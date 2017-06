Quang phì phèo xì-gà, phạm luật cấm hút thuốc

Chủ tịch Quang (bên phải) hút thuốc khi tiếp Tổng Thống Milos Zeman ngày thứ Năm, 8 tháng 6, 2017. (Lê Nguyễn Hương Trà/ Facebook)



HÀ NỘI – Có ai làm gì được lãnh tụ Trần Đại Quang, khi ông ta hút thuốc, phì phèo nhả khói trong nơi làm việc, bất chấp luật cấm hút thuốc do chính nhà cầm quyền ban hành một thập niên trước đây?



Trong ngày thứ Năm, chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiếp đón Tổng Thống Milos Zeman của Cộng Hòa Czech tại phủ chủ tịch. Trong hình do chính nhà nước cung cấp nhằm cho thấy mối thân tình giữa hai quốc gia, người ta thấy hai ông hút xì-gà, mà ông Quang phun khói nhiều hơn ai hết, cho dù luật nhà nước (mà ông này đang giữ chức chủ tịch) cấm các cán bộ không được hút thuốc ở nơi làm việc trong nhà.



Dưới đây là bài viết ngắn đăng trên Facebook Nguyễn Anh Tuấn về vụ lãnh tụ sống bên trên luật pháp.



Còn gì kỷ cương phép nước?

Năm 2007, nhằm thực hiện cam kết của Việt Nam khi tham gia Công Ước Khung của Tổ chức Y Tế Thế Giới Về Kiểm Soát Thuốc Lá, thủ tướng chính phủ đã ban hành Chỉ Thị 12 quy định (trong đó có hai quy định dưới đây):



1. Cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc trong nhà;

2. Vận động cán bộ nhà nước phải gương mẫu không hút thuốc.

Tiếp đó, năm 2012, ở một cấp pháp lý cao hơn, Quốc Hội ban hành Luật Phòng, Chống Tác Hại Thuốc Lá nêu rõ không được hút thuốc tại nơi làm việc (Điều 6).



Phủ chủ tịch là nơi làm việc trong nhà, vậy nên Chủ tịch Quang hút thuốc trong đó là vi phạm pháp luật.

Không ai cao hơn luật, vậy nên hành vi này Chủ tịch dứt khoát phải bị xử lý.



Xử lý thế nào? Theo Nghị định số 176 về xử phạt vi phạm hành chính trong lãnh vực y tế (bao gồm các quy định về thuốc lá), Chủ tịch phải bị "cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng (hơn $3) đến 300.000 đồng ($13),” vì đã "hút thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm" (Khoản 1, Điều 22).



Chủ tịch nên chủ động nộp phạt và có lời xin lỗi quốc dân, như thủ tướng đã từng làm khi để đoàn xe hộ tống đi vào phố cổ Hội An hồi năm ngoái. Bằng không thì kỷ cương phép nước không nghiêm; và sẽ chẳng người dân nào còn muốn tuân theo pháp luật một khi người đứng đầu nhà nước lại vi phạm nó.