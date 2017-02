Rock Dog (Chó Vua Nhạc Rock)

Ngày khởi chiếu: Thứ Sáu, 24 tháng Hai, 2017Hãng phim: Summit Premiere (Lionsgate)Đạo diễn: Ash BrannonTác giả kịch bản: Ash Brannon, Kurt VoelkerDiễn viên: Luke Wilson, Eddie Izzard, J.K. Simmons, Lewis Black, Kenan Thompson, Mae Whitman, Jorge Garcia, Matt Dillon, Sam ElliottThể loại: Phim hoạt họa, gia đìnhThứ hạng theo đánh giá của MPAA: Hạng PG, vì những pha hành động và lối ngôn từ dùng trong phim

Đối với những con chó Ngao Tây Tạng sống trên Núi Tuyết, cuộc sống của một con chó có một điệp khúc đơn giản: Canh giữ một ngôi làng yên bình của những con cừu ra lông khỏi con sói côn đồ Linnux (do Lewis Black đóng vai) và bầy sói mắc bệnh dại của nó. Để tránh bị phân tâm, thủ lãnh chó Ngao là Khampa (do J.K. Simmons đóng vai) cấm mọi thứ âm nhạc từ ngọn núi. Nhưng khi Bodi (do Luke Wilson đóng), con trai của Khampa, phát hiện một chiếc máy radio do một chiếc phi cơ bay ngang qua thả xuống, chỉ mất mấy vài cú gảy đàn guitar là số phận của Bodi bị niêm phong: Bodi muốn trở thành một ngôi sao nhạc rock 'n' roll. Tuy nhiên, điều đó có nghĩa là bất chấp những ước nguyện của cha cậu, lên đường đi tới thành phố, và xác định nơi ở của nhạc sĩ huyền thoại và ẩn dật Angus Scattergood (do Eddie Izzard đóng vai). Ông Angus đang cần viết một bài hát mới..



Nếu Bodi có thể quy tụ một ban nhạc, giúp Angus soạn ca khúc của ông, và đánh bại âm mưu của sói chiếm ngọn Núi Tuyết, cuộc sống của Bodi sẽ hòa điệu với mọi người trong làng. Bodi sẽ trở thành điều mà cậu luôn mơ ước trở thành một con chó hơn hết mọi thứ, hơn một vị chúa nhạc Rock, cậu sẽ là một Dog Rock!







The Girl with All the Gifts (Cô Gái Đa Tài)

Ngày khởi chiếu: Thứ Sáu, 24 tháng Hai, 2017

Hãng phim: Saban Films, Lionsgate

Đạo diễn: Colm McCarthy

Tác giả kịch bản: M.R. Carey

Diễn viên: Gemma Arterton, Paddy Considine, Glenn Close, Sennia Nanua

Thể loại: Phim truyện, khoa học giả tưởng

Thứ hạng theo đánh giá của MPAA: Hạng R vì những pha bạo lực ác liệt, những hình ảnh đẫm máu, và lối ngôn từ sử dụng trng phim

Phim “The Girl with All the Gifts” được đặt trong bối cảnh một thế giới tàn tệ, nơi mà một cô bé dường như bình thường và rất thông minh sống trong một hầm ngầm của quân đội, với những đứa trẻ khác cùng tuổi. Tất cả bọn trẻ đều là những trường hợp thí nghiệm được các nhà khoa học xem xét, đứng đầu là tiến sĩ Caldwell (do Glenn Close đóng vai), để tìm cách chữa trị cho một bào tử nấm đã làm cho hành tinh bị lây nhiễm.







Collide (Đụng Độ)

Ngày khởi chiếu: Thứ Sáu, 24 tháng Hai, 2017

Hãng phim: Open Road Films

Đạo diễn: Eran Creevy

Tác giả kịch bản: Eran Creevy, F. Scott Frazier

Diễn viên: Nicholas Hoult, Anthony Hopkins, Ben Kingsley, Felicity Jones

Thể loại: Phim hành động, ly kỳ hồi hộp

Thứ hạng theo đánh giá của MPAA: Hạng PG-13, vì những cảnh bạo lực, hành động điên cuồng, một số hình ảnh nhục cảm và ma túy, lối ngôn từ dùng trong phim Studio:

Sau một vụ cướp bị thất bại một cách khủng khiếp, Casey Stein (do Nicholas Hoult đóng vai) phải chạy trốn khỏi một băng đảng tàn nhẫn, cầm đầu là tay trùm Hagen (do tài tử gạo cội Anthony Hopkins đóng vai). Lúc này Casey có hàng hóa quý giá thuộc về ông Hagen, người sẽ thu hồi lại bằng mọi cách. Không còn cách lựa chọn nào khác, Casey gọi điện thoại cho Geran (do Ben Kingsley đóng), ông chủ cũ của anh và là kẻ buôn lậu lậu ma túy, để bảo vệ Juliette, cô bạn gái từ lâu của anh, trước khi Hagen gây hại cho cô ta. Casey lên đường trong một rượt đuổi xe trên những đường xa lộ của nước Đức, để cứu người yêu của cuộc đời anh trước khi quá muộn.