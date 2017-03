Robot thăm dò Hỏa Tinh bị rách bánh

HOA THỊNH ĐỐN - Hai trong số các đường vân tạo ma sát trên bánh giữa bên trái của phi thuyền thăm dò Curiosity đã bị vỡ. Hư hại được phát hiện trong đợt kiểm tra thường kỳ ngày 19 tháng 3, sau khi nhóm quản lý phân tích ảnh chụp từ máy Mars Hands Lens Imager (MAHLI) đặt trên cánh tay Curiosity.

Địa hình khắc nghiệt của Hỏa Tinh đã gây nhiều hư hại cho bộ 6 bánh xe làm bằng nhôm cứng, mỗi chiếc có đường kính 19 inch và bề mặt rộng 15.4 inch. Vành bánh xe bên trong được làm bằng titan. Mỗi bánh được bao phủ bởi 19 đoạn vân zigzag, nhô lên khoảng 6 ly so với bề mặt bánh xe. Chúng giúp bảo đảm ma sát và cân bằng cho Curiosity trên địa hình gồ ghề của sao Hỏa.

Qua 5 năm hoạt động, hệ thống bánh xe của xe thăm dò phải chịu nhiều hư hại. Những lỗ thủng và vết rách này trở nên tệ hơn từ năm 2013, khi Curiosity vượt qua địa hình đá sắc nhọn để đến chân núi Sharp gần bãi đáp năm 2012. Hư hại được phát hiện lần đầu ở phần vân ma sát rất bền, khiến Cơ Quan Không Gian Hoa Kỳ NASA phải theo dõi chặt chẽ Curiosity.

Địa hình sao Hỏa rất phức tạp và nguy hiểm, khiến xe thăm dò mất tới 5 năm cho hành trình theo kế hoạch. Dựa vào kết quả thử nghiệm ở Trái Đất, hư hỏng trên bánh xe cho thấy nó đã đạt tới 60% tuổi thọ. NASA cho biết Curiosity hoạt động lâu gấp đôi so với dự kiến. Xe thăm dò này còn khoảng 6 cây số nữa là hoàn thành nhiệm vụ. NASA đang cố gắng giảm bớt tổn hại bằng cách chọn tuyến đường an toàn hơn cho Curiosity.



Bé trai 6 tuổi đem súng tới trường

RANCHO CUCAMONGA – Một bé trai 6 tuổi đã đem một khẩu súng tới 1 trường tiểu học ở Rancho Cucamonga vào đầu tháng này, và phụ huynh của các học sinh khác trong trường chỉ được thông báo sự việc vào 2 tuần sau đó. Vào thứ Năm vừa qua, các phụ huynh tại trường tiểu học Los Amigos nhận thư từ Học khu Cucamonga, mô tả lại sự việc vốn đã khiến 1 người bị bắt và 2 học sinh bị đuổi học.

Vào ngày 10 tháng 3, bà nội của 1 bé trai 6 tuổi, học tại trường Los Amigos, phát hiện một khẩu súng thật trong ba-lô của cháu trai. Người bà lập tức báo lại sự việc với Sở cảnh sát San Bernardino, và cảnh sát lập tức tới nhà bà để kiểm tra. Nhà chức trách sau đó phát hiện, cậu bé này lấy được khẩu súng từ một cậu bé khác, người đã đem súng vào lớp học.

Vào tuần kế tiếp đó, trường học đóng cửa cho đợt nghỉ mùa xuân. Viên chức trường Los Amigos chỉ được thông báo sự việc vào ngày 20 tháng 3, và các phụ huynh được biết chuyện vào 3 ngày sau đó. Viên chức trường học nói rằng, Sở cảnh sát Rancho Cucamonga đã yêu cầu họ tạm giữ kín sự việc, để không ảnh hưởng cuộc điều tra.

Cảnh sát sau đó xác định, một cậu bé 6 tuổi đã lấy súng từ tủ an toàn của cha mẹ và đem vào trường, khiến bạn học lấy được súng. Hai người cha mẹ được xác định là Charles Neazer và Nikki Horseman. Khi xét nhà của đôi vợ chồng, cảnh sát tìm thấy chiếc tủ an toàn và phát hiện thêm nhiều vũ khí khác cất trong đó. Bốn trẻ em sống trong nhà lập tức được giao cho cơ quan Dịch vụ Gia Đình và Trẻ Em. Cảnh sát tin rằng các trẻ em có thể tiếp cận được chiếc tủ chứa vũ khí của Neazer, trong khi anh ta lại hoàn toàn không hay biết việc này. Neazer bị bắt vì tội gây nguy hiểm cho trẻ em, và bị giam tại nhà tù West Valley. Cả hai cậu bé liên quan trong sự việc đều đã bị đuổi học khỏi trường Los Amigos.

Hai bé trai bị bắt cóc được tìm thấy an toàn

CATHEDRAL CITY – Hai bé trai bị bắt cóc tại Cathedral City, sau khi chiếc xe chở 2 bé bị kẻ gian lấy trộm, đã được tìm thấy an toàn vào hôm thứ Sáu, tại Desert Hot Spring. Các bé Jayden Cortez, 1 tuổi, và Carlos Cortez, 2 tuổi, được cảnh sát Riverside County tìm thấy trong chiếc xe Honda Accord 2016, nơi hai bé được đặt ngồi vào.

Có người đã trộm chiếc xe vào lúc 6:44 tối thứ Năm, khiến nhà chức trách phải lập tức ra lệnh báo động Amber Alert. Cảnh sát cho biết, người chăm sóc cho 2 đứa trẻ đã bước ra khỏi xe trong một khoản thời gian, và khi quay lại, bà nhìn thấy chiếc xe đã biến mất. Cảnh sát vẫn đang tìm thủ phạm trộm xe.

New York định xây cao ốc hình chữ U

NEW YORK – Chính quyền thành phố New York đang dự định xây dựng một tòa nhà hình chữ U dài 1,219 mét, trang bị hệ thống thang máy di chuyển theo đường cong uốn lượn. Dự án "Khúc cua lớn" (Big Bend) được mô tả là tòa nhà dài nhất thế giới, do thiết kế bao gồm hai tòa tháp đứng song song và nối liền nhau bằng đường cong hình mái vòm. Tòa nhà dài 1,219 mét ra đời khi các kỹ sư tìm cách xây dựng công trình chọc trời tốt nhất đáp ứng quy định nghiêm ngặt của thành phố về quy hoạch.

"Quy định của thành phố New York khiến các nhà thầu xây dựng phải tìm nhiều cách lách luật để tối đa hóa chiều cao của bất động sản, nhưng nếu tòa nhà của chúng tôi dài thay vì cao thì sao? Big Bend có thể trở thành giải pháp kiến trúc hợp lý nhất đối với những hạn chế về chiều cao của thành phố", đại diện phòng thiết kế Oiio chịu trách nhiệm dự án, cho biết. Công trình sẽ nằm ở đường Tỷ phú (Billionaires Row) ở New York. Bên cạnh nội thất, tòa nhà sẽ được gắn hệ thống thang máy uốn cong di chuyển theo đường vòng.