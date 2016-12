(VienDongDaily.Com - 21/12/2016)

Chân dung "nữ quái" gây mê 13 vụ, cướp hơn 20 lượng vàng.

AN GIANG - Cảnh sát điều tra tỉnh An Giang đang điều tra mở rộng đối với Trần Thị Mái Em (35 tuổi, ngụ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) về hành vi Cướp tài sản.

Theo cơ quan điều tra, khoảng thời gian tháng 4 đến tháng 9, 2016, Mái Em cùng với chồng là Nguyễn Văn Tú (31 tuổi, ngụ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) và Nguyễn Thành Sơn (53 tuổi, ngụ huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang) gây ra 13 vụ cướp gây mê, chiếm đoạt hơn 20 lượng vàng cùng hàng trăm triệu đồng tại TP Châu Đốc, huyện Chợ Mới, Tịnh Biên, Phú Tân, Thoại Sơn (An Giang) và huyện Long Mỹ (tỉnh Hậu Giang).

Đầu tháng 9, 2016, Mái Em đến thị trấn Mỹ Luông (huyện Chợ Mới) làm quen với ông Cao Văn Bén (49 tuổi, một đại gia ở địa phương) và xin số điện thoại. Ngày 14 tháng 9, Mái Em hẹn gặp ông Bén đến nhà nghỉ. Khi nhận phòng ở nhà nghỉ, Mái Em kêu chủ nhà nghỉ lấy thêm chai nước suối và lon nước tăng lực.

Lợi dụng lúc nạn nhân không để ý, người phụ nữ này lén bỏ thuốc mê vào lon nước và đưa ông Bén uống. Thấm thuốc, ông Bén ngủ mê man nên bị lột lấy nhẫn vàng, dây chuyền, lắc tay, tổng cộng gần 4 lượng vàng cùng 165 triệu đồng.

Gây án xong, Mái Em gọi chồng đến chở về nhà. Số tài sản này, Mái Em mang đi bán và cùng chồng sang Campuchia đánh bạc. Ông Bén sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Biết gặp phải kẻ lừa đảo, ông Bén nhờ Trần Thanh Toàn (32 tuổi, một giang hồ cộm cán ở Chợ Mới) truy tìm cô gái hôm trước.

Một tuần sau, Mái Em xuất hiện tại một nhà trọ ở xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới, thì bị Toàn cho đàn em đến khống chế đưa về quán cà phê ở thị trấn. Tại đây, Toàn buộc tháo hết nữ trang của Mái Em đi bán được 69 triệu đồng và làm giấy mua bán xe SH mà Em đang sử dụng với giá 75 triệu đồng, rồi buộc viết giấy nhận nợ ông Bén 280 triệu đồng. Theo biên nhận nợ, Mái Em đã trả được 145 triệu đồng, còn thiếu 135 triệu đồng.

Công an huyện Chợ Mới vào cuộc điều tra đã bắt giữ ông Bén, Toàn cùng nhóm đàn em khoảng 10 người, về các hành vi Bắt giữ người trái pháp luật, Cưỡng đoạt tài sản.

Mái Em cũng bị bắt để điều tra về hành vi Cướp tài sản. Từ lời khai của người phụ nữ này, cảnh sát bắt giữ Tú (chồng Mái Em) và Nguyễn Thành Sơn.

Khai với cảnh sát, Mái Em thừa nhận đã gây ra 13 vụ cướp tài sản tương tự tại An Giang và Hậu Giang. Tú và Sơn thừa nhận đã bàn bạc, giúp sức cho Mái Em trong quá trình gây án.

Theo cảnh sát điều tra, Sơn có vai trò cung cấp thuốc ngủ và cùng với Tú tìm kiếm nạn nhân để Mái Em tiếp cận, gây mê lấy tài sản. Sau khi Mái Em cùng đồng phạm bị bắt vào cuối tháng 9, 2016, hàng loạt “quý ông” đã đến trình báo bị cướp với thủ đoạn tương tự.

“Nhiều trường hợp sau khi gây mê cướp tài sản, Mái Em lấy điện thoại của chính nạn nhân gọi cho vợ nạn nhân rằng 'chồng chị nhậu say ở quán, đến đưa về'. Nhiều người phải nhập viện điều trị, 3-4 ngày sau mới bình phục. Cô ta không từ bất kỳ ai và bất kỳ đâu, miễn nạn nhân có đeo vàng”, một cảnh sát điều tra nói.