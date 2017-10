Quỷ cờ đỏ mở tiệc cạnh nhà thờ, chưởi bới giáo dân; hai linh mục bị đe dọa

Các thành viên Hồng Vệ Binh đang cổ võ đảng CSVN tại giáo xứ Song Ngọc, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An chiều Chủ Nhật, 29 tháng 10, 2017. (Thanh Niên Công Giáo Facebook)NGHỆ AN - Hàng trăm người, mà có thể lên tới 700 người thuộc cái gọi là Hội Cờ Đỏ đã tụ tập tại sát nhà thờ giáo họ Văn Thai, giáo xứ Song Ngọc thuộc xóm 8, xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu để ăn uống và hò hét chửi bới các linh mục chiều ngày Chủ Nhật.Qua ngày thứ Hai, hai linh mục thuộc giáo phận Vinh gồm linh mục Đa Minh Phạm Xuân Kế, quản hạt Đông Tháp, và linh mục Giuse Nguyễn Ngọc Ngự- quản xứ Đông Kiều đã đến cơ quan nhà nước để nếu thắc mắc về hành động đe dọa của Hội Cờ Đỏ.Hai linh mục này đã bị khoảng 300 người bao vây, đe dọa, sau khi họ có cuộc làm việc với nhà chức tại trụ sở Ủy Ban Nhân Dân xã Diễn Mỹ. Nhóm người đe dọa hai vị linh mục được cho biết tự xưng là Hội Cờ Đỏ.Trước đó, theo các nguồn tin từ giáo xứ, vào khoảng 3 giờ chiều Chủ Nhật, 29 tháng 10, hàng trăm xe gắn máy chở những người mặc toàn y phục màu đỏ với sao vàng đã ào ạt kéo về xã Sơn Hải để dự tiệc, hò hết ca tụng đảng Cộng Sản Việt Nam và lãnh tụ Hồ. Họ cầm theo nhiều cờ đỏ và hình già Hồ.Các giáo dân tin rằng cuộc tụ tập này do nhà cầm quyền Nghệ An tổ chức là nhằm khủng bố tinh thần các linh mục cũng như giáo dân đang đòi công lý và sự bồi thường cho hậu quả ô nhiễm biển do Formosa gây ra.Trước đây, trong một cuộc tập trận được tổ chức sát nhà thờ giáo họ Văn Thai, các quân nhân cộng sản đã bị bắn đạn thật vào trong nhà thờ, ngầm ý đe dọa các giáo dân.Trong vụ “mít-tinh” cạnh nhà thờ giáo họ Văn Thai chiều Chủ Nhật, hội cờ đỏ đã gây náo loạn cả khu vực với tiệc ăn nhậu và hò hét.Những thành viên Hội Cờ Đỏ được dư luận biết đến như những “Hồng Vệ Binh” của Mao Trạch Đông từng tàn sát hàng trăm ngàn dân Trung Hoa nửa thế kỷ trước đây. Giờ đây nhà cầm quyền CSVN muốn dùng các “Hồng Vệ Binh” để hành hung các nhà đấu tranh dân chủ Việt Nam, như cô Lê Mỹ Hạnh, nhà báo Sương Quỳnh tại quận 2 (Sài Gòn). Họ còn mang cả súng ngắn, roi điện, bình xịt hơi cay đến tấn công giáo xứ Thọ Hòa (Đồng Nai), đe dọa tính mạng Linh mục Nguyễn Duy Tân. Gần đây nhất giặc cờ đỏ đã tấn công vào nhà riêng của một số bà con Giáo dân thuộc Giáo họ Văn Thai, đập phá, gây thiệt hại nhiều về tài sản và vật chất nơi đây.Ngày 26 tháng 10, Linh mục Nguyễn Đình Thục, vị quản xứ Song Ngọc đã gởi văn thư gởi các cấp chính quyền địa phương để đặt nghi vấn về việc hội cờ đỏ kéo về xã Sơn Hải:“Chúng tôi tự hỏi rằng, tại sao hội cờ đỏ lại tụ tập hội họp ngay sát cạnh giáo họ Văn Thai, gần kề nhà thờ Văn Thai mà không tổ chức nơi trụ sở UBND hay sân thể thao? Tại sao không tổ chức họp ban ngày mà lại là vào thời điểm cuối chiều và kết thúc vào lúc chập tối?“Phải chăng chính quyền xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đang phối hợp dàn dựng tổ chức khiêu khích, kích động bạo lực và lợi dụng màn đêm để thực hiện một cuộc đàn áp đẫm máu đối với bà con giáo họ Văn Thai nói riêng và giáo xứ Song Ngọc nói chung?“Chúng tôi đề nghị chính quyền xem xét sự việc và trả lời chính thức cho chúng tôi. Nếu sự việc vẫn diễn ra theo đúng thông báo của xã Sơn Hải, chúng tôi khẳng định đây là một mưu đồ tiến hành khiêu khích bạo lực để đàn áp giáo dân tại giáo họ Văn Thai, giáo xứ Song Ngọc.”Chiều thứ Hai, ngày 30 tháng 10, Linh mục Đa Minh Phạm Xuân Kế, quản hạt Đông Tháp, đã nói với Đài Á Châu Tự Do (RFA) tại Hoa Thịnh Đốn về việc đến trụ sở Ủy Ban Nhân Dân để nói với các cán bộ lãnh đạo về hành động của nhóm Hội Cờ Đỏ.Linh mục cho biết, “Chúng tôi đến làm việc nhằm giải quyết ổn thỏa mọi việc nhưng các ông lại cho dân đến, bố trí, dàn dựng. Các ông lại nói là dân tự phát. Không thể có chuyện một cuộc làm việc giữa các người lớn với nhau mà lại để dân tự phát được.“Đến 4 giờ công an tỉnh mới cho Cha Ngự vào trong xe. Sau đó tôi và cha Ngự cùng cha Thanh đi xe về nhưng giáo dân Đông Tháp dặn đừng đi vì có tin người ta chuẩn bị dao, kiếm và thậm chí thả dây điện trần xuống đường. Thế nhưng sau đó chúng tôi đi và đến nay cha Ngự cũng về dưới đó bình an rồi.”Trong khoảng thời gian một tháng trở lại đây có xuất hiện những nhóm người mệnh danh là Hội Cờ Đỏ, tổ chức những buổi tập hợp có mang nhiều cờ đỏ sao vàng, cờ đỏ búa liềm, mặc quần áo màu đỏ. Những nhóm người này dùng mạng xã hội để công kích các giáo xứ và giáo dân Công giáo.