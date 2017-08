Ronaldo đoạt 2 giải tiền đạo và cầu thủ xuất sắc nhất mùa bóng 2016-17

Bài THANH NGUYỄN

Những trận vòng loại sơ khởi cuối cùng để có đủ số đội cho vòng 32, giải UEFA Champions League 2017-18 vừa kết thúc hôm thứ Tư thì thứ Năm 24, UEFA tổ chức bốc thăm tại Monaco để phân nhóm, cùng lúc với việc trao giải thưởng cho những cầu thủ xuất sắc nhất cho mùa bóng 2016-17.





Bảng kết quả phân nhóm trên màn hình lớn tại hội trường ở Monaco trong buổi bốc thăm phân nhóm ngày thứ Năm 24/8 cho vòng 32 của giải Champions League 2017-18. (Getty Images)



Phân nhóm xong rồi thì mai kia lại còn phải chờ xem người ta bốc thăm cho ai đấu với ai trong mỗi nhóm, để từ 12/9 đến 6/12, sau khi đấu qua lại với nhau ai sẽ lọt vào vòng 16. Vòng 16 sẽ khởi sự ngày 13/2, kéo dài cho đến 14/3/2018 để từ đấy coi xem ai lọt vào tứ kết. Các trận tứ kết sẽ kéo dài từ 3 đến 11/4/2018, dẫn đến bán kết từ 24 đến 04/05/18, và trận chung kết ở Kiev bên Ukraine sẽ là ngày 26/05/18.



Tức là cuộc tranh giải với những trận gay cấn nhất sẽ còn phải qua ngần ấy thời gian trước khi ta biết được xem đội nào đoạt cái cúp Champions League cho mùa bóng 2017-18. Đấy là chuyện mang tính tập thể cho từng đội.





Ronaldo với hai giải dành cho tiền đạo và cầu thủ xuất sắc nhất mùa bóng 2016-17. (Getty Images)



Nhìn vào 8 nhóm, từ A đến H, mỗi nhóm 4 đội, thì giới ghiền bóng đá và từng có dịp xem những trận đấu có các đội đó tham dự, sẽ có thể tương đối dễ dàng có ý niệm xem đội nào lọt vào một nhóm tương đối "nhẹ nhõm" cho mình, trong khi một số đội khác lại chẳng may do bốc thăm mà như thể lọt vào một ổ kiến lửa.

Cụ thể như đáng gờm đối với Man U trong nhóm A là đội Benfica của Bồ.





Ronaldo của Real Madrid và Lieke Martens của đội Barcelona nữ nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất. (Getty Images)



Paris Saint Germain trong nhóm B nay đã có Neymar thì mới đỡ run chân khi gặp Bayern Munich nay mai.

Riêng Real Madrid, đương kim vô địch trong nhóm H mà mai kia sẽ đụng trận với Borussia Dortmund, Tottenham và Apoel (xứ Nicossia) thì phải dè cả Dortmund lẫn Tottenham. Liverpool của ông Klopp trong nhóm E với Spartak Moscow, Sevilla và Maribor (xứ Slovenia) thì cũng chỉ phải dè chừng có mỗi đội Sevilla. V.v..





Luka Modric của Real Madrid nhận giải trung vệ xuất sắc nhất của UEFA. (Getty Images)



Trong khi chờ đợi thì về mặt thành tích cá nhân, chuyện đã có kết quả, là khi người ta trao giải cho những cầu thủ xuất sắc nhất trong mùa bóng 2016-17.



Cho mỗi diện: Thủ môn xuất sắc nhất, hậu vệ xuất sắc nhất, trung vệ xuất sắc nhất, tiền đạo xuất sắc nhất, nam nữ cầu thủ xuất sắc nhất thì tuần trước đây UEFA đã cho công bố danh sách tất cả 24 người.

Vì Real Madrid với Barcelona là hai đội lẫy lừng nhất Âu châu cho nên thiên hạ đặc biệt để ý đến những ai thuộc hai đội này sẽ đoạt giải thuộc những diện khác nhau nêu trên. Real Madrid có đến 7 người trong danh sách đó và Barcelona chỉ có 3. Với Real Madrid thì tất nhiên có tên tuổi của Cristinao Ronaldo và Barcelona không thể thiếu tên tuổi của Messi.



Trong ngày 24 ở Monaco, xen kẽ với những đợt bốc thăm phân nhóm cho vòng 32 CL thì người ta tổ chức trao giải cho những đối tượng được chọn lọc từ 24 nhân vật nêu trên. Cuộc bình chọn là do đại diện các thành phần khác nhau có liên quan đến bộ môn bóng đá; chẳng hạn như các huấn luyện viên, các cơ sở thông tin truyền thông, các cầu tủ kỳ cựu, v.v..



Cầu thủ Francesco Totti của đội Roma bên Ý đã được trao giải đặc biệt của Chủ Tịch UEFA Alesander Ceferin sau 25 năm đá banh và nay giải nghệ.





Hậu vệ Sergio Ramos kiêm đội trưởng đội Real Madrid nhận giải hậu vệ xuất sắc nhất. (Getty Images)



Gianluigi Buffon của đội Juventus đoạt giải thủ môn xuất sắc nhất.

Sergio Ramos của Real Madrid, anh chàng có thành tích sưu tập đến 23 cái thẻ đỏ, cái cuối cùng là trong trận với Deportivo hôm Chủ Nhật vừa rồi, đoạt giải hậu vệ xuất sắc nhất.



Luka Modric, cậu người Croatia của Real Madrid đoạt giải trung vệ xuất sắc nhất.

Cristiano Ronaldo của Real Madrid đoạt hai giải một lúc: Tiền đạo xuất sắc nhất và nam cầu thủ xuất sắc nhất.



Nữ cầu thủ người Hòa Lan Lieke Martens của đội tuyển nữ Hòa Lan và đội nữ Barcelona đọat giải nữ cầu thủ xuất sắc nhất.



Riêng về giải huấn luyện viên xuất sắc nhất trong mùa bóng 2016-17 thì ấy là giải của FIFA. Zinedine Zidane của Real Madrid có tên trong số 12 người được đề cử. Cuộc bầu phiếu đã khởi sự từ ngày thứ Hai 21/8 và sẽ kết thúc ngày 7/9. Các thành phần được bỏ phiếu là huấn luyện viên các đội tuyển quốc gia, đội trưởng các đội banh, giới báo chí truyền thông được chọn lựa, kể cả giới hâm mộ bóng đá mới là đáng nói.

Nhìn sơ qua về mặt thành tích trong mùa bóng 2016-17 thì khó ai qua được ông Zidane của đội Real Madrid. Nếu ông này được bầu là huấn luyện viên xuất sắc nhất trong mùa bóng 2016-17 thì Real Madrid có một lúc đến 4 người đoạt 5 giải cá nhân xuất sắc nhất trong thời điểm này.





Gianluigi Buffon của đội Juventus nhận giải thủ môn xuất sắc nhất mùa bóng 2016-17 trong buổi trao giải của UEFA ở Monaco thứ Năm 24/8. (Getty Images)



Lên sân khấu để nhận giải trong buổi bốc thăm cho vòng 32 CL thì trung đạo Luka Modric của Real Madrid là người duy nhất trông vừa nhỏ con vừa nghiêm trang hơn cả. Cậu người Croatia 31 tuổi này không hề lộ vẻ hân hoan gì hết khi nhận giải cũng như nói vài câu đáp từ ngắn gọn. Rất có thể cậu ta thực sự cảm thấy khiêm tốn khi nghĩ đến đồng đội trung vệ người Đức cũng của Real Madrid là Tony Kroos, có tên trong danh sách những người được đề cử. Dư luận chung của giới chuyên môn về bóng đá xứ Tây Ban Nha và cả Âu châu đều coi Kroos và Modric như hai nhân vật thuộc diện "play makers," tạo điều kiện cho toàn thể đội ngũ có banh khi cần phòng vệ cũng như khi cần tấn công. Không một ai trong những đội lẫy lừng khác của Âu châu như Bayern Munich, Chelsea, Man C, Man U, Paris Saint Germain, Barcelona lên nhận giải trong ngày thứ Năm ở Monaco!