Quê một cục: Nga dùng ảnh không thể tranh cãi để tố Mỹ thông đồng với ISIS, nhưng ảnh xuất phát từ một trò game điện tử

Vào sáng thứ Ba, ngày 14 tháng 11, 2017, Bộ Quốc Phòng Nga công bố nhiều mục đăng bằng tiếng Nga, tiếng Ả Rập và tiếng Anh trên các trương mục Twitter và Facebook của họ, nói là Nga có “bằng chứng không thể tranh cãi” về việc thông đồng giữa các đơn vị chiến đấu của Mỹ với quân Hồi Giáo Quốc ISIS.Nhưng rồi trong thời gian sau đó, thật không may cho Bộ Quốc Phòng Nga, những người dùng Twitter đã phát hiện ra một số sai lầm với những hình ảnh đó. Một tấm hình được nói là cho thấy một đoàn xe của ISIS rời khỏi Abu Kamel vào ngày 9 tháng 11, 2017, thì thực ra tấm ảnh này cho thấy là một ảnh chụp màn hình bị cắt xén từ trò chơi điện thoại di động AC-130 Gunship Simulator, cụ thể là một tấm ảnh chụp màn hình từ một video quảng cáo cho trò chơi đó.Hình do Bộ Quốc Phòng Nga đăng trên Twitter nhằm tố cáo Hoa Kỳ nhưng rồi bị phát hiện là hình lấy từ video game.Một cuộc so sánh song song giữa tấm hình của Bộ Quốc Phòng Nga và bức ảnh chụp màn hình trò chơi điện thoại di động cho thấy rằng hai tấm giống hệt nhau, thậm chí với một phần của văn bản từ video quảng cáo viết “PHIM ĐANG ĐƯỢC PHÁT TRIỂN. CÔNG VIỆC NÀY ĐANG ĐƯỢC THỰC HIỆN. MỌI NỘI DUNG CÓ THỂ ĐƯỢC THAY ĐỔI” có thể được nhìn thấy trong tấm ảnh bị cắt xén mà Bộ Quốc Phòng Nga dùng làm “bằng chứng không thể tranh cãi.”Những hình ảnh khác cũng không phát xuất từ những ngày tháng và địa điểm mà Bộ Quốc Phòng Nga nói, nhưng là từ những đoạn phim video được quay tại Iraq trong năm 2016. Toán Tình Báo Xung Đột đánh dấu một đoạn trong số những video này, cho thấy cảnh Không Quân Iraq thả bom ISIS trong năm 2016:Những người khác dùng Twitter đã xác định đoạn phim từ Iraq năm 2016, được Bộ Quốc Phòng Nga dùng lại để làm một phần của “bằng chứng không thể tranh cãi” của họ.Bộ Quốc Phòng Nga đã tìm các xóa bỏ các mục đăng trên truyền thông xã hội liên quan đến những hình ảnh “tố cáo” nói trên.Hình mà Nga ghi là một đoàn xe của ISIS đang rời Abu Kamel trong vùng biên giới Iraq-Syria ngày 9 tháng 11, 2017, nhưng thật ra là hình từ một trò chơi video gam.Đây không là lần đầu tiên người ta phát hiện Bộ Quốc Phòng Nga dùng những đoạn phim giả. Trong một phim tài liệu của Oliver Stone về Tổng Thống Vladimir Putin, ông Putin đã cho Oliver Stone xem hình ảnh mà ông nói là lực lượng Nga ở Syria, nhưng hóa ra đó là đoạn phim cũ về các lực lượng Mỹ ở Afghanistan.Khi Điện Kremlin được báo tin về hình ảnh lấy từ video game, họ nói rằng Bộ Quốc Phòng Nga đã cung cấp video đó. Nếu Bộ Quốc Phòng Nga sẵn sàng cho Tổng Thống Putin xem hình giả, thì chắc chắn bộ này cũng sẵn sàng tìm cách lường gạt thế giới bằng đoạn phim trò chơi điện tử đó. Thế nhưng không may cho Bộ Quốc Phòng Nga, người dân trên thế giới không dễ gì bị đánh lừa như Tổng Thống Putin.