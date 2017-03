Quân khủng bố Abu Sayyaf giết con tin Việt Nam

Một nhóm vũ trang thuộc lực lượng Abu Sayyaf.Vào ngày thứ Tư vừa qua, quân đội Phi Luật Tân đã xác nhận rằng nhóm khủng bố Abu Sayyaf đã giết chết một trong sáu thủy thủ Việt Nam từng bị bắt cóc trên tàu vận tải Giang Hải. Như vậy lực lượng vũ trang này đã giết hai thuyền viên từ chiếc tàu từng bị cướp trong tháng hai. Họ còn bắt giữ năm còn tin Việt Nam.Thiếu tá Cirilito Sobejana nói rằng con tin thứ nhì cũng đã bị giết. Ông ta không nói rõ nạn nhân bị thanh toán như thế nào, mà chỉ cho biết, “Chỉ còn năm người vì một trong các nạn nhân đã bị sát hại.”Vào ngày 19 tháng Hai, nhóm vũ trang Abu Sayyaf ngàn chặn chiếc Giang Hải gần Bãi Ngọc (Pearl Bank) nằm về phía bắc đảo Tawi-Tawi. Lúc đó nhóm hải tặc đã bắn chết một người (anh Vũ Đức Hạnh) và bắt sáu người khác làm con tin. Từ đó đến nay nhà cầm quyền Việt Nam đã không thương lượng để cứu năm thủy thủ.Thiếu ta Sobejana nói với nhật báo Philippine Star rằng nhóm con tin Việt Nam không có mặt trên đảo Sulu. Quân Abu Sayyaf đang bắt ít nhất 33 con tin gồm bảy người Nam Dương, tám người Phi Luật Tân, năm người Mã Lai Á, 11 người Việt Nam và một người Hòa Lan. Hầu hết những người này là thủy thủ hoặc ngư phủ từng có mặt trong vùng biển Sabah, ngoài khơi Mã Lai Á. Đây là một trong những vùng biển nguy hiểm nhất vì có hoạt động của hải tặc.Trong khi đó tại Việt Nam, xác của nạn nhân thứ nhất đã được an táng tại quê nhà trong tuần qua. Theo tin của báo Pháp Luật, sau gần 20 ngày bị cướp biển tấn công, thi thể thủy thủ Vũ Đức Hạnh đã được đưa về quê nhà.Tàu Giang Hải thuộc công ty Vận Tải Biển Quốc Tế bị hải tặc tấn công vào đêm 19 tháng 2 khi đang hành trình từ vùng biển Nam Dương đến Phi Luật Tân. Trong vụ tấn công này, tính cho đến nay có hai người bị giết, năm thuyền viên bị bắt mà nay chưa biết số phận ra sao, và 10 thủy thủ khác được thả.Hải tặc Abu Sayyaf đã bắn chết anh Hạnh, 22 tuổi, trú tại thôn 8, xã Tam Cường, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Báo Pháp Luật cho biết một thủy thủ khác là Đỗ Hữu Nghĩa, 30 tuổi, trú tại thôn Me, xã Đồng Tâm, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương cũng bị sát hại. Bản tin này cho biết anh Nghĩa đã bị đánh đập, sau đó nhóm cướp biển đã thả anh Nghĩa xuống dưới biển trong lúc mang sáu con tin đi nơi khác. Nếu đúng như vậy, anh Nghĩa có thể đã chết ngoài biển chứ không phải trong lúc bị giam giữ trên bờ cùng các con tin khác.Hành trình đưa thi thể Hạnh về Việt Nam là từ Phi Luật Tân bay đến Nam Dương, rồi tiếp tục bay từ Nam Dương qua Mã Lai Á. Từ đó, máy bay tiếp tục đưa thi thể Hạnh về đến sân bay Nội Bài.Chiều thứ Năm, 9 tháng 3, thi thể thủy thủ Vũ Đức Hạnh đã được đưa về nhà., và anh được chôn cất vào ngày thứ Sáu hôm sau.Theo Cục Hàng Hải Việt Nam, tình hình an ninh hàng hải nói chung và cướp biển ở khu vực Đông Nam Á nói riêng đang có nhiều diễn biến phức tạp. Đặc biệt, nạn cướp biển có xu hướng gia tăng mạnh tại khu vực biển Sulu - Celebes phía nam Phi Luật Tân và khu vực biển phía đông Sabah của Mã Lai Á, với những phương thức tấn công tàu hết sức bạo động và tàn bạo, nhất là các hành động uy hiếp sinh mạng, đánh đập, bắt cóc và sát hại thuyền viên.Đây là những khu vực rất nguy hiểm mà các cơ quan trong nước cũng như quốc tế thường xuyên cảnh cáo đối với các công ty quản lý tàu và sĩ quan, thuyền viên làm việc trên tàu.Riêng đội tàu biển Việt Nam, từ tháng 11, 2016 đến tháng 3, 2017, đã xảy ra hai vụ cướp biển tại khu vực nêu trên, gây hậu quả nghiêm trọng khiến hai thuyền viên thiệt mạng, 11 thuyền viên bị bắt cóc.Gần đây nhất, ngày 5 tháng 3, tàu Phú An 268, khi đang hành trình qua quần đảo Turtlle của Phi Luật Tân, đã bị tàu hải tặc rượt đuổi; nhưng do tàu đã thực hiện đúng các biện pháp cảnh giới, ngăn chặn và thông báo cho lực lượng chức năng của Mã Lai Á hỗ trợ kịp thời, nên cướp biển phải rút lui.Nhằm kịp thời thông tin đến các chủ tàu về rủi ro cướp biển đang ra tăng hết sức nguy hiểm tại các vùng biển này, hai cơ quan đã phải họp khẩn với các hiệp hội vận tải biển và các chủ tàu chạy tuyến quốc tế tại Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa từ đầu tháng 3, 2017 và hiện đang họp với các hiệp hội vận tải biển và các chủ tàu chạy tuyến quốc tế tại miền Trung, miền Nam. Dự kiến, Cuộc họp này kéo dài đến hết ngày thứ Bảy, 18 tháng 3, cuối tuần này.