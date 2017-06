Real Madrid đại thắng, hạ Juventus 4-1, đoạt giải Champions League

Bài THANH NGUYỄN

Tưởng cũng cần phải xác định ngay tại sao có hai chữ “đại thắng” cho trận chung kết giữa Real Madrid với Juventus ở sân đấu quốc gia tại thủ đô Cardiff trong ngày thứ Bảy ven bờ biển, thủ phủ xứ Wales trong vương quốc Anh. Là bởi từ vòng 16 của giải này, Juventus thắng Porto của Bồ Đào Nha 3-0 cho cả 2 lượt đấu, thắng Barcelona 3-0 cũng sau 2 lượt đấu của tứ kết, rồi vào bán kết với Monaco thì đã thắng 4-1 cho cả 2 lượt đấu. Có nghĩa là suốt từ vòng 16, Juventus chỉ để lọt lưới có mỗi một bàn duy nhất ở bán kết.





Ronaldo được đồng đội công kênh do một mình ghi 2 bàn thắng cho Real Madrid trong trận chung kết giải Champions League với Juventus thứ Bảy tại Cardiff, xứ Wales. (Getty Images)



Giới bình luận bóng đá Âu châu từ đấy mới thắc mắc là với hàng phòng thủ nổi tiếng của Juventus, liệu Real Madrid làm sao mà thắng cho được 3 bàn, với sự giả định là trong quá trình đó cũng có thể thua từ 2 đến 3 bàn.



Giải UEFA Champions League này thoạt khởi thủy năm 1955 mang danh hiệu UEFA Cup. Từ năm 1992 nó được đổi tên thành UEFA Champions League Cup.





Thủ môn Gianluigi Buffon của Juventus buồn rầu sau trận chung kết Champions League với Real Madrid ở Cardiff. (Getty Images)



Từ bấy đến nay, đội Juventus hai lần đoạt giải vào năm 1986 và 1996, trong khi Real Madrid đoạt giải tất cả 12 lần kể cả trận chung kết ngày thứ Bảy. Và như vậy là ba mùa bóng, 2013-14, 2015-16 và 2016-17 nó đều đoạt giải. Báo chí phương Tây trong những ngày tới sẽ tha hồ có dịp để bình luận về huấn luyện viên người Pháp Zinedine Zidane mới chân ướt chân ráo -so với bao nhiêu huấn luyện viên nổi tiếng khác của Âu châu- thì mùa bóng năm rồi đã giúp Real Madrid đoạt hai giải UEFA Super Cup và UEFA Champions League Cup, và mùa bóng 2016-17 này Real vừa đoạt giải vô địch La Liga trong nước vừa đoạt giải UEFA Champions League.



Đây là lần thứ ba trong lịch sử của Real Madrid mà trong một mùa bóng nó vừa đoạt giải vô địch La Liga cấp nội bộ Tây Ban Nha vừa đoạt giải Champions League cấp Âu châu.





Một fan của Juventus với biểu ngữ: “Đã đến lúc lo xem trận banh; tối nay là không có màn làm tình.” (Getty Images)



Vì Zidane là người Pháp cho nên người ta cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên khi thấy tờ báo hàng đầu về thể thao của Pháp, tờ “L'Équipe” trước trận đấu trong ngày thứ Bảy đã cho đăng ngay nơi trang nhất hình Zidane với chiếc cúp to tướng với hai quai tay cầm trông như hai vành tai!



Có tất cả trên dưới mười tám nghìn người Ý kéo nhau đi Wales bằng xe bus lớn kiểu như loại Greyhound bên Mỹ này, hoặc bằng máy bay. Đám fans từ Tây Ban Nha kéo nhau qua đấy đông đảo cũng chẳng kém.

Chủ nhân đội Juventus, ông Andrea Agnelli hứa trước là nếu đội mình thắng thì ông ta sẽ thưởng 350,000 Euros, tương đương $392,600 Mỹ kim! Phe Real Madrid tất nhiên cũng có những phần thưởng khác chờ đợi, ngoài phần tiền thưởng của UEFA cho đội đoạt giải là $17.39 triệu Mỹ kim!







Ronaldo sau khi ghi bàn thắng thứ 3 cho Real Madrid trong trận chung kết với Juventus ở Cardiff. (Getty Images)

Trong cuộc họp báo hôm thứ Sáu, huấn luyện viên Massimiliano Allegri của Juventus tuyên bố là đội mình sẽ làm tất cả những gì cần làm để thắng, tuy vẫn thừa nhận là dư luận chung xem ra đều nghĩ là Juventus khó thoát khỏi chân Real Madrid.



Cũng trong một buổi họp báo như vậy bên Tây Ban Nha thì ông Zidane nói năng thận trọng hơn. Ông ta nói là đội ngũ dưới tay ông từng thua trận cho nên ông vẫn coi như đôi bên đều có cùng xác suất 50-50 để phân thắng bại.



Ở thủ phủ Cardiff của xứ Wales thì đúng là một ngày đại hội vì trong đội ngữ Real Madrid có đứa con cưng của xứ Wales là Gareth Bale cùng theo về. Chỉ phiền nỗi là Bale vừa qua khỏi thời kỳ dưỡng thương nơi chân sau trận Clasico với Barcelona hơn một tháng trước đây cho nên tuy anh ta nói là đã có thể tham dự trận đấu nhưng ông Zidane vẫn hết sức dè dặt. Chỉ biết là dân xứ Wales thì trọng vọng Bale vô chừng. Trên một mặt tòa nhà cao bốn năm chục tầng, cách sân đấu chừng 5 cây số, người ta cho chạy nguyên tấm hình của Gareth Bale!



Nhưng khởi đầu trận đấu thì Bale không ra sân, mà ông Zidane cho Isco thay thế để chạy tiền đạo cùng với Benzema và Ronaldo.



Phía bên đội Juventus thì có một cố nhân lợi hại của Real Madrid khi xưa là Gonzalo Higuain. Cũng vì thời các huấn luyện viên trước ông Zidane mà Higuain, theo chính lời anh ta kể, phải gạt nước mắt ra đi đầu quân bên Ý vói đội Napoli vì Real không chuộng Higuain bằng Benzema. Juventus còn một tiền đạo trẻ trung nhưng lợi hại khác là Dybala bên cạnh anh người Croatia hết sức lợi hại là Mandzukic.



Juventus cũng có một cựu cầu thủ nổi tiếng của Barcelona là Dani Alves. Anh này trước đây vì Barcelona không chịu tái hợp đồng cho nên đương sự đi đầu quân với Juventus. Trước khi đi anh ta nói với đám chủ Barcelona là “Mấy ông rồi sẽ hối tiếc là không chịu giữ tôi lại.” Phiền nỗi là mùa bóng 2014-15 thì Alves còn là cầu thủ của Barcelona và kỳ đó Barcelona thắng Juventus để đoạt giải Champions League. Lần này, có lẽ vì áy náy thế nào đấy về chuyện cũ cho nên Alves nói là muốn giúp Juventus thắng để cho Cụ thủ môn lão thành Buffon ngoài 39 tuổi có tí niềm vui trước khi giải nghệ.









Đội trưởng Sergio Ramos nâng cao chiếc cúp Champions League sau khi Real Madrid thắng Juventus ở chung kết tại Cardiff ngày thứ Bảy. (Getty Images)

Những chuyện râu ria trước trận chung kết ngày thứ Bảy này thì nhiều vô kể! Chỉ biết là phe mình thắng thua tính sau, còn trước ngày giờ đấu thì đám fans của cả Real Madrid lẫn Juventus đều đổ bộ xuống đường bố Cardiff để ngoạn cảnh cùng thăm dân, uống bia bản xứ cho biết sự tình!



Sân quốc gia của xứ Wales ở Cardiff chứa được 75,000 người, và nếu tính cả số khán giả bằng cách nào đấy lọt vào cổng mà không có vé thì chắc chắn tổng số khán giả phải trên con số bảy mươi lăm nghìn vi quanh khán đài trông như hộp cá mòi khổng lồ đã được khui!



Trước trận đấu là một màn ca vũ nhạc phụ diễn với cả trăm con người. Trái khói, trái pháo bông tầm ngắn bay vừa sáng ngời vừa mù mịt! Sau đó đến phiên hai đội lục tục kéo nhau ra sân; đội Real Madrid trong đồng phục màu tím và Juventus mặc đồng phục truyền thống, áo trắng sọc đen. Đám fans của Real Madrid mặc áo trắng, màu đồng phục chính của Real, ngồi chen chúc ở mặt khán đài sau cột gôn của Real trong hiệp 1. Phe kia hùng cứ mặt khán đài đối diện, sau lưng khung thành của Cụ Buffon.





Màn phụ diễn văn nghệ trước trận chung kết Champions League giữa Real Madrid với Juventus ở Cardiff ngày 3 tháng 6. (Getty Images)



Real Madrid dàn quân theo đội hình 4-3-3 với ba tiền đạo Isco, Benzema và Ronaldo chạy đầu. Juventus dàn theo đội hình 3-4-1-2 với Dybala chạy sau hai tiền đạo Higuain và Mandzukic.



Thiên hạ đều biết là Real Madrid lợi hại ở những đợt phản công, còn Juventus kiên cố về mặt phòng thủ. Thiên hạ mà còn biết vậy thì hai ông huấn luyện viên của hai đội đều càng biết rõ hơn ai, và hẳn nhiên họ phải tìm đối sách!



Vì biết hậu vệ Marcelo của Real lợi hại cho nên ông Allegri của Juventus đã cài Dani Alves bám sát Marcelo để đề phòng hậu họa, vì chàng Marcelo người Brazil này, đồng hương với Alves, thuộc diện “coi vậy chứ không phải vậy,” tức tiếng là hậu vệ chạy bên cánh trái nhưng chàng ta chuyên môn thủ vai tiền đạo trá hình! Marcelo với Carvajal của Real Madrid có nhiệm vụ anh chạy cánh trái, anh chạy cánh phải để khi đột nhập vào bên hông cấm địa đối phương là sẽ nhắm Ronaldo, Isco hoặc Benzema để đưa banh vào!



Vậy thì phút thứ 20, Carvajal từ cánh phải cấm địa Juventus chuyền banh vào trước hướng khung thành cho Ronaldo và cậu này sút chớp nhoáng; banh chạm phải mũi giày của Bonucci, bay lệch hướng vào góc trái khung thành. Buffon không lường được hướng banh đi lệch, bay theo nhưng với không kịp. Real Madrid gác Juventus 1-0.



Đúng 6 phút sau, Juventus phản công, banh trong cấm địa Real Madrid, tiền đạo Mandzukic đón được banh ở thế quay lưng vào khung thành; anh ta đá ngước quả banh vòng qua trên vai trái của mình . Một cú sút thuộc loại “lich sử” trong làng bóng đá! Thủ môn Navas không lường được cú sút hóc hiểm của Mandzukic từ vị trí ấy; banh bay lọt dưới xà ngang, Navas bay theo không kịp!



Đôi bên hòa nhau 1-1.

Trọng tài người Đức Feix Brych cho thêm 2 phút phụ trội; hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-1.

Qua hiệp 2, coi như hiệp quyết định, phút thứ 61 banh trong khu vực xoay quanh cấm địa Juventus. Từ một quả banh do đồng đội bên cánh trái chuyền ngược trở ra trước làn ranh cấm địa chừng cả 10 mét, trung vệ Casemiro sút một cú như tên bay, banh khẽ chạm phải một cầu thủ Juventus nhưng vẫn bay vào góc trái khung thành; Cụ Buffon bay theo không kịp. Cụ Buffon khó mà lường được là từ khoảng cách như vậy mà Casemiro có thể tính chuyện chơi bạo là sút vào gôn!



Và thế là Real Madrid lại gác Juventus 2-1. Đám fans của Real Madrid quanh khán đài bắt đầu hò hét mỗi lúc một hăng!



Phe Juventus chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì chỉ 3 phút sau đấy, Real Madrid lại tấn công, Ronaldo nhận được banh của Modric bên cánh phải chuyền qua, sút thẳng vào lưới. Cụ Buffon lại đành phải bó tay!

Real Madrid gác Juventus 3-1.



Nếu như trong những ngày trước đây giới bình luận bóng đá hồ nghi khả năng của Real có thể sút lọt được 3 bàn thì phút thứ 63 đó hầu như đã quyết định thắng thua giữa hai đội. Bởi nếu Juventus phòng thủ kín thì đội hình 4-3-3 của ông Zidane với 4 hậu vệ Ramos, Carvajal, Varane và Marcelo có nghĩa là dàn phòng thủ của Real không thể kém!



Phút thứ 76, với tỷ số hầu như đã bảo đảm phần thắng, ông Zidane cho Bale ra thay thế Benzema! Quanh bốn mặt khán đài với đa số là dân bản xứ, ai nấy đều reo hò cổ vũ rầm trời. Ông Zidane muốn rằng lát nữa khi người ta trao huy chương cá nhân cho tất cả đội ngũ Real Madrid đi Cardiff thì Bale bề nào cũng có ít chục phút đấu trên sân. Phía Juventus thì cùng thời điểm, ông Allegri gọi Dybala vào, cho người khác ra thay.

Phút 81, Zidane cho Morata ra thay Isco. Những người mà Real Madrid cho ra thay đều cùng là “thứ dữ” với nhau cả.



Liền ngay sau đó thì Cuadrados của Juventus va chạm trái phép vào Ramos, và vì đã bị một thẻ vàng trước đấy, Cuadrados bị cái thẻ đỏ. Juventus chỉ còn 9 người chọi với 10 của Real, không kể hai thủ môn không thể rời khung thành!



Phút thứ 88, ông Zidane cho Asensio ra thay Kroos. Trên khán đài, một fan nữ của Juventus giơ cao biểu ngữ với chữ Juventus nhưng nước mắt lưng tròng!



Và phút thứ 89 là một pha hết sức ly kỳ! Real Madrid được hưởng cú đá tự do trước làn ranh cấm địa Juventus. Ronaldo đứng ra sút. Banh chạm vào một cầu thủ nơi bức tường người. Banh văng vòng qua bên cánh trái cấm địa, là nơi Marcelo hờm sẵn. Cậu này tiến banh về cuối sân. Một hậu vệ của Juventus bám sát. Marcelo luồn lách với quả banh qua khỏi cậu kia, tiến banh theo làn ranh cuối sân và sút ngược ra phía trước khung thành. Asensio nhào tới, sút vào lưới trong cự ly không quá 8 mét. Cụ Buffon không cách chi đỡ.

Real Madrid gác Juventus 4-1. Trên khán đài, một fan nam của Juventus nhìn ra, nước mắt đầm đìa! Người ta có thể nghĩ là Real Madrid thắng, nhưng khó có mấy ai nghĩ là với một đội đương kim vô địch Serie A bên Ý, cộng thêm giải Coppa Italia năm nay nữa, mà lại có thể thua với tỷ số như vậy! Tuy có xem trận đấu thì người ta mới thấy khả năng của Real Madrid trong trận này.



Trọng tài Brych cho thêm 3 phút phụ trội. Juventus vẫn thua Real Madrid với tỷ số khá đậm là 1-4. Cầu thủ đôi bên quây quần trên sân, chào hỏi nhau, an ủi nhau, đám báo chí lăng xăng chạy qua chạy lại với máy quay phim, máy chụp hình, trong khi chờ đợi người ta khắc mấy chữ Real Madrid vào chiếc cúp to tướng với hai quai cầm trông như vành tai.



Juventus đã 9 lần lọt được vào chung kết giải Champions League nhưng thua hết 7, kể cả 5 trận liên tiếp như thế! Hình như có cái “huông” gì đấy nó đeo đuổi!



Cristiano Ronaldo với trận này nữa là đã ghi bàn thắng thứ 600 của mình kể từ khi bước vào sự nghiệp đá bóng!



Những ngày sắp tới sẽ còn ồn ào chán chê một khi đội Real Madrid trở về thủ đô Tây Ban Nha với cái cúp!