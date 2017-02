Russell Westbrook vẫn lạnh lùng với Kevin Durant, sau khi được chuyền banh làm bàn đẹp

Kevin Durant của Golden State Warriors (trái) và Russell Westbrook của Oklahoma City Thunder đã tránh nhìn nhau trong lúc tập dượt cho trận NBA All-Star Game 2017 tại New Orleans ngày thứ Bảy. (Ronald Martinez/ Getty Images)

NEW ORLEANS – Trong tất cả các ngôi sao sáng chói nhất của hiệp hội bóng rổ NBA xuất hiện trong trận All-Stars chiều Chủ Nhật, hai cầu thủ được khán giả chú ý nhất là anh Kevin Durant của đội Golden State Warriors và Russell Westbrook của Oklahoma Thunders. Họ chú ý vì hai cầu thủ từng là đồng đội thân thiết, gắn bó tại Oklahoma, nay bỗng thành kẻ thù sau khi kevin “bỏ chạy” để chơi cho Warriors năm nay. Warriors là đội đã loại trừ Thunders trong vòng bán kết năm ngoái, nên Kevin không chỉ bị Russell lạnh lùng ra mặt, mà còn bị dân Oklahoma chê bai, thiếu điều nguyền rủa vì cho rằng anh đã phản bội một thành phố đã chung thủy với anh trong cả chục năm.



Trong trận All-Stars thì oái ăm thay, Kevin và Russell lại được chọn chơi cho cùng đội West, tức đội đại diện miền Tây với các ngôi sao lớn nhất từ các đội.



Hầu như ai cũng biết giữa Kevin và Russell đã có sự rạn nứt trầm trọng từ đầu mùa. Hai người tránh nói chuyện với nhau. Trong trận đấu All-Star Game diễn ra vào đêm Chủ Nhật tại New Orleans, mọi người hy vọng một điều gì đó tích cực hơn cho tình đồng đội khi xưa của họ.



Trước khi Kevin Durant âm thầm bỏ đi mà không nói trước một lời nào trong mùa nghỉ vừa qua, anh và Russell Westbrook đã chơi cùng nhau cả mấy trăm trận, hòa hợp với nhau trong những trận thắng cũng như thua. Trong đêm Chủ Nhật, dường như họ có một giai đoạn đình chiến, tuy ngắn ngủi, nhưng đủ sức giúp đội West giành chiến thắng trước đội toàn sao East, với tỷ số khít khao 192-182.



Hình ảnh đẹp nhất của cặp cựu đồng đội là khi họ bước vào hiệp bốn. Russell đang ngồi ghế dự bị được gọi vào "song đấu" với Kevin đang "tả xung hữu đột" "giữa muôn trùng vây." Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn, Russell chuyền banh cho Kevin và chạy nhanh tới gần rổ. Kevin hiểu ý cựu đồng đội, anh đón banh rồi sau đó chuyền lại cho Russell để Russell nhảy lên cao chụp banh và dập vào rổ trước khi chân chậm đất. Hai cầu thủ này đã làm vậy không biết bao nhiêu lần khi còn là đồng đội ở Oklahoma. Nhờ cú ghi điểm này mà đội toàn sao West dẫn trước đối phương và kéo dài khoảng cách chênh lệch.



Cú chuyền banh của Kevin đẹp tới mức sau khi video kéo dài một phút này được đưa lên mạng xã hội, chỉ trong một thời gian ngắn đã có hàng ngàn người vào xem và khen ngợi. Họ cho rằng dù Kevin và Russell là hai kẻ thù "không đội trời chung," họ vẫn là cặp cầu thủ thi đấu ăn ý nhất trên sân bóng rổ ở trận đấu All-Star Game.



Trong trận này, Anthony Davis của New Orleans Pelicans lập kỷ lục All-Star Game với 52 điểm trên sân nhà, được chọn là cầu thủ xuất sắc nhất giải. Russell ghi được 41 điểm. Còn Kevin ghi được 21 điểm cộng với 10 lấn thảy banh vào rổ và 10 lần chuyền banh cho đồng đội ghi điểm thành công.



Ngày xưa, Kevin và Russell cũng từng thi đấu cho Oklahoma City Thunders. Mùa hè năm ngoái, Kevin rời khỏi Thunders để sang đầu quân cho Golden State Warriors với hình thức thi đấu tự do, không bị ràng buộc bởi hợp đồng. Đó là nguyên nhân của sự rạn nứt. Kể từ đó cả hai không nói chuyện với nhau nữa. Nếu có gặp nhau trên sân đấu, hai người cũng nhìn sang hướng khác. Lần duy nhất mà họ nói chuyện với nhau là trong trận Oklahoma City Thunders đấu với Golden State Warriors. Nhưng họ không nói chuyện, mà là "chửi bới" vào mặt nhau ở hiệp thứ nhì. Trận đó, Warriors thắng Thunders.



Trước trận đấu hôm Chủ Nhật, khi biết cả hai sẽ thi đấu chung với nhau ở khu vực Western, Kevin và Russell tránh nhắc tới tên nhau và họ cũng không để chuyện cá nhân ảnh hưởng tới trận đấu.



Sau trận đấu, Kevin thú nhận với báo chí rằng điều đó không dễ dàng gì, nhưng khi trận đấu bắt đầu, khi nhìn thấy Roussell lăn xả giữa vòng vây của đối phương, trong đầu anh chỉ nghĩ tới mỗi một chuyện là phải giúp đỡ đồng đội, phải mang chiến thắng về cho đội miền Tây. Nghĩ như vậy nên anh cảm thấy nhẹ nhõm.



Về phần Russell, anh từ chối trả lời những câu hỏi có liên quan tới Kevin. Anh cũng không cho biết anh nghĩ gì khi ở chung phòng thay đồ với Kevin. Khi bị một phóng viên căn vặn, anh chỉ thúc giục phóng viên này đi tìm chủ đề mới ở "Tuần lễ Thời trang."



Một ngày trước đó, tại buộc luyện tập công khai trước người hâm mộ, Roussell và Kevin vẫn giữ một khoảng cách. Thái độ lạnh lùng của họ rõ ràng tới mức ai cũng phải nhìn thấy. Steve Kerr là huấn luyện viên của Golden State Warrios, cũng là huấn luyện viên của West All-Stars, nói rằng ông không có ý định tổ chức cuộc dàn hòa cho hai cựu thù. Ông nói đó là chuyện riêng của họ, không phải chuyện của ông. Điều ông quan tâm là họ thi đấu thật giỏi và tận hưởng cảm giác của chiến thắng.



Thành tích trung bình mỗi trận của Kevin ở Warriors là ghi được 25.8 điểm. Thành tích trung bình mỗi trận của Russell ở Thunders là ghi được 31.1 điểm.