa vào nhà bảo tàng không gian ở Trung tâm Kennedy Space Center, đã cập bến với ISS.

Phi thuyền Space X Dragon sử dụng nhiều vật liệu đã xài nhằm giảm bớt chi phí phóng hỏa tiễn của chuyến bay. Trong số hàng nặng 6,000 cân mà phi thuyền Space X Dragon giao có 40 con chuột bạch, 400 con ruồi và 2,000 trứng ruồi sắp nở.

Chuột bạch là giúp cho các khoa học gia nghiên cứu sức chịu đựng của xương sinh vật sống trong vũ trụ, còn ruồi là nhằm nghiên cứu xem tim của chúng hoạt động ra sao trong môi trường phi trọng lực. Đặc điểm của tim con vật này khá giống với tim con người, kể cả số lần đập trong mỗi phút.



Bob Dylan được Hàn Lâm Thụy Điển khen

Trước đây danh ca huyền thoại Bob Dylan của Hoa Kỳ đã gây chấn động trong giới văn nghệ thế giới khi tuyên bố ông sẽ không nhận giải Nobel Văn Chương 2016, sau đó ông đổi ý và nói sẽ nhận. Mới đây ông đã gửi lời yêu cầu đến Viện Hàn Lâm Thụy Điển xin phép lãnh số tiền trị giá 8 triệu đồng kronor (922,000 đô la) của giải này.

Phát ngôn nhân Sara Danius của Viện Hàn Lâm Thụy Điển mô tả yêu cầu của ông Dylan là “tuyệt vời và rất hay.” Ca sĩ Bob Dylan đã ghi âm lời yêu cầu của ông tại Los Angeles hôm Chủ Nhật và được ông gửi cho Viện Hàn Lâm Thụy Điển.

Một đoạn video clip ghi lại hình ảnh ông đọc lời yêu cầu cũng được đưa lên trang mạng của Viện Hàn Lâm Thụy Điển. Bà Danius nhận xét là “câu chuyện gay cấn về Dylan và giải Nobel Văn Chương sắp đến hồi kết thúc.” Tuy ông Dylan đã nhận giải thưởng này và cả tấm huy chương vào tháng Tư năm nay nhưng theo thủ tục, ông vẫn phải làm một yêu cầu nói trên cho Viện Hàn Lâm để lãnh tiền.