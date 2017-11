Sài Gòn bị ảnh hưởng bão, đường ngập nước, cây đổ la liệt

Bão chưa tới, đường phố Sài Gòn đã bị ngập nước tối thứ Bảy. (Dân Trí)

Tối thứ Bảy, dù bão Kirogi vẫn còn ở khá xa đất liền nhưng do ảnh hưởng của hoàn lưu bão xa nên khắp vùng Sài Gòn đã xảy ra mưa lớn kèm gió giật mạnh.



Từ 5 giờ chiều, mưa to kèm gió giật mạnh xảy ra ở nhiều quận huyện như quận Thủ Đức, quận 8, quận 9, quận 12, Gò Vấp, huyện Bình Chánh.



Sau trận mưa lớn, nhiều tuyến đường như Quốc Lộ 50 (huyện Bình Chánh), Huỳnh Tấn Phát (quận 7), Phan Huy Ích, Cây Trâm (Gò Vấp), Nguyễn Văn Quá, Phan Văn Hớn (quận 12) đều bị ngập sâu, xe chết máy la liệt.

Mưa gió cũng khiến hơn 10 cây xà cừ tại phường Linh Trung, quận Thủ Đức bị gió quật ngã, có cây đè lên nhà thường dân.



Đến 9 giờ đêm, tại phường Linh Trung, lực lượng cảnh sát cứu hộ cùng nhân viên cây xanh, công ty điện lực vẫn cố gắng giải quyết những nơi có cây cối ngã đè vào nhà dân. Cho đến nửa đêm công tác vẫn chưa xong.

Theo đài khí tượng, chiều tối thứ Bảy có mưa lớn trong hơn một giờ đồng hồ tại Sài Gòn và vùng phụ cận. Nguyên nhân gây mưa là do ảnh hưởng của hoàn lưu xa bão số 14 kết hợp không khí lạnh đang tăng cường tràn từ nội địa Trung Hoa xuống phía Nam.



Trong thời gian có mưa lớn kèm giông gió dữ dội tại Sài gòn, hàng loạt cây xanh ngã đổ đè nhà dân, hệ thống điện, cáp viễn thông.



Trong các vụ cây xanh ngã đổ, nghiêm trọng nhất là hai cây to lớn trên đường Linh Trung, phường Linh Trung, quận Thủ Đức bật gốc, ngã đổ đè lên kiốt bán hàng và căn nhà mái ngói của gia đình bà Tôn Nữ Thị Cần.

"Rất may cả gia đình tôi kịp thời phát hiện cây ngã đè lên mái nhà nên chạy thoát, tuy nhiên ngói rơi xuống gây hư hỏng tài sản, đồng thời kết cấu căn nhà đã bị nứt toác, có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào", bà Cần nói với báo Dân Trí.



Trên đường Võ Văn Ngân, đoạn qua phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, 1 cây xanh to lớn gần Trung tâm Văn hóa quận Thủ Đức cũng đã bị gió quật bật gốc, ngã đè lên hệ thống dây điện, cáp viễn thông và đổ xuống đường. Sự việc đã khiến nhiều khu vực bị mất điện; phương tiện qua lại bị kẹt xe trầm trọng.