Quảng Nam đoạt giải bóng đá lần đầu tiên, cựu vô địch Hà Nội bật khóc

Tiền đạo Dyachenko làm bàn hết bốn lần cho Than Quảng Ninh, là cơn ác mộng cho Hà Nội suốt trận đấu. (VietNamNet)

QUẢNG NAM - Về một chiến thắng đá banh vừa diễn ra tại Việt Nam, trang mạng Con Đường Việt Nam chuyên tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam đã viết thêm mấy dòng diễu sau đây, chế nhạo một ông lãnh tụ từ Quảng Nam: “Chiều nay, giải Ngoại Hạng Việt (Vi Lích) đã kết thúc và nhà vô địch là Quảng Nam FC. Xin chúc mừng thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và nhân dân Quảng Nam anh hùng. Được biết giải Vi Lích được truyền hình trực tiếp trên hơn 200 quốc gia trên thế giới. Dự kiến 2050 sẽ phát sóng trên sao Hỏa.”





Mặt Nguyễn Xuân Phúc được ghép vào hình của huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc được các cầu thủ tung hô sau khi Quảng Nam hạ TPHCM để đoạt giải vô địch đêm thứ Bảy. (PD)



Nghiêm chỉnh hơn là bài báo Dân Trí tả lại một giải bóng đầy “kịch tính” diễn ra dưới mưa giữa Quảng Nam và TPHCM. Trong cùng thời gian, đương kim vô địch Hà Nội đã đấu với Than Quảng Ninh. Hà Nội chỉ cần thắng Quảng Ninh là giữ chức vô địch, trong khi Quảng Nam vừa cần thắng TPHCM, vừa cần Hà Nội không thắng Quảng Ninh.



Dưới đây là bài của Dân Trí:

Chiều thứ Bảy, 25-11, Quảng Nam đã đánh bại TPHCM 3-1, cùng với việc Hà Nội hòa 4-4 trước chủ nhà Than Quảng Ninh, Quảng Nam đã lên ngôi vô địch V-League 2017 đầy kịch tính. Bóng đá xứ Quảng đã có một mùa giải thành công ngoài mong đợi và chính thức bước sang trang sử mới.



Trước vòng đấu cuối này, Quảng Nam muốn vô địch thì buộc phải thắng TPHCM, trong khi Hà Nội không thắng Than Quảng Ninh. Kịch bản này thực sự có nhiều người nghĩ đến, nhưng đến khi Hà Nội dẫn trước Than Quảng Ninh 2-0 ở hiệp một thì có lẽ ít ai ngờ đến kết cục hiện tại. Thế nhưng, cuộc đua vô địch ở vòng cuối quá... hồi hộp.





Tiền vệ Duy Mạnh của Hà Nội bật khóc trước trận huề quá đau đớn. (VietNamNet)



Chưa bao giờ khán giả Quảng Nam lại quan tâm đến đội bóng của mình như chiều nay. Dù trời mưa nhưng rất đông người hâm mộ đến sân Tam Kỳ háo hức mua vé vào sân cổ vũ cho thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đua vô địch. Theo quan sát, đã có tình trạng vé "chợ đen" trước khi trận đấu diễn ra.



Dưới sự cổ vũ và kỳ vọng quá lớn của người hâm mộ, các cầu thủ Quảng Nam đã nhập cuộc đầy quyết tâm và sớm có bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 5 nhờ công của Đinh Thanh Trung từ chấm 11 mét. Đến phút 30, Quảng Nam cùng lúc đón nhận tin bất lợi khi trên sân Cẩm Phả, Than Quảng Ninh sớm bị Hà Nội dẫn 2-0. Càng khó khăn cho đội bóng xứ Quảng khi Mạnh Toàn nhận thẻ đỏ ở phút 32.



Dù vậy, các cầu thủ Quảng Nam vẫn thi đấu đầy quyết tâm với niềm hy vọng "người phán xử" Than Quảng Ninh sẽ quật khởi. Và đến phút 41, Dyachenko ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Than Quảng Ninh. Chỉ 4 phút sau, Quảng Nam dù chơi thua người vẫn có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0.



Mọi chuyện thay đổi quá nhanh khi Than Quảng Ninh gỡ hòa 2-2 rồi vượt lên dẫn ngược Hà Nội 3-2 từ phút 63 nhờ hai bàn thắng tiếp theo của Dyachenko. Lúc này trên sân Tam Kỳ đã bắt đầu không khí lễ hội khi cổ động viên liên tiếp cập nhật thông tin. Trên sân, Quảng Nam có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 nhờ công của Thanh Trung. Nếu kết quả này dừng lại trên sân Tam Kỳ và Cẩm Phả, Quảng Nam vô địch.

Vừa thi đấu vừa chờ đợi, Quảng Nam để TPHCM gỡ một bàn danh dự. Trong khi đó, trên sân Cẩm Phả, Than Quảng Ninh vươn lên dẫn 4-3 và kết thúc tỷ số 4-4 khi Hà Nội gỡ hòa. Với kết quả này, Quảng Nam lên ngôi vô địch đầy ngoạn mục.

Sân Tam Kỳ vui như hội. Bóng đá Quảng Nam thực sự sang trang!