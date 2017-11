Qua đêm với bé gái 11 tuổi, nam thanh niên bị bắt khẩn cấp

Ngày 1/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre cho biết vừa tiến hành bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Nghĩa (19 tuổi, ngụ ấp An Ngãi A, xã An Thạnh, huyện Thạnh Phú) để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Nguyễn Văn Nghĩa tại Cơ quan điều tra.

Làm việc ban đầu, Nguyễn Văn Nghĩa khai nhận thông qua mạng xã hội Facebook Nghĩa làm quen với em N.T.T.N (11 tuổi, ngụ cùng địa phương). Sau một thời gian quen biết, chiều 29.10, Nghĩa hẹn N cùng nhau đi nhậu sau đó thuê nhà trọ ngủ qua đêm tại thị trấn Thạnh Phú (huyện Thạnh Phú).

Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của em N nên Nghĩa đã quan hệ tình dục với em N 2 lần.

Gia đình không thấy em N về nhà nên chia nhau đi tìm. Đến sáng hôm sau (30.10), khi thấy Nghĩa chở em N về nhà thì gia đình dẫn N đến cơ quan Công an xã An Thạnh trình báo sự việc.

