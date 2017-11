Quyền được piss, ủng hộ piss và chống đối piss

Bài VŨ ĐÔNG HÀ

Bạn hỏi tôi nghĩ gì về hành động giương cao biểu ngữ "Piss on you Trump" của ca sĩ Mai Khôi. Thay vì có câu trả lời của riêng mình gửi bạn, chi bằng chúng ta cùng nhau có câu trả lời cho mỗi người.



Nếu Mai Khôi thay dòng chữ trên bảng cầm tay thành "Piss on you Xi" thì sao? Liệu cái thông điệp khai ngấy, có người cho là vô văn hóa dành cho Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ trở thành thơm tho và nồng nàn văn hóa nếu nó nhắm đến Chủ tịch / Tổng Bí Thư Tàu Cộng Tập Cận Bình?





Ca sĩ Mai Khôi cầm bảng "tè" ông Trump vào đêm thứ Bảy, 11 tháng 11, 2017 tại Hà Nội. (Getty Images)



Vậy thì chúng ta chống/ủng hộ thông điệp (piss) + đối tượng (Trump / Xi) hay chống/ủng hộ Mai Khôi?

Dĩ nhiên người và việc là hình với bóng nên khó mà chúng ta có câu trả lời tách bạch, dứt khoát. Vậy thì:

Nếu tôi là người hâm mộ Trump và bạn là người thù ghét Trump thì liệu thái độ của bạn và tôi về hành động của Mai Khôi có khác nhau? Chúng ta chống hay ủng hộ Mai Khôi có hoàn toàn gói gọn trong hành động của Mai Khôi hay là vì Mai Khôi đòi piss lên người mà ta thích hay ghét? Nếu có đám côn an chứng kiến sự việc và trước khi quyết định có... làm thịt Mai Khôi hay không, chúng sẽ hỏi nhau - con nhỏ này nó đang piss ai vậy? Piss Trump thì OK, piss bác Tập thì còng đầu nó!?



Nếu thay Mai Khôi thành một người có quá trình tranh đấu dũng cảm, lập trường chống cộng sản độc tài dứt khoát, bao nhiêu năm tháng đã bị tấn công, khủng bố, lên bờ xuống ruộng bởi côn an. Người đó cũng là người mà bạn và tôi mến mộ. Bây giờ, người đó đứng giữa đường với dòng chữ "Piss on you Trump" vì ông ta chẳng mở miệng nói lên hai chữ nhân quyền, lờ luôn cả chuyện Mẹ Nấm - người mà bà Melania Trump vinh danh - đã bị bỏ tù 10 năm thì sao?



Do đó, cá nhân tôi không thấy chính xác khi câu hỏi đơn thuần là chống hay ủng hộ Mai Khôi. Câu trả lời của chúng ta đôi khi thật sự chẳng dính líu gì đến Mai Khôi cả mà lại tùy thuộc vào chính chúng ta - vào thái độ, cảm tình thương hay ghét đối với đối tượng mà Mai Khôi nhắm đến.



Sau cùng, bạn giảng tôi nghe về "quyền được piss" là một quyền tự do bày tỏ, tự do ngôn luận. Đúng, tôi sẽ luôn tranh đấu để bảo vệ quyền đó. Nhưng nếu bạn tự do bày tỏ, tự do ngôn luận trước mặt tôi với hàng chữ "Hồ Chủ tịch muôn năm" thì tôi cũng sẽ tự do đưa cao biểu ngữ "Piss on you Ho".



Tự do ngôn luận là một trong những quyền con người được bảo vệ bởi Tuyên Ngôn Nhân Quyền Phổ Quát. Nó là thước đo chung cho tất cả các quốc gia và dân tộc để tôn trọng và bảo vệ nhân quyền. Do đó, bạn có quyền nói và tôi cũng có quyền bày tỏ. Tôi sẽ biểu hiện thái độ nhẹ nhàng ủng hộ hay hùng hỗ chống đối những gì bạn nói, viết.



Nhưng, tôi sẽ tranh đấu đến cùng nếu guồng máy cai trị xâm phạm, bỏ tù Quyền-Tự-Do-Ngôn-Luận của bạn và của bất cứ ai cho dù họ đòi piss lên người mà tôi mến mộ hay đòi kiss kẻ tôi ghê tởm.

Vì chỉ như thế thì tôi mới không cùng một loài với loài cộng sản.



Nhưng nhắc lại một lần nữa - tôi vẫn có quyền kiss hoặc piss lên quan điểm, lập trường của bạn.

To be (piss) or not to be (piss). Chuyện không có gì mà ầm ỉ. Nó bình thường như ở Mỹ nếu có một cô tóc vàng cầm bảng "Piss on you Trump" đối diện với với bên kia đường một cô tóc đỏ cầm bảng "Piss on you Clinton" vì cả Trump lẫn Clinton là người của công chúng, là những chính khách. Nó là biểu tượng của tự do đa nguyên. Nó là xã hội và nền chính trị mà chúng ta tranh đấu và nhiều người đã vào tù, đã chết để mong có được, để thoát ra khỏi ngục tù độc tài nơi mà chúng ta chỉ được "quyền" cầm một loại biểu ngữ nô lệ duy nhất kiểu "Kiss uncle Ho's ass".



Và câu hỏi mà mỗi người chúng ta cần đặt ra cho chính mình là: mỗi người chúng ta có dám piss hay không khi mà chúng ta và cả dân tộc bị... pissed? Hay chúng ta vẫn nín triền miên trong cơn mắc kinh niên của căn bệnh bí đái cộng sản?



(Trích từ bài đăng ngày 14 tháng 11, 2017 trên Dân Làm Báo)