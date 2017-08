Quá khứ bị bạo hành của nhà văn bại não dùng một ngón chân để ‘gõ’ chữ

Wesley không chỉ phải đối phó với tình trạng tê liệt của cơ thể mà còn phải đối phó với cả sự bạo hành của cha mẹ ruột.

Wesley Wee (38 tuổi), người Singapore, từ khi được sinh ra đã mắc bệnh bại não và chưa bao giờ kiểm soát được các cơ trên cơ thể mình. Wesley phải gắn với xe lăn, không thể tự mặc quần áo hay xúc ăn, do đó viết một quyển sách dường như nằm ngoài khả năng của anh. Tuy nhiên, những khuyết tật về thể chất đã không ngăn được người đàn ông này bỏ ra 5 năm để gõ từng chữ trong cuốn sách “Finding Happy Against the Odds” (tạm dịch: Tìm kiếm hạnh phúc bất chấp gian truân) bằng ngón cái chân phải.

Khi lớn lên, Wesley từng phải đối phó không chỉ với tình trạng tê liệt của mình mà còn cả sự bạo hành của cha mẹ, những người không biết cách nuôi dạy một đứa trẻ tàn tật và thường thất vọng về con mình. Mẹ của Wesley thường đánh anh và nói những câu như: “Con chả có cái gì tốt cả, tốt nhất là con nên chết đi” và bắt Wesley luyện tập cực nhọc mỗi đêm với hy vọng làm cho anh có thể đi được bình thường.

Wesley phải sử dụng phần thân trên để đi 10 vòng quanh phòng khách mỗi đêm, một nhiệm vụ mà đôi khi quá khó khăn để anh hoàn thành. Đó cũng là khi cha của Wesley mất bình tĩnh, kéo anh vào phòng tắm và đổ cả xô nước đầy lên đầu anh.

Wesley vẫn ngày ngày sống lạc quan bất chấp số phận.

Wesley chỉ có một vài ký ức tuổi thơ vui vẻ với bà mình, người đã nhận ra sự bạo hành liên tục mà anh phải chịu đựng và đã đưa Wesley đến sống với mình để anh được học tại một trung tâm dành cho trẻ khuyết tật, điều mà bố mẹ Wesley nghĩ là lãng phí.

Không may, thời gian hạnh phúc của Wesley kéo dài không lâu, hoàn cảnh buộc Wesley phải trở về với bố mẹ. Quyết tâm khiến con trai đi bộ như người bình thường, cha mẹ của Wesley đã đưa anh đi phẫu thuật nhưng chính việc này đã khiến Wesley từ đó phải phụ thuộc hoàn toàn vào xe lăn dù trước đó anh có thể đi được vài bước.

Nhận thấy con trai đã trở thành một gánh nặng lớn hơn, cha mẹ của Wesley bạo hành cả thể chất và tâm lý anh hơn trước. Đến khi cảm thấy quá sức chịu đựng Wesley từng cố gắng tự kết liễu đời mình 4 lần nhưng không thành công.

Anh may mắn tìm được người vợ hiện tại và vẫn cố gắng rèn luyện sức khỏe với hy vọng có được một đứa con.

Wesley bắt đầu tự bảo vệ mình bằng cách bán giấy ăn trên phố và 7 năm trước anh đã tìm thấy tình yêu. Anh đã gặp vợ mình trên mạng và dành hết số tiền kiếm được để mua thẻ điện thoại gọi cho cô. Cuối cùng Wesley đã đến Philippines để gặp người phụ nữ anh yêu và đưa cô về Singapore. Họ hết hôn cách đây 5 năm.

Cuộc sống của Wesley hiện đã trở nên tốt đẹp hơn. Vượt qua rất nhiều trở ngại, anh muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình cho người khác, để họ biết rằng dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không bao giờ nên từ bỏ hy vọng: “Nếu anh ấy có thể làm được thì ai cũng có thể làm được”.

Theo Wesley, cách tốt nhất để kể câu chuyện của mình là thông qua một cuốn sách. Một lần nữa, người đàn ông này lại chứng tỏ không có gì là không thể nếu bạn thực sự muốn làm nó.

Wesley đã dành 5 năm vừa qua để gõ từng chữ một cho cuốn sách trên một chiếc máy tính bảng, bằng cách chỉ sử dụng một ngón chân. Hiện cuốn sách của Wesley đã được xuất bản và sẽ ra mắt vào ngày 23/8.

Wesley ước mơ sẽ có con với vợ và một ngày nào đó sẽ mở được cửa hàng giầy của mình.