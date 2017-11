SAA chiếm thị trấn chủ chốt Abu Kamal, tiến tới giành đất từ SDF

Đập tan các cuộc phản công của IS

Quân ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã tuyên bố chiến thắng trước tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Abu Kamal hồi đầu tháng. Tuy nhiên, các chiến binh thánh chiến sau đó đã lập kế hoạch phản công, lợi dụng các phần tử khủng bố đang lẩn trốn tại thị trấn này.

Các binh sĩ thuộc lực lượng Chính phủ Syria.

“Quân đội Syria và các lực lượng đồng minh thuộc trục kháng chiến đã dọn sạch IS khỏi thành trì cuối cùng của chúng trên đất Syria”, hãng tin của Hezbollah cho hay.

Cụm từ “trục kháng chiến” được sử dụng để mô tả liên minh giữa Iran, Syria và các chiến binh dòng Hồi giáo Shiite, gồm cả Hezbollah.

Đài quan sát Nhân quyền Syria hôm 19/11 cho hay, hầu hết các tay súng IS đã rút khỏi thị trấn. Các cuộc giao tranh lẻ tẻ chỉ còn diễn ra ở khu vực ngoài Abu Kamal.

Trong năm nay, sự thống trị của IS ở Syria gần như đã lụi tàn sau hai chiến dịch quân sự lớn của các lực lượng chống Hồi giáo cực đoan.

Việc đẩy lùi IS khỏi Abu Kamal đồng nghĩa với việc IS tại Syria chỉ còn kiểm soát vài ngôi làng dọc theo bờ sông Euphrates và những dải đất nằm gần sa mạc, cũng như những khu vực rải rác ở một số nơi trên khắp đất nước. IS từng tuyên bố sẽ xây dựng một “vương quốc Hồi giáo” tại quốc gia Trung Đông này kể từ khi chúng tiến hành xâm lược vùng đất này.

Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) của liên minh người Kurd và các chiến binh Iraq do Mỹ hậu thuẫn đã chiếm được phần lớn diện tích ở phía Bắc Syria, gồm cả “Thủ đô” cũ của IS là thành phố Raqqa.

Trong khi đó, quân đội Syria cùng lực lượng ủng hộ ông Assad đã tiến hành một cuộc tấn công xuyên qua trung tâm đất nước cũng như vùng phía Đông Syria với sự hỗ trợ của không lực và hỏa lực Nga.

Kế hoạch tiếp theo của Damascus

Cả hai chiến dịch trên hầu hết không xung đột lẫn nhau bởi giữa hai phía Mỹ và Nga có hệ thống liên lạc riêng. Tuy nhiên, giới chức Syria và Iran cho hay, Damascus đang tìm cách chiếm lại những vùng lãnh thổ mà SDF hiện đang kiểm soát.

Các tay súng IS đầu hàng.

Hầu hết các lực lượng đang chiến đấu chống IS tại Syria và Iraq đều dự đoán lực lượng khủng bố này sắp tới sẽ chuyển sang hoạt động ngầm, tận dụng lực lượng các tay súng “ở ẩn” và sẽ tổ chức đánh bom nhiều hơn.

Nhiều cơ quan tình báo phương Tây khẳng định IS vẫn có khả năng tạo động lực cho các cuộc tấn công nhằm vào dân thường trên khắp thế giới.

