Quê một cục! Đội khá nhất SEA Games bị Thái Lan hạ 3-0, huấn luyện viên xin từ chức

SELANGOR, Mã Lai Á - Trước một trận thua quá xấu hổ, huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng của đội tuyển Việt Nam đã xin từ chức. Tại sân vận động Selayang đêm thứ Năm, đội tuyển nam Thái Lan đã hạ Việt Nam 3-0. Về phía nữa, đội Việt Nam một lần nữa “oanh liệt” chiếm huy chương vàng SEA Games trong cùng đêm thứ Năm.



Trước kết quả của đội nam, ngay cả các cầu thủ Thái Lan cũng ngạc nhiên, vì năm nay Việt Nam đã có triển vọng chiếm huy chương tại giải Đông Nam Á Vận Hội SEA Games 29 đang được tổ chức tại Mã Lai Á. Từ vị trí đầu bảng, nay Việt Nam đã bị loại.



"Tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm," HLV Thắng nói sau khi trận đấu kết thúc. "Mong rằng sau quyết định của tôi, mọi người hiểu rõ vấn đề những cái tôi đã làm và chưa làm được cho U22 Việt Nam. Thất bại lần này không nên đổ lên các cầu thủ. Tôi là HLV trưởng, tôi chịu toàn trách nhiệm. Mong truyền thông trong nước hãy cố gắng giảm nhẹ bớt, đừng chỉ trích cầu thủ của tôi."



Trước trận đấu trên sân Selayang chiều 24 tháng 8, Việt Nam đã đứng đầu bảng với 10 điểm, nắm cơ hội lớn nhất bảng B. Việt Nam chỉ cần một kết quả hòa, trong khi Thái Lan và Nam Dương đều phải thắng để quyết định số phận.



Tuy nhiên, các sai lầm cá nhân của thủ môn Phí Minh Long và quả sút phạt đền hỏng của Công Phượng đã khiến Việt Nam thất bại nặng nề, vỡ tan giấc mộng ở SEA Games.



"Minh Long mắc sai lầm cũng là lỗi của tôi. Tôi đã không giúp cho các cầu thủ giữ được cái đầu lạnh," HLV Thắng nói. "Còn tình huống phạt đền của Công Phượng, nếu thành công tỷ số sẽ được rút ngắn xuống 1-2, tinh thần các cầu thủ sẽ lên cao và cơ hội gỡ hòa sẽ rõ ràng. Nhưng bóng đá là thế. Rất đáng tiếc.”



Ở lượt trận trước gặp Nam Dương, đội Việt Nam đã tạo ra hàng loạt cơ hội ghi bàn nhưng không thành công. Nếu có nhiều hơn kết quả 0-0 trận đó, Việt Nam đã giành vé vào bán kết.



"Giữa hai trận đấu cuối cùng của vòng bảng, tôi tiếc nuối hơn cả với trận gặp Nam Dương. Nếu có bàn thắng, chúng tôi đã không phải ở vào vị thế này," ông Thắng nói.



Khi được hỏi về tâm lý của các cầu thủ trước trận đấu với Thái Lan, HLV Hữu Thắng nói, "Các cầu thủ đã bị nhiều áp lực, nhưng áp lực nặng nhất là từ dư luận, dư âm trận đá với Nam Dương.”



Nói về bàn thua đầu tiên, ông Thắng cho biết, "Đó là trọng tài của Trung Quốc. Trước trận đấu tôi đã có cảm nghĩ xấu. Tình huống dẫn tới bàn thua là 50-50 nhưng trọng tài không ngần ngại thổi quả gián tiếp rất nguy hiểm. Hai bên tranh chấp, trọng tài có thể nhận định chuyền về hay tranh chấp. Nhưng ông ấy đã không ngần ngại thổi bất lợi cho Việt Nam."



Đánh giá về Thái Lan, ông Thắng nói, "Họ đi tiếp xứng đáng vì chơi tốt hơn chúng ta. Còn Việt Nam đã chơi dưới sức mình. Nếu trọng tài không thổi quả đầu, chúng ta sẽ có cơ hội lấy lại thế trận hiệp hai. Nhưng bóng đá cay nghiệt ngoài dự đoán của tôi."



Về nguyên nhân nào dẫn đến thất bại, huấn luyện viên nhìn nhận, "Đầu tiên là do tôi, chưa làm được tốt công tác tư tưởng cho cầu thủ, để họ giữ được cái đầu lạnh trong những trận căng thẳng thế này. Không giải toả được tinh thần sau trận Indo, dẫn tới các cầu thủ nhập cuộc với tinh thần nặng nề.



“Thay mặt toàn đội, gửi lời xin lỗi sau sắc tới người hâm mộ, họ kỳ vọng rất lớn vào lứa cầu thủ này, kỳ SEA Games này. Họ dồn hết tình cảm, mọi sự tốt nhất. Tôi là thuyền trưởng đã không làm được điều đó. Tôi gửi lời xin lỗi sâu sắc."



Dư luận trong nước đã khắc nghiệt với ông Thắng ngay từ khi trọng tài thổi tiếng còi khai cuộc. Trên Facebook của báo Tuổi Trẻ, nhiều người đã đưa ra ý kiến phân tích đội hình không hợp lý của HLV Hữu Thắng. Số ý kiến lên tới hàng ngàn.



Với kết quả Thái Lan thắng Việt 3-0, cộng với chiến thắng của Nam Dương trước Cam Bốt, Việt Nam phải chia tay SEA Games 29 ngay từ vòng bảng.



Trong khi đó huấn luyện viên Worrawoot Srimaka không nghĩ Thái Lan lại có thể thắng được Việt Nam 3-0.

Worrawoot nói sau trận đấu, “'Những trận đấu giữa Thái Lan và Việt Nam luôn được chờ đợi tại SEA Games. Việt Nam là một đội bóng tốt. Sẽ hấp dẫn hơn nếu đây là trận chung kết. Chúng tôi đã thắng 3-0 và đó là kết quả vượt quá mong đợi trong những trận cầu kịch tính như thế này.”



Thái Lan bước vào lượt đấu cuối cùng vòng bảng với áp lực phải thắng để tự quyết chiếc vé đi tiếp. Trong khi đó, Việt Nam chỉ cần một kết quả hòa. Hai đội cùng chịu áp lực lớn từ dư luận, và không tạo được nhiều tình huống ăn bàn trong hiệp một. Tuy nhiên, đội bóng của Worrawoot may mắn có bàn mở tỷ số, xuất phát từ sai lầm của hàng thủ Việt Nam, trước khi ghi thêm hai bàn trong hiệp hai.



Worrawoot, 45 tuổi, nói, “Chúng tôi đã may mắn khi ghi được bàn trước, và cũng bởi Việt Nam bỏ lỡ một số cơ hội.



“Chúng tôi muốn vào bán kết và xác định đây là một trong những trận quan trọng nhất tại SEA Games năm nay.Tôi cho rằng bước ngoặt trận đấu đến từ pha phạt đền hỏng của họ. Nếu thành công, họ sẽ trở lại vô cùng mạnh mẽ. Dù sao tôi vẫn nghĩ Thái Lan và Việt Nam ở cùng đẳng cấp. Còn hôm nay, chúng tôi chơi khá hơn.”



Giải thích về tâm lý đưa đến sự thua đậm của Việt Nam, một đội được xem là ứng viên sáng giá cho chiếc huy chương vàng SEA Games năm nay, huấn luyện viện Thái Lan cho biết, “Tôi nghĩ, vấn đề nằm ở chỗ Việt Nam đã gặp ba đội yếu trước nên họ không biết rõ khả năng thực sự của mình. Thái Lan ngược lại, gặp đối thủ mạnh Indonesia ngay từ đầu. Chúng tôi biết điểm yếu, kịp thời thay đổi và cải thiện dần thành tích.”

Chiến thắng trước Việt Nam giúp Thái Lan giành ngôi đầu bảng B và sẽ đấu Miến Điện ở bán kết. Đội nhì bảng Indonesia sẽ chạm trán đội chủ nhà Malaysia ở vòng bốn đội.

Tuyển nữ Việt Nam giành huy chương vàng

Vào đêm thứ Năm, đội tuyển nữ Việt với HLV Mai Đức Chung đã không gặp nhiều khó khăn để ghi đến 6 bàn thắng vào lưới chủ nhà Malaysia, qua đó giành lại huy chương vàng bóng đá nữ từ tay Thái Lan.

Tuyển nữ Việt Nam bước vào trận đấu cuối cùng với áp lực đè nặng. Thái Lan hạ Philippines 3-1 ở trận đấu trước đồng nghĩa với việc các cô Việt Nam sẽ phải ghi ít nhất 5 bàn vào lưới Malaysia mới có thể giành huy chương vàng.

Tuy nhiên, đối thủ ở lượt trận cuối của tuyển nữ Việt Nam là đội yếu nhất giải. Tuyển nữ Việt Nam đã kiểm soát hoàn toàn trận đấu, tạo ra vô số cơ hội và có được 6 bàn thắng vào lưới đội chủ nhà trong 90 phút.

Kết thúc 45 phút đầu tiên, tỷ số đã là 4-0. Việt Nam bồi thêm hai quả vào lưới của Malaysia trong hiệp nhì, mang về một vinh quanh mà từ lâu đội tuyển nam Việt Nam chưa hề làm được.