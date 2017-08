Ronaldo bị cấm đấu 5 trận

Bài THANH NGUYỄNThứ Tư 16 là trận lượt 2 của giải Siêu Cúp Tây Ban Nha Supercopa De Espana ở sân Bernabeu của đội Real Madrid. Đối với đội này thì ấy là "lượt về" vì trận lượt 1, "lượt đi" bên sân Camp Nou của đội Barcelona thì nó đã thắng đội kia 3-1 với lợi thế của 3 bàn thắng ở sân người.Ronaldo cởi áo sau khi ghi bàn thắng ở trận lượt 1 của giải Supercopa De Espana ngày 13/8 với Barcelona và bị cái thẻ vàng. (Getty Images)Trong trận lượt 1, huấn luyện viên Zidane để cho Isco, Benzema với Bale chạy tiền đạo đến phút thứ 60, đã qua hiệp 2, thì mới rút Bezema ra để Ronaldo vào thay. Rồi cũng trong hiệp 2, ông Zidane cho rút cả Isco lẫn Bale vào, để Vasquez với Asensio ra thay. Trận đó 3 bàn thắng của Real Madrid là từ một bàn do hậu vệ Piqué của Barcelona tự mình đỡ banh văng vào lưới phe mình, rồi một bàn của Ronaldo vào phút thứ 80 và một bàn của Asensio vào phút thứ 82.Nhưng ngay sau khi ghi được bàn thắng, chỉ một phút sau, Ronaldo lại tiến banh vào được cấm địa Barcelona rồi bị hậu vệ Umtiti cản trở nên ngã nhào. Real Madrid lẫn mọi người xem đều đinh ninh là Real sẽ được hưởng cú phạt đền, thế nhưng trọng tài De Burgos lại phạt Ronaldo cái thẻ vàng vì tội "làm động tác giả"!Phiền một nỗi là sau khi ghi bàn thắng trước đấy, cậu Ronaldo đã huyênh hoang cởi áo, gồng mình hò hét để tự cổ võ cho nên đã bị phạt một cái thẻ vàng. Bởi vậy mà bị cái thẻ vàng thứ hai, Ronaldo bị đuổi ra khỏi sân với cái thẻ đỏ. Cậu ta không kềm được sự tức giận của mình cho nên đưa tay xô vào lưng trọng tài!Ronaldo của Real Madrid bị thẻ đỏ trong trận với Barcelona ngày 13/8, thấy là bất công cho nên sau đó xô đẩy trọng tài De Burgos Bengoetxea vì tức giận. (Getty Images)Sau trận đó, giới bình luận trên báo chí Tây Ban Nha cũng như Âu châu đều nhất loạt phê phán tay trọng tài kia là kém cỏi vì trước đấy vào hiệp 1, cậu Luis Suarez thực tế làm động tác giả trên cấm địa Real Madrid khi thủ môn Navas không thực sự đụng chạm gì thì De Burgos lại cho Barcelona hưởng cú phạt đền; trong khi Ronaldo ngã thật vào phút thứ 81 do lỗi của Umtiti thì lại bị cái thẻ vàng vì tội "đóng kịch"!Có điều là khi tường thuật trận đấu ngày hôm ấy thì người viết ở đây đã bình luận về lối phô trương lố lăng của Ronaldo dẫn đến kết quả tai hại là tự chuốc lấy cho mình cái thẻ vàng; rồi đến khi bị cái thẻ vàng thứ hai để bị đuổi ra khỏi sân thì lại tự chuốc thêm hậu quả tất yếu trong những ngày sau từ vụ xô đẩy trọng tài.Vậy thì trong ngày thứ Ba, hiệp hội bóng đá Tây Ban Nha không có cách nào khác hơn là phạt Ronaldo không được đấu 5 trận sắp tới vì trọng tài De Burgos có ghi vụ xô đẩy nọ vào báo cáo sau trận đấu. Bị cấm một trận vì cái thẻ đỏ, và bị cấm thêm bốn trận vì tội xô đẩy trọng tài. Mà ấy là hình phạt nhẹ nhất, vì điều lệ của hiệp hội bóng đá TBN là nếu xô đẩy trọng tài thì có thể bị phạt không được đấu từ 4 đến 15 trận.Trước kia, trong một trận "Clasico" giữa Real Madrid với Barcelona tại sân Bernabeu vào năm 2009, Messi cũng vì tức giận trọng tài Udiano Mallenco mà xô đẩy ông ta thế nhưng dạo đó Messi thoát nạn vì Mallenco không ghi sự việc đó vào báo cáo sau trận đấu.Đội Real Madrid đang tìm cách kháng án, nhưng hiệp hội bóng đá TBN sẽ phải đối đầu với một vấn đề hết sức tế nhị là nếu giảm án cho Ronaldo thì tất yếu là sẽ phải "đặt vấn đề" với trọng tài De Burgos Bengoetxea! Nói khác là hiệp hội phải thừa nhận cái sai của De Burgos thì mới có lý do để giảm án cho Ronaldo!Nhưng rốt cuộc, cốt lõi của vấn đề là một chuyện nhân quả phát xuất từ nhân cách của cậu Ronaldo nhà ta!Cây bút xã luận của tờ báo thể thao lớn nhất bên TBN, báo "as", trong bài được đăng tải ngày thứ Ba đã có đoạn sau đây: “Quyết định của tay trọng tài kia có thể là không công bằng thế nhưng nếu như Ronaldo đừng có lột áo để huyênh hoang tự phô trương một cách ngu xuẩn sau khi ghi bàn thắng (nguyên văn "Sin la arrogante tontería de quitarse la camiseta tras su golazo") thì đã không bị cái thẻ vàng đầu tiên, để rồi nếu chẳng may bị cái thẻ vàng thứ hai thì đã không bị đuổi ra khỏi sân."Ông Alfredo Relano còn thêm câu kết luận: "Cậu ta năm nay đã trên ba mươ tuổi chứ không còn là một đứa con nít, do đó mà phải ý thức được việc mình nên làm cũng như không nên làm"!Mà ông Relano xưa giờ là một cây bút thường xuyên có thiện cảm với cậu Ronaldo mới là cay đắng cho ông ta phải viết lên những dòng nghiêm khắc như vậy! Chả bù với các fans của bất cứ một nhân vật nào đấy, một khi đã tôn sùng thần tượng của mình là chẳng còn biết phải quấy gì nữa! Vừa mới hôm thứ Hai ông Relano đã có bài báo với tựa đề "Ronaldo ngự trị trên sân cỏ ở Camp Nou" khi mô tả trận lượt 1 Supercopa De Espana! Lúc cần phải khen nhau cho đúng thì khen nhau cỡ đó thôi chứ còn cỡ nào nữa ?Thứ Tư là trận lượt 2 như đã nêu, và Barcelona vẫn chỉ còn mỗi Messi với Suarez trong cặp ba MSN với biệt danh là cái "chĩa ba tử thần"! Chĩa ba nay chỉ còn hai mũi, trong khi ông Zidane của Real Madrid coi vậy chứ không lấy gì làm nao núng cho lắm nếu như vắng bóng Ronaldo trên sân. Ba tay Isco, Vasquez và Asensio của ông ta thừa sức hoán thế nhau đảm nhiệm chức năng tiền đạo của Ronaldo. Đã vậy, trận lượt 2 sẽ vắng bóng Iniesta là trung vệ lợi hại nhất của Barcelona vì lý do bị chấn thương từ trận trước.Thứ Tư, bên cạnh lợi điểm từ 3 bàn thắng ở sân người hôm trước, Real Madrid còn có thêm trên dưới tám mươi nghìn khán giả phần lớn là fans của mình để reo hò cổ vũ đội gà nhà!Cũng trong ngày thứ Ba, giới ghiền bóng đá Âu châu đặc biệt theo dõi trận vòng loại của giải UEFA Champions League 2017-18. Trận vòng loại này gồm một lô các đội đứng hạng tư trong mùa bóng vừa qua ở hiệp hội bóng đá cao cấp nhất nước mình. Mấy anh từ hạng nhất đến hạng ba sẽ được vào thẳng vòng loại bên trong; còn mấy anh hạng tư thì phải loại nhau ra để được vào vòng loại bên trong như vừa nêu.Thứ Ba có 5 trận kiểu như vậy, nhưng thiên hạ chú ý nhất đến trận giữa Liverpool với Hoffenheim. Ông Klopp người Đức phải đưa đội Liverpool từ bên Anh qua đấu lượt 1 bên Đức cái đã. Ông là người Đức cho nên vì là thể thao cho nên không bị điều tiếng là "cõng rắn về cắn gà nhà," tuy trong đội của ông cũng có hai cậu người Đức là thủ môn Loris Karius và trung vệ Emre Can nhưng cũng lại nhờ danh nghĩa thể thao mà không bị dân Hoffenheim quy cho tội "theo giặc"!Kết quả, Liverpool thắng Hoffenheim 2-1 thay vì hòa 2-2 vì cậu thủ môn Mignolet ngườ Bỉ đã cứu được cú phạt đền vào phút thứ 10!Thủ môn Oliver Bauman của Hoffenheim đỡ cú sút của Joel Matip đội Liverpool trong trận vòng loại Champions League bên Đức ngày 15/8. (Getty Images)Huấn luyện viên người Đức Jurgen Klopp đưa đội Liverpool của mình từ bên Anh qua đấu với Hoffenheim ở trận vòng loại Champions League ngày 15/8 bên Đức. (Getty Images)Giải Champions League kỳ này còn giây dưa mãi đến 26/5 năm 2018 mới đến trận chung kết bên Kiev, thủ đô Ukraine!Bởi vậy mà trận lượt 2 của giải Supercopa De Espana ngày thứ Tư 16 ở thủ đô Madrid mới là trận đáng chờ đợi hơn hết!