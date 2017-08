Quen “đại gia nước ngoài” qua Facebook, nhiều phụ nữ bị lừa tiền tỷ

Chiều 18/8, tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, thời gian gần đây cơ quan này liên tiếp nhận được đơn trình báo của nhiều phụ nữ ở tỉnh bị đối tượng quen qua Facebook lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thượng tá Mai Văn Toàn – Phó Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế, đến thời điểm hiện tại cơ quan này đã nhận được đơn trình báo của 6 phụ nữ trên địa bàn bị lừa đảo qua Facebook. Cơ quan công an xác định khả năng đã có thêm nhiều nạn nhân khác bị lừa nhưng không trình báo vì những lý do tế nhị. Nạn nhân chủ yếu là những phụ nữ làm cán bộ, viên chức nhà nước.

Những phụ nữ này bị các đối tượng giả danh quân nhân Mỹ đang chiến đấu ở Afghanistan hoặc là những đại gia người nước ngoài làm quen qua Facebook rồi vờ ngỏ lời yêu thương để lừa đảo.

Nhiều phụ nữ ở Thừa Thiên – Huế bị lừa số tiền lớn sau khi quen “đại gia nước ngoài” qua Facebook. Ảnh minh hoạ.

Sau khi tạo được sự tin tưởng, những kẻ lừa đảo khoe rằng mình có số tiền rất lớn, muốn gửi về làm ăn ở Việt Nam và tặng cho nạn nhân. Sau đó nạn nhân được yêu cầu gửi tiền vào các tài khoản lạ để nhận được số tiền lớn từ nước ngoài gửi về và bị chiếm đoạt tài sản.

Một trong những nạn nhân gửi đơn trình báo mới nhất là cô giáo tên B ở TP.Huế. Cô giáo này bị một kẻ xưng là doanh nhân thành đạt ở Anh Quốc làm quen qua Facebook rồi sử dụng chiêu bài trên để lừa đảo chiếm đoạt hơn 150 triệu đồng. Hay như một phụ nữ ở xã Thủy Phù (thị xã Hương Thủy) vừa bị lừa 37,5 triệu đồng.

Trong số những phụ nữ gửi đơn trình báo, trường hợp bà H (50 tuổi, ngụ phường Hương Sơ, TP.Huế) được xem là người bị lừa số tiền lớn nhất. Kẻ lừa bà H là một người có tài khoản Facebook Afredo William, tự xưng là quân nhân Mỹ đang tham chiến tại Afghanistan. Sau khi làm quen rồi ngỏ lời yêu bà H qua Facebook, người tự xưng là Afredo William bảo rằng anh ta đang có 1 triệu USD muốn gửi về Việt Nam nhờ bà H đầu tư kinh doanh, trong đó sẽ tặng cho bà H 150.000USD.

Để tạo được sự tin tưởng, Afredo William gửi ảnh chụp giấy chuyển tiền cho bà H. Sau đó bà H nhận được nhiều cuộc gọi của những người xưng là hải quan, nhân viên sân bay, luật sư… ở Việt Nam. Những người này yêu cầu bà H chuyển tiền vào các tài khoản chúng cung cấp để nhận được số tiền 1 triệu USD. Tổng cộng bà H đã 20 lần chuyển tiền vào các tài khoản trên với số tiền hơn 1,3 tỷ đồng, hơn một nửa số tiền này bà H phải vay nóng.

Thượng tá Mai Văn Toàn cho biết, qua điều tra, bước đầu cơ quan công an xác định nhóm người thực hiện những vụ lừa đảo trên là người ở Maylaysia và Campuchia. Những kẻ lừa đảo này có cấu kết với một số đối tượng trong nước.

Theo Dân Việt

