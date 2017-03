Quảng Nam có con đường thuyền thúng đầu tiên

Hai bạn trẻ đang chụp ảnh cùng những chiếc thuyền thúng vừa được vẽ tranh nghệ thuật.



Nguyễn Minh Nam, phó chủ tịch Ủy Ban Thành Phố Tam Kỳ, Quảng Nam, cho biết ngày thứ Tư, rằng thành phố đang thành lập "con đường thuyền thúng" nghệ thuật tại làng Tam Thanh thuộc xã Tam Thanh.

Con đường thuyền thúng được quy hoạch nằm ven biển, dài 3.7 cây số chạy dọc theo 7 thôn của xã Tam Thanh, tạo thành khu cảnh quan độc đáo trưng bày các tác phẩm nghệ thuật lồng vào không gian sống của người dân.



Các nghệ sĩ, họa sĩ nổi tiếng và người dân địa phương đã vẽ tranh trên 35 chiếc thuyền thúng do người dân hiến tặng và mua thêm. "Các họa sĩ đến làm tình nguyện, không lấy tiền và ăn ở với người dân để vẽ tranh," ông Nam nói với trang tin Vnexpress.



Họa sĩ Nguyễn Thượng Hỷ cho biết việc vẽ tranh trên thuyền thúng không dễ, vì không vẽ trên một mặt phẳng. Thêm vào đó, phải chọn chất liệu và đề tài cho phù hợp với đường cong.



"Vẽ cho chính người dân địa phương xem và để tác phẩm lại cho làng nên phải thật sự dễ hiểu," họa sĩ Hỷ cho biết những hình ảnh về tôm cá, hoa muống biển được các nghệ nhân lựa chọn.



"Họa sĩ không có tiền thì dùng cây cọ và khả năng vẽ của mình để giúp dân làng. Đây là lần đầu tiên chúng tôi được hân hạnh vẽ tranh cho một làng chài nghèo," ông Hỷ nói với Vnexpress.



Con đường thuyền thúng nằm trong dự án thí điểm phát triển du lịch Tam Thanh với sự tham gia của cộng đồng, do chính quyền TP Tam Kỳ làm chủ dự án. Sau khi hoàn thành, con đường nghệ thuật sẽ được đưa vào sách Kỷ Lục Việt Nam về bộ tranh thuyền thúng độc đáo đầu tiên và dài nhất có sự tham gia của cộng đồng.

Làng Tam Thanh được biết đến là làng bích họa đầu tiên ở Việt Nam. Những bức tranh về chân dung, cảnh sinh hoạt của người dân làng biển được các tình nguyện viên Hàn Quốc thực hiện, giúp làng chài trở thành điểm đến của hàng nghìn người mỗi ngày.



Dự án thí điểm phát triển du lịch Tam Thanh với sự tham gia của cộng đồng sẽ thực hiện thêm các ý tưởng "làng bách hoa" - các gia đình sống ở bảy thôn sẽ trồng cây và hoa đặc trưng địa phương, nối với các điểm nghệ thuật sắp đặt và "làng không rác".



Ông Nam cho biết, làng bích họa đã tạo thêm sinh kế cho người dân. Do đó chính quyền thành phố và các tình nguyện viên tham gia dự án kỳ vọng những không gian nghệ thuật mới sẽ giúp người dân làm du lịch để bớt nghèo.



Con đường thuyền thúng nghệ thuật sẽ phục vụ du khách vào giữa tháng 5, nhân dịp Fesstival Di Sản Quảng Nam 2017.