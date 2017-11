Quân Syria giải phóng hoàn toàn Deir ez-Zor khỏi IS

Vị trí chiến lược

Sau 3 năm dài, lực lượng tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) trấn giữ Deir ez-Zor, ngày 3/11, tờ Sputnik cho biết, thành phố này đã chính thức được giải phóng.

Lực lượng Chính phủ Syria cho hay, họ đã dọn sạch thành phố tới những tên khủng bố cuối cùng, đánh dấu một dấu mốc lớn trong công cuộc chống chủ nghĩa cực đoan.

Lính Syria trên sông Euphrates.

Trước đó, một hãng tin quân sự cho hay, quân Syria đã giành quyền kiểm soát đối với các quận al-Hamidiya, Sheikh Yassin, al-Ardhi và al-Rashidia và chuẩn bị tiến quân vào quận cuối cùng nơi khủng bố trấn giữ.

Deir ez-Zor nằm ở phía bờ Tây của sông Euphrates, là trung tâm tập trung trữ lượng dầu mỏ lớn của Syria và là thủ phủ của tỉnh cùng tên, nằm ở khu biên giới với Iraq.

Nơi đây còn đóng vị trí quan trọng trong quá trình trung chuyển lực lượng chiến lược đối với IS. Do đó, trong suốt gần 3 năm qua, lực lượng khủng bố IS liên tục tìm cách kiểm soát vùng đất trọng yếu này.

Không kích tại Deir ez-Zor.

Đầu năm 2015, các tay súng khủng bố IS đã giành quyền kiểm soát đối với nhiều khu vực ở Deir ez-Zor và tiến hành phong tỏa khu vực khỏi các lực lượng Chính phủ và dân thường.

Ngày tàn của IS ở Deir ez-Zor

Vào mùa hè năm 2017, sau khi Palmyra và phía Tây Syria được giải phóng, quân đội Chính phủ Syria bắt đầu tiến về tỉnh Deir ez-Zor.

Tới tháng Chín năm nay, với sự hỗ trợ từ các chiến dịch không kích của Không quân Nga, vòng vây đã bị phá vỡ.

Chiến thắng đó đã đảm bảo cho quân ủng hộ Tổng thống Bashar al-Assad một chân trụ vững chắc để tiếp tục tiến quân và thực hiện các chiến dịch quân sự khác ở những vùng lân cận.

Nó cũng như sự khởi đầu cho dấu chấm hết của tổ chức khủng bố IS tại Syria nói riêng và Trung Đông nói chung.

Hiện một cuộc đột kích đang được thực hiện với sự hỗ trợ của liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu, đẩy IS về phía bờ Đông của sông Euphrates.

Lực lượng Iraq vừa tuyên bố hôm nay (3/11), họ sẽ tiến vào thành phố Qaim và bắt đầu chiến dịch chống khủng bố từ phía lãnh thổ Iraq nơi các chiến binh IS đang chiếm giữ.

