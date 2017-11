Quốc Hội Hoa Kỳ vinh danh nữ tài tử Kiều Chinh

Bài THANH PHONGSANTA ANA - Vào trưa thứ Tư, 22 tháng 11, 2017 tuần qua tại Rancho Santiago Center Boardroom, 2323 N. Broadway, Santa Ana, CA 92706, ông Lou Correa, Dân Biểu Liên Bang Hoa Kỳ, Địa Hạt 46 đã tổ chức buổi tiếp tân vinh danh nữ tài tử Kiều Chinh, một người đã đóng góp 60 năm cho ngành điện ảnh của Việt Nam và thế giới.Dân biểu Lou Correa trao Bằng Vinh Danh cho tài tử Kiều Chinh. (Thanh Phong/ Viễn Đông)Đến tham dự có một số thân hữu và những người ái mộ nữ tài tử Kiều Chinh như bác sĩ Bích Liên, bác sĩ nha khoa Olivia Nguyễn Lan Hương, bác sĩ Tâm Nguyễn, cô Tâm (Trường Thẩm Mỹ ABC College), cô Ngọc Tịnh, cô Trần Thiện Tâm (Edison), cô Quyên Trần, ca sĩ Tuấn Ngọc và ca sĩ Thái Thảo, anh Nguyễn Văn Hòa (cựu sĩ quan QL/VNCH), các nhà báo Hòa Bình, Huỳnh Kim Quang, Thanh Huy và một số cơ quan truyền thông Việt, Mỹ khác.Tài tử Kiều Chinh và Dân Biểu Lou Correa cùng cắt bánh mừng kỷ niệm 60 năm phục vụ điện ảnh. (Thanh Phong/ Viễn Đông)Theo lời Dân Biểu Lou Correa, trong khóa họp Quốc Hội lần thứ 115 tại Hoa Thịnh Đốn, ông đã trình bày trước ông Chủ Tịch và các đồng viện rằng: “Lời phát biểu của tôi hôm nay là để công nhận Kiều Chinh, một nữ tài tử điện ảnh huyền thoại người Mỹ gốc Việt và cũng là một nhà từ thiện, người đã đóng góp 60 năm cuộc đời của bà cho ngành điện ảnh Việt Nam, Phi Luật Tân, Tân Gia Ba, Thái Lan, Trung Quốc, Ấn Độ , Úc, Canada và Hollywood. Kiều Chinh sinh năm 1937 tại Hà Nội, miền Bắc Việt Nam. Ở tuổi 17, bà phải di cư vào miền Nam như một người tỵ nạn ngay chính trên quê cha đất mẹ của mình và hai năm sau bà khởi nghiệp trong ngành điện ảnh. Kể từ đó, bà xuất hiện trong hơn 100 cuốn phim và các chương trình nhiều kỳ của đài truyền hình gồm M.A.S.H và trong phim The Joy Luck Club. Bà rất xứng đáng được vinh danh.”Với đề nghị trên của Dân Biểu Lou Correa, Hạ Viện Hoa Kỳ đã chấp nhận và chính thức ghi vào biên bản Vinh Danh Nữ Tài Tử Kiều Chinh, và vì đó mà Dân Biểu Lou Correa tổ chức buổi tiếp tân để trao Biên Bản Vinh Danh của Quốc Hội Hoa Kỳ cho người nữ tài tử này.Chụp ảnh kỷ niệm với tài tử Kiều Chinh. (Thanh Phong/ Viễn Đông)Sau khi văn phòng Dân Biểu Lou Correa chiếu một số trích đoạn các film có nữ tài tử Kiều Chinh thủ vai chính. Dân Biểu Lou Correa tiếp tục lên tiếng ca ngợi người nữ tài tử của Việt Nam.Đáp lại lời phát biểu của ông Lou Correa, tài tử Kiều Chinh cám ơn vị dân biểu được coi là người bạn thân thiết nhất của cộng đồng Việt Nam, một người am tường văn hóa, phong tục của người Việt.Sau đó, tài tử Kiều Chinh nhắc lại một số kỷ niệm trong 60 năm phục vụ trong ngành điện ảnh, cám ơn tất cả những người đã yêu mến, ái mộ bà, và sau cùng, người nữ tài tử này nói, “Phần thưởng này không chỉ dành cho tôi mà còn để ghi nhận sự thành tựu của những người phụ nữ. Rằng, mỗi người trong chúng ta đều có thể vượt qua những thử thách và đạt tới ước mơ lớn nhất trong đời mình. Tôi xin chúc lành tất cả phụ nữ trên đời này là những người đang làm thay đổi thế giới bằng nghệ thuật, kinh doanh, chính trị , giáo dục, v.v..”Bà Nam Huệ Đoàn trao tặng tài tử Kiều Chinh bức tranh thêu do chính bà thực hiện. (Thanh Phong/ Viễn Đông)Cũng nhân dịp mùa Lễ Tạ Ơn, bà xin gửi lời cám ơn đến người bảo trợ của bà là nữ tài tử Tipppi Hedren đã mở rộng vòng tay đón nhận gia đình bà đến Hoa Kỳ, cám ơn nước Mỹ, và tận cùng trái tim, xin cám ơn tất cả mọi người với lời chúc “Happy Thanksgiving.” Sau lời phát biểu, nhiều thân hữu ái mộ bà đã lên trao tặng những bó hoa tươi, và bà Nam Huệ Đoàn, một người ái mộ lên trao tặng nữ tài tử Kiều Chinh một bức tranh thêu rất đẹp do chính tay bà thực hiện.Sau đó bà Kiều Chinh mời Dân Biểu Lou Correa lên cùng bà cắt chiếc bánh mừng kỷ niệm 60 năm phục vụ trong ngành điện ảnh, và sau đó mời tất cả mọi người chụp chung tấm ảnh kỷ niệm. Kết thúc buổi tiếp tân, văn phòng Dân Biểu Lou Correa mời mọi người dự tiệc mừng với bánh ngọt, chả giò và trái cây.Nữ tài tử Kiều Chinh là một khuôn mặt tài tử điện ảnh nổi bật của miền Nam Việt Nam. Bà đã làm rạng danh cho ngành điện ảnh của Việt Nam Cộng Hòa trên các phim trường quốc tế. Hầu hết những người dân miền Nam Việt Nam trước năm 1975 không ai không nghe biết người nữ tài tử khả ái này.