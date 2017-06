Ronaldo dọa bỏ xứ Tây Ban Nha do bị gán cho tội trốn thuế

Bài THANH NGUYỄN

Trong ngày thứ Sáu, tờ báo thuộc hạng tầm cỡ nhất ở thủ đô Lisbon bên Bồ Đào Nha đưa tin, và báo chí Tây Ban Nha (TBN) cũng như Âu châu cấp kỳ lập lại nguồn tin, là cầu thủ Ronaldo người Bồ Đào Nha đã "dứt khoát" có quyết định rời bỏ xứ Tây Ban Nha do phẫn nộ vì bị giới thuế vụ xứ này cáo buộc cậu ta trốn thuế, không khai báo cho đúng danh nghĩa các khoản lợi tức thu được từ nguồn quảng cáo mượn tên tuổi cậu ta để chào hàng!



Điều ly kỳ là sở thuế TBN mới chỉ "đánh tiếng" để cánh công tố xứ này chuyển hồ sơ yêu cầu tòa lệnh cho đương sự ra hầu tòa về tội danh nói đây. Cánh công tố đã lên tiếng nhưng chưa có lệnh đòi Ronaldo đi hầu tòa!





Ronaldo phân bua với trọng tài trong trận chung kết giải Champions League với Atletico Madrid ngày 24 tháng 5 năm 2014 tại thủ đô Lisbon của Bồ Đào Nha. (Getty Images)



Nếu phe thuế vụ TBN lẫn công tố mà viện dẫn đầy đủ chứng cớ thì vụ trốn thuế này không phải chuyện nhỏ. Các vị ở sở thuế cho rằng Ronaldo đã không khai báo cho đúng danh nghĩa lợi tức, với ý đồ ẩn nhẹm có chủ đích số thu nhập như vừa nêu, lên đến tương đương $16.46 triệu Mỹ kim.



Năm 2014, chàng Messi cũng đã dọa bỏ xứ TBN mà đi vì cho rằng mình bị giới thuế vụ xứ này trù ẻo mang tính cách phân biệt đối xử khi hai bố con chàng ta bị cáo buộc trốn thuế cho khoản lợi tức tương đương $4.59 triệu Mỹ kim. Chỉ có khác là dạo đó thì tòa mời hai cha con Messi ra "hỏi chuyện" và sau đó tuyên án phạt cả tiền lẫn tù; tiền thì phải trả cho sở thuế, còn tù thì hai can nhân được hưởng án treo vì trước kia chưa có tiền án về tù! Hai cha con sau đó vẫn kêu oan và kháng án. Mấy tháng trước đây, tòa cấp trên, cao nhất xứ, xử y án!



Bây giờ thì đến phiên cậu Ronaldo. Tháng trước đây, báo chí TBN còn đưa tin khá tréo cẳng ngỗng là các giới chức thuế vụ lại chưa hoàn toàn nhất trí với nhau; một số vị cho rằng Ronaldo còn thiếu tiền thuế, một vài vị khác lại cho rằng không khéo mà xem kỹ lại thì hình như đương sự đã trả thuế quá số tiền phải trả!



Tờ báo A Bola bên xứ Bồ và báo chí TBN không đưa tin gì về việc Ronaldo chừng nào phải ra tòa mà hiện chỉ xoáy vào việc đương sự điên tiết do bị vu oan cho nên đã có ý định bỏ xứ TBN mà đi! Đi đâu? Nước được ai nấy chú ý là nước Anh vì trước kia Ronaldo đấu cho Manchester United sáu năm liền trước khi về đầu quân cho Real Madrid năm 2009. Xưa ở bên Anh cậu Ronaldo rất được đám fans của Man U mến mộ cho nên đi rồi thì cậu ta vẫn còn giữ lại trong lòng rất nhiều kỷ niệm đẹp đẽ.





Hình đăng lại trên báo của TBN chụp trang nhất báo A Bola của Bồ Đào Nha về tin Ronaldo có ý định bỏ TBN mà đi.



Người ta tin là nếu Ronaldo từ dọa dẫm mà dẫn đến làm thật thì cỡ Man U họa chăng mới có đủ điều kiện tài chánh để rước Ronaldo qua Anh với mức lương cỡ tương đương $511,000 Mỹ kim một tuần! (Man U dự trù mức lời cho năm 2017 sẽ lên đến tương đương $728 triệu đô)! Tuy còn một khoản chi phí khác nhưc nhối hơn cho ai muốn rước Ronaldo về là hợp đồng của cậu ta với Real Madrid được gia hạn thêm 5 năm vừa mới đây có điều khoản đính kèm là Real Madrid chỉ chịu nhả cậu ta ra với cái giá tương tương $1.1 tỷ Mỹ kim!

Điều khá lạ lùng là tờ báo A Bola đưa tin như nêu trên, thế nhưng cá nhân Ronaldo khi trao đổi thông tin với hàng triệu fans khắp thế giới thì lại gửi có mấy chữ ngắn gọn trên Instagram là: “Đôi khi câu trả lời thỏa đáng nhất là chỉ cần giữ im lặng"! Chả có vẻ gì là căm giận phe thuế TBN đến mức phải bỏ xứ ra đi!



Công ty cố vấn tài chánh, thuế khóa này kia cho Ronaldo đã ra thông báo từ hơn một tháng trước đây là những gì cần khai báo với nhà nước TBN về mặt lợi tức dưới mọi dạng thì họ đã làm tròn phận sự, chẳng hề giấu giiếm hay quanh co về bất kỳ một khoản nào! Ly kỳ nữa là chỗ các giới chức về thuế vụ của TBN đều xác định là Ronaldo không hề thiếu hụt đối với những gì phải trả trước đây, kể cả trong thời gian từ 2011 cho đến năm 2014.



Vấn đề là thời gian gần đây các vị ấy cho rằng khoản lợi tức tương đương $16.46 triệu nêu trên, lẽ ra thuộc diện lợi tức từ các nguồn quảng cáo mượn tên tuổi Ronaldo thì đương sự đã không khai theo đúng danh nghĩa của nó mà là dưới danh nghĩa khác, cho nên mức thuế có khác giữa loại lợi tức này so với loại lợi tức kia.

Công ty phụ trách giải quyết chuyện khai báo lợi tức, chi trả thuế cho Ronaldo thì công bố là họ có đủ giấy tờ dẫn chứng là không có gì sai phạm từ trước đến giờ!





Ronaldo kêu gọi trọng tài phân xử trong trận chung kết Champions League ở Cardiff ngày 3 tháng 6 với Juventus. (Getty Images)



Câu lạc bộ bóng đá Real Madrid đương nhiên là lên tiếng ủng hộ anh cầu thủ nổi danh của mình! Thì Barcelona trước đây cũng từng hùng hổ tuyên bố là Messi vô tội, thế nhưng sau khi tòa đã xử hai cha con Messi xong thì sắp tới đây cả cựu lẫn đượng kim Chủ Tịch của Barcelona sẽ phải ra hầu tòa về chuyện khai man giá mua bán cậu Neymar từ đội Santos bên Brazil! Tuy cũng phải nói ngay là tình tiết vụ thuế khóa của Ronaldo hoàn toàn không giống như vụ của hai cha con nhà Messi.



Rốt cuộc thì ta chỉ biết chắc có mỗi một điều là nước Tây Ban Nha bấy nay vẫn gặp khó khăn về mặt tài chánh, do đó mà sở thuế cần hoạt động sao cho thật tích cực; và kế đến là báo A Bola hay báo gì đi nữa thì cũng cần có những tin cho thật "nổi" để mà bán báo! Cứ bình thường ra mà luận bàn thì chả nhẽ với ngần ấy thu nhập hàng năm mà Ronaldo lẫn công ty giúp cậu ta lo quản lý tài chánh, thuế vụ này kia lại không biết rằng mình là đối tượng hàng đầu bên TBN để sở thuế họ dòm ngó? Chả nhẽ cái công ty chuyên nghiệp kia không rành về điều lệ thuế bên Tây Ban Nha?

Bề nào thì cũng vẫn là: Xin xem hồi sau sẽ rõ!

(tn)