Quyết tâm "giải cứu vỉa hè" ở Sài Gòn đã đến đâu rồi?

Trong mấy ngày qua, một ông phó chủ tịch quận đã được giới truyền thông trong nước chú ý, vì ông quả quyết thực hiện công tác làm sạch vỉa hè, mang lại nét thẩm mỹ cho thành phố, sẵn sàng ra lệnh dẹp bỏ những cấu trúc được xây bất hợp pháp, cho dù cấu trúc đó là của các cơ sở thương mại lớn hay của chính quyền địa phương, hầu giúp dân chúng có lối đi chính đáng thay vì phải bước xuống đường đông xe nguy hiểm.





Phó chủ tịch quận 1 Đoàn Ngọc Hải đang đứng bên ngoài một văn phòng thuộc chính quyền phường Bến Thành, trước khi ra lệnh cho các công nhân đập phá văn phòng này vì xây lấn vỉa hè hôm thứ Sáu. (Tuổi Trẻ)



Vị phó chủ tịch này rất quyết tâm, ít nhất là trong lúc này, và có tên là Đoàn Ngọc Hải. Cũng như ông Hải, nhiều người cũng muốn biến Sài Gòn thành một “Singapore thu nhỏ” nhưng không sao thực hiện được. Đến nay, bước đầu đang được ông Hải thực hiện có hiệu quả.



Trong tuần qua, ông phó chủ tịch Quận 1 này đã tuyên bố cho thấy sự quyết tâm thực hiện công tác này như sau, “'Không lấy lại được vỉa hè, tôi cởi áo về vườn.”



Đoàn Ngọc Hải cho biết sẽ dẹp được tình trạng lấn chiếm vỉa hè, không làm kiểu "bắt cóc bỏ dĩa" và khẳng định nếu không hiệu quả sẽ "về vườn."



Ông Hải đã trực tiếp chỉ huy đội dẹp bỏ hàng quán xây lấn vỉa hè. Vào chiều thứ Sáu vừa qua, , "đội giải cứu vỉa hè" của ông Hải đã đập trụ sở khu phố 6, phường Bến Thành, trụ sở này lấn chiếm vỉa hè. Mặc dù trụ sở phường này có treo cờ cộng sản ở bên ngoài, còn máy điện toán, bàn ghế ở bên trong, đội “giải cứu” vẫn dùng kềm để bẻ khóa, khiêng hết mọi thứ lên xe tải, trước khi các “đội viên” cầm búa phá nát cơ sở của phường.







Vì không muốn đi bên trong hàng rào với lối đi chật hẹp, thiếu vệ sinh, người dân vẫn bước xuống đường dù nguy hiểm vì có xe cộ. (Dân Việt)





Một bản tin của báo Tuổi Trẻ cho biết ông Hải đã cho đập phá, tịch thu hàng loạt quầy hàng lấn chiếm vỉa hè trên đường Nguyễn Trung Trực, Lê Thánh Tôn, Nguyễn Trãi.



Ngoài ra "đội giải cứu vỉa hè" còn chia làm nhiều nhóm nhỏ đi xử phạt xe hơi đậu bừa bãi lấn chiếm vỉa hè trên các tuyến đường.



Nhằm gây bất ngờ cho “đối phương,” tin đi kiểm tra lấn chiếm vỉa hè trên các tuyến đường đã được phó chủ tịch Hải giữ bí mật cho tới phút cuối cùng.



Chiều cùng ngày UBND quận 1 cùng lực lượng cảnh sát giao thông, quản lý trật tự đô thị quận tiếp tục kiểm tra xử phạt các trường hợp lấn chiếm vỉa hè trên địa bàn quận. Ông Hải cho đoàn kiểm tra quay lại khu vực phía trước UBND TP để kiểm tra xem còn trường hợp xe nào đậu ẩu trên vỉa hè hay không sau đợt xử phạt vào ngày thứ Tư 22-2.



Dân đi bộ nói là họ bị hoa mắt, chóng mặt vì rào chắn vỉa hè như lồng thú ở khu vực nhà thương Chợ Rẫy thuộc quận 5. (Dân Việt)





Sau đó trên đường đi thấy trụ sở khu phố 6 ở phường Bến Thành nằm chiếm gần trọn vỉa hè đường Nguyễn Trung Trực, ông Hải cho “mời” lãnh đạo phường Bến Thành đến để làm việc rồi chỉ đạo cho lực lượng dịch vụ công ích lập tức tháo dỡ trụ sở trên.



Một số dân buôn bán lấn chiếm vỉa hè cũng bị tịch thu bàn ghế, tủ đựng. Các công trình xây lấn vỉa hè cũng bị đập phá tháo dỡ, bãi xe của các cửa hàng đậu tràn ra vỉa hè bị lập biên bản xử phạt.



Nhiều người dân trước khi bị tịch thu đồ đạc thì cho rằng lực lượng chức năng phải thông báo trước khi kiểm tra. Ông Hảỉ lập tức ra lệnh cưỡng chế thu giữ các đồ đạc lấn chiếm.



Đặc biệt có một xe hơi đậu ẩu trên lề đường bị ông Hải cho lực lượng kiểm tra lập biên bản và cẩu đi về trụ sở công an quân 1 để chờ xử lý.



Ông Hải tuyên bố trước báo chí hôm thứ Sáu ở nơi xảy ra cuộc kiểm tra, “Ai cũng phải thượng tôn trước pháp luật, không nhận nhượng hay du di cho một ai với bất cứ lý do gì khi đã vi phạm pháp luật. Mỗi cá nhân phải chấp hành nghiêm thì việc lấy lại vỉa hè mới có thể thực hiện triệt để được.”



Trước đó, từ ngày thứ Hai 20/2, ông Hải đã dẫn đầu đội “xử lý vi phạm trật tự đô thị” và kéo đến khu vực phường Phạm Ngũ Lão và Nguyễn Cư Trinh. Kế hoạch này được giữ bí mật đến phút cuối, trước khi ra quân, để bảo đảm địa bàn không "bị động."



Sau nhiều tiếng làm việc, ông Hải đã ra lệnh đập 2 bồn hoa của trung tâm bồi dưỡng chính trị quận 1 xây lấn ra vỉa hè; bậc thềm của trụ ATM trước cổng trung tâm; lập biên bản, cẩu hai xe hơi đậu trên vỉa hè trước cao ốc ở giao lộ Nguyễn Trãi - Nam Quốc Cang; phá dỡ các cầu phao bằng sắt để xe chạy lên vỉa hè.



Trao đổi với VnExpress, ông Hải khẳng định sẽ không có chuyện xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè theo kiểu "bắt cóc bỏ dĩa," quận sẽ làm quyết liệt và liên tục trong suốt năm nay đến chừng nào lấy lại được toàn bộ vỉa hè trên địa bàn cho người đi bộ thì mới thôi.



"Nếu không làm được tôi sẽ cởi áo về vườn không làm nữa, chứ không làm theo phong trào, đánh trống bỏ dùi, để nổi tiếng", ông Hải nói giọng dứt khoát.



Phó chủ tịch quận 1 cho biết trước đây ông phụ trách lãnh vực kinh tế, vừa nhận mảng đô thị được 10 tháng. Thời gian đầu ông phải giải quyết việc giải tỏa chung cư Cô Giang rất căng thẳng. Giờ là lúc dồn lực lập lại trật tự vỉa hè.



"Để làm được điều đó thì không chỉ xử lý vi phạm ở nhà dân, ở các điểm kinh doanh mà phải làm ở các cơ quan nhà nước để làm gương. Tất nhiên trong quá trình xử lý sẽ có đụng chạm, song chúng tôi vẫn phải làm vì không ai được đứng trên pháp luật," ông ta nói.



Kế hoạch lập lại trật tự đô thị còn là kỳ vọng của lãnh đạo quận 1, khi muốn biến khu trung tâm Sài Gòn "thành Singapore thu nhỏ." Theo đó, với những vỉa hè nhỏ, quận không cho kinh doanh vì xe để phía trước sẽ không còn chỗ cho người đi bộ.



Tình trạng bán hàng rong cũng phải được xử lý dứt điểm trong năm nay vì liên quan đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, mỹ quan đô thị và quận 1 tiếp hàng triệu du khách mỗi năm.



"Thật ra bố mẹ tôi ngày xưa cũng buôn bán hàng rong để nuôi tôi ăn học. Tôi rất hiểu và chia sẻ với người nghèo. Nhưng vì sự phát triển của quận cũng như của thành phố thì buộc lòng phải chấm dứt hàng rong. Không thể cứ vin vào cớ vì người nghèo nên không dám xử lý," ông Hải nói.



Để thực hiện kế hoạch có hiệu quả, phó chủ tịch quận 1 đã giao chủ tịch 10 phường liên tục trực tiếp ra quân để lấy lại vỉa hè trên 134 tuyến đường. Thỉnh thoảng ông sẽ đi kiểm tra bất ngờ để xem công tác đã đến đâu.



"Do tôi còn phải phụ trách một số công việc khác nên không thể hôm nào cũng xuống hiện trường chỉ đạo xử lý được. Mỗi tuần tôi chỉ xuống hai phường, tuần nào cũng đi cho đến hết năm nay, còn lại các chủ tịch phường phải trực tiếp đi xử lý," ông Hải nói và cho biết đã phê bình nghiêm khắc 7 cán bộ, cách chức một cán bộ liên quan đến vấn đề trật tự đô thị.



"Phường nào không tốt chắc chắn cán bộ sẽ bị xử lý bằng các hình thức điều chuyển, hạ chức và thậm chí là cách chức nếu không hoàn thành nhiệm vụ theo chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND thành phố Lê Văn Khoa," ông Hải nhấn mạnh.



Trước đó, tại hội nghị tổng kết công tác an toàn giao thông tại Sài Gòn năm 2016, chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong đánh giá cao lãnh đạo quận 1 trong việc quyết liệt xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè. Người đứng đầu chính quyền thành phố cũng yêu cầu lãnh đạo các quận, huyện khác phải trực tiếp ra đường để lập lại trật tự lòng lề đường, trả lại vỉa hè cho người đi bộ.

Vỉa hè lắp rào cho dân đi như sở thú

Một trong những nơi khác đang cần “xử lý nghiêm” là khu vực nhà thương Chợ Rẫy. Nơi đây nằm ở quận 5, không thuộc khu phố quận 1 của ông Hải nói trên. Quan chức ở quận 5 áp dụng một giải pháp khác xem có vẻ tương nhượng với dân bán hàng rong, thay vì đuổi hết họ đi nơi khác. Đó là xây hàng rào chắn, chia lại lối đi cho người đi bộ. Nhưng giải pháp này xem ra không mấy thẩm mỹ, mà cũng chưa chắc “work” như báo Dân Việt trong nước nêu ra dưới đây hôm thứ Bảy.



Hơn hai tháng qua, vỉa hè khu vực các tuyến đường xung quanh Chợ Rẫy ở quận 5 được lắp rào chắn kiên cố nhằm ngăn tình trạng buôn bán hàng rong chiếm dụng vỉa hè, tạo lối đi cho người đi bộ.

Tại khu vực đường Nguyễn Chí Thanh và Thuận Kiều, vỉa hè được rào chắn bằng loại thép lớn có chiều dài khoảng 240 mét, cao 1.3 mét. Ghi nhận hệ thống rào chắn ở đây có bốn đoạn với tám lối ra vào dành riêng cho người đi bộ và các lối ra vào gửi xe của ba cổng bệnh viện.



Ở khu vực các lối ra vào dành cho người đi bộ, cơ quan chức năng lắp từ 3-9 thanh chắn theo hình chữ Z khiến người đi bộ muốn được đi trên vỉa hè phải uốn người, luồn lách để vượt qua các thanh chắn.

“Đi dưới lòng đường thì sợ bị xe tông còn đi trên vỉa hè thì chẳng khác nào đi vào chuồng nhốt thú. Đi trên vỉa hè mà chẳng khác gì như hành xác. Chẳng hiểu sao cơ quan chức năng lại làm rào chắn cho người đi bộ kiểu kì cục vậy. Rào chắn rất bất cập,” một người dân nói với báo Dân Việt.



Trước bệnh viện trên đường Nguyễn Chí Thanh hàng rào chắn được làm ra sát lòng đường, lấy vỉa hè làm bãi giữ xe máy, một phần nhỏ bên trong dành cho người đi bộ.



Đặng Văn Bình, một người dân đi qua khu vực này, nói, “Rào chắn này chẳng khác gì đánh đố người khuyết tật. Họ ngồi xe lăn thì đi ngõ nào.”



Thay vì phải giải tỏa nạn buôn bán chiếm dụng vỉa hè, lực lượng chức lại chọn giải pháp cho làm hàng rào ra đến sát lòng đường để lấy vỉa hè làm bãi giữ xe máy, chỉ chừa lại một lối đi nhỏ hẹp bên trong cho người đi bộ.



Ông Tuấn sống nghề chạy xe ôm tại đây nói, “Cách rào chắn vỉa hè chỉ giải quyết được nơi làm bãi giữ xe, có thêm nguồn thu từ các bãi giữ xe này, chứ không đáp ứng mục tiêu giải tỏa nạn chiếm dụng lòng lề đường và giữ mỹ quan đô thị. Giải tỏa vỉa hè bị người bán hàng rong chiếm dụng, để rồi cho chiếm dụng vỉa hè làm bãi giữ xe. Người đi bộ vẫn bị đẩy xuống lòng đường, vì không dám đi trong lối đi chừa lại nhỏ hẹp bên trong, rất mất vệ sinh.”



Thêm vào đó, dân bán rong vẫn bán rong bằng mọi cách. Phần đường trên vỉa hè trong hàng rào chia cắt như chuồng nuôi thú vẫn bị một số người buôn bán đặt bàn ghế làm nơi bán nước giải khát, thức ăn.

Ở khu vực các lối ra vào dành cho người đi bộ trên vỉa hè, cơ quan chức năng rào chắn và lắp từ 3-9 thanh chắn theo hình chữ Z khiến người đi bộ muốn được đi trên vỉa hè phải uốn người để vượt qua các thanh chắn. Nhiều người cho biết khi vượt xong các thanh chắn hình chữ Z trên vỉa hè họ hoa mắt, chóng mặt.



Trước giải pháp không mấy hữu hiệu mà lại thiếu thẩm mỹ này, rất nhiều người dân phải chấp nhận đi dưới lòng đường để khỏi phải vượt qua “ma trận” trên vỉa hè. Và như thế là không đúng với mục tiêu ban đầu là tạo lối đi thoải mái, bớt nguy hiểm cho người đi bộ tại một thành phố mà mỗi năm có cả triệu du khách đến viếng thăm.



