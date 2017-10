Roy Price, giám đốc điều hành Amazon Studios, từ chức sau khi bị tố cáo sách nhiễu tình dục

Harvey Weinstein và Roy Price

Thêm một giám đốc điều hành của Hollywood đã từ chức, sau khi có những lời cáo buộc về sách nhiễu tình dục. Người này là ông Roy Price, người đứng đầu xưởng phim và truyền hình của đại công ty Amazon.

Ông Price là giới chức điều hành hàng đầu của Amazon Studios, một phân ban của Amazon sản xuất loạt phim truyền hình Transparent được trao giải thưởng Emmy, và phân phối bộ phim Manchester by the Sea đoạt giải Oscar.



Những lời cáo buộc ông sách nhiễu tình dục đã được công bố, trong một bản tin độc quyền của báo The Hollywood Reporter, cách chỉ mấy ngày sau khi tin tức xuất hiện về nhà sản xuất phim Harvey Weinstein.

Trong bản tin đó, Isa Hackett, nhà sản xuất phim của Amazon, người thực hiện loạt phim truyền hình Man in the High Castle, cho biết ông Price nói với cô rằng “Cô sẽ thích c... của tôi,” khi hai người ngồi chung trong một chiếc taxi ở San Diego trong năm 2015.



Hackett nói rằng cô nói với Price cô ấy là một người đồng tính có vợ và con, và không quan tâm tới chuyện đó, nhưng ông vẫn tiếp tục đưa ra lời đề nghị quan hệ tình dục.



Cô cũng nói rằng ông đã hét vào tai cô “tình dục qua hậu môn,” trong đang dự một bữa tiệc vào tối hôm đó.

Tại sao bây giờ cô mới kể chuyện này?



Hackett nói với báo The Hollywood Reporter rằng ngay lập tức cô báo cáo vụ đó cho các giới chức điều hành Amazon, và một cuộc điều tra đã được thực hiện.



Tuy nhiên, Hackett nói rằng cô không bao giờ được biết về kết quả của cuộc điều tra ấy.

Sau đó cô quyết định lên tiếng công khai bằng những điều cô nói, khi xuất hiện những lời cáo buộc Weinstein quấy rối tình dục trước đó trong tháng này.



Cô nói với The Hollywood Reporter, “Việc có quyền lực và ảnh hưởng là một trách nhiệm rất lớn. Là một người có chút quyền lực, tôi cảm thấy rằng tôi phải nói ra.

Điều gì đã xảy ra sau khi cô lên tiếng công khai?



Ông bị tạm cho nghỉ việc trong tuần qua, cách chỉ mất tiếng đồng hồ sau khi bản tin ấy được công bố. Nhiều người dự đoán ông sẽ không quay trở lại.



Harvey Weinstein là con cờ domino đầu tiên ngã xuống. Tiếp theo là Roy Price, Bob Weinstein, và Ben Affleck.



Hackett đưa ra một bài phát biểu sau khi có tin tức về việc Price từ chức. Cô nói rằng cô hài lòng khi thấy Amazon xúc tiến giải quyết vấn đề.



Cô nói, “Một cuộc đàm thoại quan trọng đã bắt đầu về nhu cầu tạo ra một nền văn hóa trong ngành chúng tôi, biết đánh giá cao lòng tôn trọng và sự đứng đắn, và từ chối việc lạm dụng quyền lực và tước đoạt nhân tính người khác.



“Đây thực sự là một cơ hội để tìm kiếm một con đường tốt hơn, và cuối cùng hướng tới một mức đại diện cân bằng của nữ giới và các nhóm thiểu số trong các chức vụ lãnh đạo.