Sài Gòn 5 ngày phiêu lãng cùng gần 80 cầm thủ

Bảy nhạc sĩ quốc tế (từ bên trái, và từ hàng trên) dự Đại Hội Guitar Quốc Tế Sài Gòn 2017 gồm song tấu Amigo (Thái Lan - Malaysia), Thomas Csaba (Pháp), Paul Cesarczyk (Mỹ), Paul Inda (Brazil), Leon Koudelak (Czech), và Tomonori Arai (Nhật).



Trong năm ngày từ 8 đến 12 tháng 11, giới hâm mộ nhạc guitar sẽ có dịp thưởng thức tài nghệ của bảy danh cầm quốc tế cùng 70 nghệ sĩ guitar Việt Nam tại Đại Hội Guitar Quốc Tế Sài Gòn 2017 diễn ra tại Nhạc Viện ở Sài Gòn.



Ban tổ chức cho biết năm nay sẽ có một cuộc thi guitar 2017 mà ban giám khảo chính là những nghệ sĩ quốc tế được mời đến trình diễn trong liên hoan. Đây là lần thứ thư "liên hoan" guitar quốc tế Sài Gòn (SIGF) được tổ chức.



Trọng tâm của đại hội là những đêm trình diễn của các nghệ sĩ guitar cổ điển tên tuổi trên khắp thế giới. Đại hội sẽ mở màn với buổi hòa nhạc mang tên Một Vòng Thế Giới (A Round for the World), diễn ra lúc 7:30 chiều thứ Tư, ngày 8 tháng 11.



Chủ đề của đêm khai mạc cũng là tên một tác phẩm hòa tấu của nhạc sĩ người Canada Patrick Roux, do 40 cầm thủ biểu diễn.



Về cuộc thi Guitar 2017, đây là nhằm mang lại cho các thí sinh sự trải nghiệm về cảm xúc, rèn luyện và bồi dưỡng các kỹ năng của một nghệ sĩ biểu diễn hơn là một cuộc đấu thắng-thua.

Thế nên giải thưởng cho các thí sinh cũng đặc biệt, vì ngoài tiền thưởng, người thắng giải còn được các nghệ sĩ danh tiếng thế giới trao tặng đàn guitar, các dụng cụ tập đàn hay các tài liệu học đàn hữu ích do chính các nghệ sĩ tuyển chọn và mang sang Việt Nam để trao tặng cho người đoạt giải.

Cùng với màn trình diễn của những nghệ sĩ Việt Nam, Thái Lan, Mã Lai Á, nghệ sĩ guitar thành danh Czech Leon Koudelak từ Cộng Hòa sẽ biểu diễn những tác phẩm kinh điển của các tác giả như Villa-Lobos, Astor Piazzolla, Isaac Albeniz.



Buổi hòa nhạc thứ hai của đại hội có tên gọi Âm Điệu Châu Âu (Voices of Europe), diễn ra lúc 8 giờ tối thứ Sáu với những nhạc phẩm guitar nổi tiếng của các tác giả châu Âu từ thời Phục Hưng cho đến đương đại do nghệ sĩ người Nhật Tomonori Arai cùng với nghệ sĩ tài năng trẻ guitar người Pháp Thomas Csaba biểu diễn.

Nghệ sĩ Tomonori Arai hiện đang giảng dạy tại Trường Đại Học Ueno Gakuen và Học Viện Guitar Gendai. Còn nghệ sĩ Thomas Csaba cũng từng đoạt giải nhất cuộc thi guitar quốc tế Tokyo và giải nhì cuộc thi guitar danh giá nhất thế giới Guitar Foundation of America 2014.



Đại hội sẽ kết thúc với cuộc lãng du âm nhạc từ Âu Châu sang Nam Mỹ với các đại diện xuất sắc của hai châu lục: nghệ sĩ Paul Cesarczyk người Mỹ gốc Ba Lan (từng tham gia đại hội lần đầu tiên tại Sài Gòn vào năm 2014) và nghệ sĩ Paulo Inda từ Brazil.



Buổi hòa nhạc diễn ra lúc 5 giờ chiều Chủ Nhật, với chủ đề From Villa-Lobos to John Lennon.

Trong buổi diễn này, ca khúc bất hủ Yesterday của ban nhạc huyền thoại The Beatles sẽ được nhạc sĩ Nhật Bản Toru Takemitsu chuyển soạn rất phóng túng dành cho đàn guitar cổ điển, hứa hẹn mang đến bất ngờ cho khán giả.



Màn trình diễn kỹ thuật có thể gọi là "marathon" với tất cả kỹ thuật trên đàn guitar của nghệ sĩ Paulo Inda với 12 etudes (của nhạc sĩ guitar nổi tiếng thế giới trong thế kỷ 20 Hector Villa Lobos) cũng được kỳ vọng sẽ để lại ấn tượng khó phai trong lòng khán giả mộ điệu.



Cuộc thi guitar 2017 có ba bảng: bảng A dành cho mọi đối tượng, bảng B dành cho các bạn trẻ chơi guitar dưới 18 tuổi và bảng C dành cho người chơi guitar chưa từng được đào tạo tại Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam, Nhạc Viện Sài Gòn và Học Viện Âm Nhạc Huế.



Ngoài những buổi trình diễn cao điểm, Đại Hội Guitar Quốc Tế 2017 còn có một chương trình hòa nhạc hữu nghị hoàn toàn miễn phí cho khán giả với phần tham gia trình diễn của các nghệ sĩ từ Nhật Bản, Thái Lan, Mã Lai Á cùng các nghệ sĩ guitar của Sài Gòn như Trí Đoàn, Phương Thư, Phương Quang, Thành Lộc và Hồng Hà.



Chương trình bắt đầu bằng một buổi trao đổi về nghệ thuật đàn guitar vào 7 giờ chiều thứ Năm, ngày 9 tháng 11, giới thiệu về âm thanh của cây đàn guitar được làm bởi nhà làm đàn Đình Vũ - một nghệ nhân trẻ của Việt Nam.



Sau buổi trao đổi là hòa nhạc giao lưu (không bán vé) dành cho tất cả những ai yêu mến, muốn tìm hiểu về bộ môn guitar cổ điển.



Nghệ sĩ Thanh Huy thuộc Nhạc Viện Sài Gòn có nói với báo Tuổi Trẻ về cuộc thi nằm trong khuôn khổ đại hội năm nay, "Cuộc thi không chỉ dành cho những nghệ sĩ guitar trẻ, theo đuổi con đường chuyên nghiệp mà còn cho bất kỳ ai biết cầm cây guitar lên và đàn."



Ông cũng cho biết năm nay cuộc thi đã chọn được hơn 50 thí sinh guitar cổ điển từ khắp tỉnh thành trên toàn quốc như Hải Phòng, Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Phú Yên, Khánh Hòa, Sài Gòn, Cần Thơ, và Sóc Trăng.