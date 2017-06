Quận Cam muốn tăng quy định an toàn hồ bơi

FULLERTON – Mùa hè đang đến gần với những đợt nóng dữ dội, và nhà chức trách đang bắt đầu chú ý đến các quy định an toàn hồ bơi, nhằm giúp ngăn chận các tai nạn ngoài ý muốn. Một nhà lập pháp tại Orange County đang muốn tăng độ an toàn cho các hồ bơi tại gia, bằng cách chỉnh sửa các quy định hiện nay.

Nghị Sĩ tiểu bang Josh Newman (Dân Chủ - Fullerton) đã đề nghị chỉnh sửa các yêu cầu hiện nay trong đạo luật “Pool Safety Act – An Toàn Hồ Bơi,” cho phù hợp với tình hình hiện tại. Đạo luật này có hiệu lực vào năm 1997. “Đây là một đạo luật đã có 20 năm tuổi, và nó cần được cập nhật,” ông Newman nói. “Đạo luật này sẽ giúp cứu được nhiều mạng sống, và sẽ dẫn đầu quốc gia trong các quy định về an toàn tại hồ bơi.”

Dự luật SB 442 của ông Newman đề nghị các hồ bơi mới tại các nhà dân phải có ít nhất 2 thiết bị ngăn ngừa tai nạn chết đuối, như cổng có khóa, hàng rào, máy báo động, hoặc dụng cụ che phủ mặt hồ bơi. Đạo luật trước đây chỉ yêu cầu 1 thiết bị ngừa tai nạn, đối với các hồ bơi tại gia. Cộng đồng y tế và các phụ huynh bị mất con trong các tai nạn chết đuối đã ủng hộ dự luật của ông Newman. “Chúng tôi không thể chữa trị các tổn hại cơ thể gây ra bởi tình trạng thiếu oxy, dù chỉ vài phút, đặc biệt là đối với não bộ,” theo lời Tiến sĩ James Cappon của Bệnh viện nhi đồng Orange County.

Sức khỏe của DB Scalise đã khá lên

VIRGINIA – Tình trạng sức khỏe của Dân Biểu Steve Scalise đã tiếp tục khá lên sau khi ông bị bắn hôm thứ Tư, trong buổi tập bóng chày cùng các thành viên quốc hội khác, tại Alexandria, tiểu bang Virginia. Dân Biểu Scalise (Cộng Hòa Louisiana), cũng là một trong các lãnh đạo hàng đầu của khối đa số Hạ Viện, đã tỉnh táo hơn và đã nói chuyện được với người nhà, theo thông báo viết trên Twitter của ông.

Ông Scalise được phẫu thuật hôm thứ Bảy tại bệnh viện MedStar Wahshington. Ông Scalise bị trúng 1 viên đạn vào vùng hông trái, khiến ông bị tổn thương xương, nội tạng, và nhiều mạch máu. Kẻ tấn công, được xác định là James Hodgkinson, 66 tuổi, cư dân Belleville, Illinois, đã bị cảnh sát bắn chết. Ngoài ông Scalise, có 3 người khác cũng bị thương trong sự việc. Những người này đều không bị nguy hiểm đến tính mạng.

Dennis Rodman kết thúc chuyến đi Bắc Hàn

BẮC KINH – Cựu ngôi sao bóng rổ Hoa Kỳ Dennis Rodman hôm thứ Bảy đã đến Bắc Kinh, sau chuyến đi 5 ngày tới Bắc Hàn. "Mọi người đều vui vẻ. Đó là những ngày tốt đẹp. Đó là một chuyến đi tốt đẹp, rất tốt đẹp,” Rodman nói khi tới thủ đô Trung Quốc. Ông Rodman từ chối trả lời các câu hỏi của phóng viên khi đến nơi. Khi bị hỏi nhiều lần về việc ông có gặp lãnh đạo Kim Jong-un hay không, Rodman đáp: "Các bạn sẽ biết.” Ông cũng từ chối trả lời liệu ông có đóng vai trò gì trong việc Bắc Hàn phóng thích sinh viên Otto Warmbier hay không. Trước đó, Bộ Ngoại Giao đã tuyên bố rằng, Rodman đi Bắc Hàn với tư cách cá nhân.

Rodman, 56 tuổi, tuần trước cho biết ông cố gắng đem thể thao đến Bắc Hàn, nơi ông từng gặp lãnh đạo Kim Jong Un. Ông đến Bắc Hàn hôm 13 tháng 6, trong chuyến đi dài 5 ngày, và đã trao cho Bộ trưởng Thể Thao Bắc Hàn cuốn sách "The Art of the Deal" (Nghệ thuật đàm phán) do Tổng Thống Donald Trump viết, để làm quà tặng nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Rodman được coi là một trong những cầu thủ phòng thủ giỏi nhất trong lịch sử giải vô địch bóng rổ chuyên nghiệp Hoa Kỳ (NBA), và cũng từng là thần tượng của Chủ tịch Bắc Hàn.

Cháy rừng tại nhiều nơi ở California

WRIGHTWOOD – Lệnh di tản bắt buộc đã được ban hành tại khu vực Wrightwood vào hôm thứ Bảy, sau khi 1 đám cháy rừng tiến gần các ngôi nhà. Đám cháy rừng cây bụi, được đặt tên là Zermatt Fire, được báo cáo lúc gần trưa, gần đường Zermatt và đường Pacific Crest. Đến 1:45 chiều, nhà chức trách nói đám cháy đã rộng 7 acre và đang lớn dần với tốc độ vừa phải. Một số ngôi nhà gần đó đang bị lửa đe dọa, khiến nhà chức trách phải ra lệnh di tản dọc theo đường Pacific Crest, đoạn giữa đường Zermatt và đuờng Lone Pine Canyon.

Một vụ cháy rừng khác cũng đã xảy ra tại khu vực vắng người gần Castaic vào trưa thứ Bảy, theo Sở cứu hỏa LA County. Đám cháy được báo cáo lúc gần 2 giờ chiều, gần xa lộ Templin và xa lộ 5. Đến 4 giờ chiều, ngọn lửa đã lan rộng 500 acre và chưa được khống chế. Không có khu dân cư nào bị đe dọa và cũng không có người nào bị thương trong sự việc. Ngọn lửa đang tiến về vùng rừng quốc gia Angeles. Ít nhất 195 nhân viên cứu hỏa đã được điều động đến chữa cháy, với sự hỗ trợ của 3 trực thăng và 6 máy bay nhỏ. Nguyên nhân đám cháy hiện chưa được rõ.

9 thành viên băng mô-tô Vagos bị bắt tại Nam Cali

MORENO VALLEY – Chín thành viên của băng mô-tô Vagos Outlaw Motorcycle Gang đã bị bắt tại Nam Caifornia, vì nhiều tội cướp bóc. Mười bốn thành viên khác của nhóm này cũng bị bắt ở những tiểu bang khác, trong cuộc bố ráp diễn ra toàn quốc. Các vụ bắt giữ được thực hiện sau khi nhà chức trách công bố các cáo trạng liên bang, truy tố 23 thành viên băng Vagos các tội trộm cướp, giết người, bắt cóc, và ẩu đả gây thương tích.

Theo Bộ Tư Pháp, 22 nghi can đã bị bắt, và nghi can còn lại sau cùng đã chết từ vài tuần trước. Theo cáo trạng, các nghi can nêu trên đã tham gia vào nhiều hoạt động của băng Vagos OMG, một băng đảng đa quốc gia với khoảng 87 chi nhánh tại ít nhất 7 nước trên 4 lục địa. Tại Hoa Kỳ, nhóm này có khoảng 75 cơ sở, bao gồm 54 địa điểm ở Nevada và California.

Tám thủ lãnh Vagos OMG và các thành viên còn bị truy tố tội giết người, liên quan đến vụ sát hại 1 thành viên của băng đảng đối thủ Hells Angels vào ngày 23 tháng 9, 2011, tại sòng bài Nugget tại Sparks, Nevada.