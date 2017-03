Đại diện Nhật than phiền về vấn đề kiểm tra thực phẩm nhập cảng vào Việt Nam: “Cá thì lấy mẫu nhiều quá, còn thịt thì khoét chỗ ngon nhất để lấy.” (Thanh Niên)



Ngày thứ Tư, trong cuộc họp liên quan đến vấn đề thực phẩm của Tổ Chức Xúc Tiến Thương Mại Nhật Bản (JETRO) tại Sài Gòn với đại diện các bộ ngành của Việt Nam, ông Nakagawa Motohisa, đại diện JETRO tại Sài Gòn đưa ra sáu kiến nghị giải quyết vướng mắc đối với các doanh nghiệp Nhật Bản trong quá trình xuất nhập cảng thực phẩm tại Việt Nam.

Sáu vướng mắc đối với kiểm tra mẫu thực phẩm khi thông quan được JETRO đưa ra là: phát tán thuốc nông nghiệp tác dụng mạnh được các hộ dân sử dụng liều cao; nộp CFS (Giấy chứng nhận lưu hành tự do) của thực phẩm nhập khẩu từ Nhật; yêu cầu giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với thực phẩm chế biến; chậm trễ trong việc cấp giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm; quy định trưng bày thực phẩm trong các cửa hàng tiện lợi.



Trong đó, theo tin của báo Thanh Niên, nhiều vấn đề đại diện bộ nông nghiệp-phát triển nông thôn (NN-PTNT), bộ công thương cho rằng không có quy định hay quy định đó không áp dụng trong các trường hợp mà đại diện JETRO nêu. Tuy nhiên, phía đại diện JETRO khẳng định các quy định này hiện đang áp dụng và ngay cả tại Sài Gòn khiến cho doanh nghiệp Nhật Bản rất bối rối.



Như việc cấp giấy chứng nhận kiến thức an toàn thực phẩm, mặc dù đại diện bộ công thương khẳng định theo quy định chỉ có 10 ngày các đơn vị sẽ phải lên kế hoạch để mở lớp học cho người có nhu cầu nhưng phía JETRO cho rằng có đa số các trường hợp doanh nghiệp Nhận Bản phản ánh tại Sài Gòn đều kéo dài từ 3 tháng đến 6 tháng mới có được giấy này. Điều này chẳng khác nào quy định một đàng, làm một nẻo.



Ông Takimoto Koji, trưởng đại diện JETRO than phiền khi các doanh nghiệp Nhật Bản nhập khẩu thực phẩm đến Việt Nam thì đơn vị kiểm tra, kiểm nghiệm thực phẩm ở Việt Nam đã lấy mẫu với khối lượng quá nhiều.

"Cá thì lấy mẫu nhiều quá, còn thịt thì khoét chỗ ngon nhất để lấy. Có cách nào để giải quyết tình trạng này không?” ông Takimoto hỏi.



Ông Trần Duy Minh, đại diện bộ NN-PTNT cho biết việc làm này không đúng vì lấy mẫu kiểm dịch phải theo số lượng và khối lượng phù hợp với yêu cầu.



Có mặt tại cuộc họp, đại diện Đại sứ quán Nhật cũng yêu cầu phía Việt Nam cần phải có những giám sát đối với dư lượng kháng sinh trên con tôm nhập vào Nhật Bản. Bởi vì hiện tại, dư lượng kháng sinh trên con tôm của Ấn Độ và các nước khác nhập vào Nhật đã giảm, riêng dư lượng kháng sinh trên con tôm tại Việt Nam khi nhập vào Nhật vẫn còn rất cao.