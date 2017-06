Rải mưa tiền để... quảng cáo sách

Những bao lì xì tiền trị giá từ 20 xu đến 40 xu tiền Mỹ đang được rải xuống sân vận động tại Huế ngày thứ Sáu. (Tuổi Trẻ)



HUẾ – Sáng tạo hay làm chuyện vớ vẩn? Tác giả của một cuốn sách đã đứng từ trên một khinh khí cầu và vung nhiều bao lì xì tiền với mệnh giá 5.000-10.000 đồng ($0.20-$0.40) xuống sân vận động. Bên dưới, các diễn viên được thuê sẵn để nhặt tiền cho cuộc thâu hình.



Vụ này xảy ra vào sáng thứ Sáu, nằm trong chương trình ra mắt cuốn sách "Dám Làm Giàu" của tác giả Phạm Tuấn Sơn. Nhiều người có mặt tại sân vận động Tự Do đã chứng kiến cảnh tác giả cuốn sách từ trên khinh khí cầu rải tiền xuống dưới.



Tác giả nói đây là ý tưởng "mưa tài lộc" nằm trong chương trình của buổi ra mắt cuốn sách "Dám Làm Giàu" do ông và công ty First News - Trí Việt tổ chức ở Huế.



Theo kịch bản chương trình, tác giả vung nhiều bao lì xì tiền từ trên khinh khí cầu xuống sân vận động; phía bên dưới là hơn 100 diễn viên giả làm quần chúng đến lượm tiền. Tuy nhiên, vì có gió nên một số bao lì xì bay ra khỏi sân vận động ở các tuyến đường lân cận như Bà Triệu, Nguyễn Thái Học, giúp cho nhiều người dân chạy đến “tham gia” lượm tiền từ trên trời rơi xuống.



Nói về việc "rải mưa tiền," tác giả giải thích đây là hành động nhằm quảng bá cho cuốn sách. "Thông qua việc này, tôi muốn mọi người biết đến cuốn sách của tôi. Có người cho hành động này là phản cảm hay không là tùy thuộc vào cảm nhận cá nhân của mỗi người."



Tác giả có thể gặp rắc rồi, vì Sở Thông Tin, Truyền Thông tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết họ chỉ cấp giấy phép cho buổi họp báo ra mắt cuốn sách tổ chức tại khách sạn Mường Thanh vào sáng thứ Sáu. Họ không biết trước về vụ thả tiền ở sân vận động.