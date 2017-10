Sách ảnh của cậu cả nhà Becks ế ẩm

Cuốn What I See mới chỉ bán được 3.890 bản và xếp thứ 28.812 ấn phẩm bán chạy trên trang Amazon.

Brooklyn bị chê tơi tả với sách ảnh đầu tay. Ảnh: Sun.

Theo công ty thống kê sách Nielsen, cuốn “What I See” của Brooklyn mới chỉ bán được 3.890 bản tại Anh, trung bình 33 bản một ngày kể từ khi ra mắt hôm 29/6. Dù chỉ được chấm 2,5 sao, sách ảnh của cậu cả nhà Becks cũng đứng trong top những cuốn sách bán chạy cho thanh niên của Amazon. Trong hạng mục sách nghệ thuật cho thanh niên, cuốn sách ảnh cũng xếp thứ 20.

The Sun cho biết, What I See vẫn xếp thứ 8 trong danh sách sách ảnh bán chạy tại Anh năm nay và cũng nằm trong top sách bán chạy theo thống kê của tờ Sunday Times. Tại Mỹ, các nhà xuất bản đang chờ tái bản cuốn sách có giá gần 47 bảng.

Chàng trai tuổi teen sớm nổi danh tổng hợp khoảng 300 bức ảnh được coi là đặc sắc nhất trong cuốn sách ảnh đầu tay nhưng cũng không gây ấn tượng với độc giả và bị các nhà phê bình chê tơi tả. Ảnh của Brooklyh bị chê không có điểm nhấn, không sắc sảo, một số bức bị rung, nội dung khó hiểu. Có người thẳng thừng nói rằng cậu cả nhà Becks dựa hơi bố mẹ, không có thực tài.

Vợ chồng Becks tới ủng hộ con trai trong buổi ra mắt sách. Ảnh: Sun.

Bỏ ngoài tai nhiều lời xì xào, hot boy tuổi teen tỏ ra không nao núng. Vợ chồng Becks nhiệt tình tới buổi ra mắt sách ủng hộ con, không lên tiếng khi con bị chê. Chàng trai 18 tuổi hiện theo học ngành nhiếp ảnh tại New York, vẫn quyết tâm theo đổi nghiệp nhiếp ảnh.