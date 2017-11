Sacramento: Dân gốc Việt lo lắng về tội ác trong cộng đồng Á Đông

Hình an ninh cho thấy một vụ cướp diễn ra tại một ngôi nhà ở phía nam Sacramento trong tháng Mười vừa qua. (Ring)



SACRAMENTO - Sự gia tăng tội ác nhắm vào cộng đồng Á Châu, ở phía nam thủ phủ Sacramento, đã khiến cho những người dân sinh sống và làm việc ở nơi đó phải nghĩ tới những biện pháp táo bạo.

Theo tin của đài CBS 3, những vụ cướp bóc và trộm gia cư đã gia tăng trong các khu vực Meadowview, Fruitridge và Pocket trong những tháng gần đây. Một số người sống trong những khu vực này đang nghĩ đến việc mua súng để tự vệ.

Ông Kent Trần nói với CBS 3, “Giống như luật Texas, nếu bạn tự võ trang, bạn có thể tự bảo vệ. Mong rằng chúng tôi không dùng đến súng, nhưng có nó để tự vệ.

Trước đó trong tháng Mười, video an ninh đã thâu hình hai người gốc Á Đông bị chĩa súng và cướp của, bên ngoài ngôi nhà của họ ở gần đường Elk Grove-Florin Road.

Ông Kent Trần cho biết, “Nghe nói tội ác tăng lên, tôi thực sự lo sợ cho gia đình tôi.”

Kent Trần đã sống nhiều năm ở nam Sacramento, và lúc này ông lo sợ cho tính mạng.

Ông nói, “Tôi rất lo sợ, chính tôi đã tự trang bị võ khí, tôi có một hệ thống an ninh, tôi đã tăng cường hệ thống an ninh, những bộ cảm biến về vỡ kính, bảo đảm cửa ra vào của tôi.”

Nhiều người khác trong cộng đồng cũng đã mua vũ khí để tự bảo vệ. Ông Kent Trần quản lý một siêu thị trên đường Stockton Boulevard. Ông cho biết những người khách cũng tự trang bị súng điện và có nhân viên canh gác hàng đêm.

Cảnh sát viên Bryce Heinlein nói, “Một phần của vấn đề là trở ngại ngôn ngữ và không có những phương tiện phù hợp để liên lạc với cảnh sát.”

Theo cảnh sát cho biết, những vụ cướp của, cướp xe, và những vụ trộm gia cư, đang tăng lên 25 phần trăm trong khu phố Meadowview, và 8 phần trăm trong khu vực Fruitridge và Pocket.

Đã có một mức sụt giảm đáng kể trong số lượng những vụ tội phạm nhắm vào những người Á Châu ở Oak Park, nơi cảnh sát đang tập trung các nguồn lực để đối phó.

Những vụ tội phạm đang xảy ra hầu hết trong các khu dân cư trên những con đường thường được chiếu sáng kém hơn.

Ông Heinlein nói với đài CBS, “Họ trở về nhà và bị nhắm mục tiêu khi họ bước ra khỏi xe, thường bị kẻ cướp tấn công từ phía sau, và các nghi can đều mang vũ khí.”

Sở cảnh sát sẽ có một cuộc họp với cộng đồng vào tối thứ Tư, từ 6 giờ 30 đến 9 giờ tối, tại trụ sở ở nam Sacramento. Họ khuyến khích người dân tham dự, khi họ thảo luận về những biện pháp đề phòng tội phạm và những dụng cụ để báo tin. Sở cảnh sát cũng sẽ phân bổ thêm các cảnh sát viên cho những khu phố ấy.

Trong khi đó, cộng đồng Á Châu vẫn lo lắng, làm những điều mà họ có thể làm được để cảnh giác

Ông Kent Trần nói, “Tôi biết rằng với mùa nghỉ lễ thì sẽ xảy ra thêm nhiều vụ. Nhưng tôi chỉ hy vọng rằng người ta sẽ chú ý hơn, và làm việc với cảnh sát để bắt giữa những kẻ này và đưa họ ra khỏi đường phố của chúng tôi.”