Quân đội phát triển vũ khí laser bắn hạ hỏa tiễn

Cơ quan Phòng thủ hỏa tiễn Hoa Kỳ MDA hồi đầu tuần cho biết đang phát triển mẫu máy bay không người lái (UAV) trang bị vũ khí laser, để đánh chặn hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa (ICBM). Phòng công nghệ cao của MDA cho biết, theo kế hoạch, UAV sẽ mang một hệ thống laser năng lượng cao lên độ cao vừa đủ, để bắn hạ ICBM của đối phương trong giai đoạn tăng tốc (BPI).

UAV này dự kiến được hoàn thiện vào năm 2023 và có thể thay thế các hệ thống vũ khí laser công suất thấp (LPLD) đang được sử dụng. Máy bay có khả năng duy trì hoạt động kiểm soát mặt đất thường xuyên, sẽ được điều động ở khu vực phòng thủ hỏa tiễn Thái Bình Dương ở Hawaii và căn cứ Không quân Edwards ở California. Theo MDA, UAV mới sẽ có trọng tải tối đa 5,670 ký, có thể hoạt động liên tục trong 36 tiếng ở độ cao 19,000 mét.

Năm 2011, sau hơn 15 năm phát triển, MDA buộc phải ngừng chương trình hơn $5 tỷ, phát triển vũ khí laser lắp trên các máy bay có kích thước lớn, do yêu cầu cắt giảm ngân sách quốc phòng. Với việc nối lại chương trình đầy tham vọng này, quân đội Hoa Kỳ hy vọng có thể tạo ra một sự thay đổi lớn trong cách thức thực hiện các cuộc chiến trong tương lai.

Facebook bị tố gây loạn thông tin vụ cháy London

CALIFORNIA - Trong vụ cháy chung cư Grenfell ở Anh, mạng xã hội Facebook đã bật tính năng Safety Check (Tôi an toàn), để thành viên mạng xã hội này có thể thông báo tình trạng của họ cho bạn bè. Tuy nhiên, có những người không ở trong khu vực bị ảnh hưởng cũng xuất hiện thông báo.

Hãng Facebook đã bị chỉ trích vì "tạo nên những mối lo ngại không đáng có.” Nó khiến các thành viên nghĩ rằng những người chưa đánh dấu "an toàn" trên Facebook có thể bị ảnh hưởng bởi vụ hỏa hoạn, dù thực chất họ chỉ đơn giản là đang có mặt tại London. Trước đó, mạng xã hội lớn nhất thế giới này cũng từng bị than phiềi về tính năng Safety Check trong vụ khủng bố ở cầu London.

Ông Aaron Balick, một người dân địa phương cho biết, ông đã từ chối bấm nút "An toàn," vì cho rằng nó sẽ tạo ra cảm giác vụ khủng bố nguy hiểm quá mức. "Nó tạo ra một nền văn hóa cảnh giác cao, làm suy yếu khả năng cảm nhận về sự an toàn của môi trường xung quanh chúng ta,” ông Balick nói. Sau khi nhận được chỉ trích, Facebook nói rằng họ đang nỗ lực để giúp chương trình Safety Check trở nên chính xác hơn.