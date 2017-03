Sài Gòn hết chỗ đậu xe

Bãi giữ xe nhiều tầng của Samco tại Quận 1. (Thanh Niên)



Ủy ban Quận 1 và các quận khác tăị Sài Gòn đang quyết tâm lập lại trật tự vỉa hè, lòng lề đường, nhưng vấn đề rất thực tế không thể không nhắc đến là hiện nhu cầu chỗ đậu xe tại trung tâm thành phố đang rất lớn, mà bãi đậu xe hơi, xe gắn máy thì vô cùng khan hiếm.



Qua ghi nhận của báo Thanh Niên, nhiều tuyến đường được phép đậu xe hơi tạm dưới lòng đường có thu phí như Đông Du, Mạc Thị Bưởi, Huyền Trân Công Chúa, Nguyễn Cư Trinh (Quận 1), Lê Hồng Phong (Quận 10), Bà Huyện Thanh Quan (Quận 3) luôn trong tình trạng kín chỗ.



“Những chỗ này giá giữ xe hơi ủy ban thành phố quy định chỉ 5,000 đồng/lượt, nhưng tôi thường đưa cho nhân viên giữ xe 10,000 đồng ($0.45) vì thấy giá quá rẻ so với những bãi giữ xe của tư nhân,” anh Ẩn, một người làm kinh doanh ở Quận 1, cho biết. Trong khi đó, anh M., ngụ ở Quận 9, than rất khó tìm được chỗ đậu xe ở khu trung tâm thành phố nên anh phải chạy lòng vòng rất mệt mỏi, vừa gây kẹt xe vừa tốn xăng, thời gian.



Ngay tại nhà để xe cao tầng của Tổng Công Ty Cơ Khí Giao Thông Vận Tải (GTVT) Sài Gòn (Samco) tại 326 VV Kiệt, với sức chứa trên 400 chỗ xe hơi (từ tầng 5 - 9), chưa kể tầng hầm dùng đậu xe gắn máy cho hai tòa nhà văn phòng gần đó, cũng không còn chỗ trống.



Bà Võ Thị Minh Hà, trưởng ban quản lý các tòa nhà Samco, cho biết ở đây khách chủ yếu gửi xe theo tháng với mức giá giữ xe 2 triệu đồng/tháng ($88) cho một chỗ đậu xe cố định, nhà để xe này đã thu hút rất nhiều người đến gửi.



Thậm chí, không ít người ở quận khác cũng mang xe đến gửi. Samco đang tìm vị trí để đầu tư các nhà để xe cao tầng khác.



Theo quy hoạch, khu vực trung tâm Sài Gòn còn có nhiều dự án bãi đậu xe ngầm và nổi, nhưng đều... trên giấy. Dự án có khả năng khởi công sớm là bãi đậu xe ngầm sân khấu Trống Đồng, theo đại diện Phòng Kế Hoạch - Sở GTVT, có thể khởi công trong tháng Tư năm nay. Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Bảo Quỳnh, phó tổng giám đốc công ty TNHH Tập đoàn Đông Dương - chủ đầu tư dự án này, cho biết tháng Tư có thể vẫn chưa khởi công, vì các thủ tục đền bù phần sân khấu chưa xong.



Đối với dự án bãi đậu xe ngầm công viên LV Tám, đại diện Sở GTVT Sài Gòn cho biết Sở chỉ đôn đốc nhà đầu tư sớm khởi công chứ chưa biết thời điểm nào vì phụ thuộc vào nhà đầu tư. Theo ông Lê Tuấn, chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư phát triển không gian ngầm (IUS, chủ đầu tư dự án bãi đậu xe ngầm công viên Lê Văn Tám), hiện vẫn chưa xác định được cụ thể thời điểm khởi công dự án do chưa hoàn thành thủ tục, nguồn vốn.



Với các dự án bãi đậu xe cao tầng trên mặt đất như dự án bãi đậu xe sau lưng Nhà hát Thành phố; dự án trên đường PH Thái đoạn bên hông công viên 23 tháng 9, Quận Nhất, theo đại diện phòng kế hoạch - sở GTVT, đến nay cũng mới chỉ là có ý tưởng của các nhà đầu tư, chưa có dự án nào được trình và phê duyệt. Còn tại công viên Gia Định, nhà đầu tư - Công ty Satsco đề xuất xây dựng nhà đậu xe tạm dạng nổi hoạt động một thời gian nhằm trung chuyển phương tiện vào ra sân bay Tân Sơn Nhất, cũng vẫn chỉ là đề xuất.



Theo TS Phạm Sanh - chuyên gia giao thông, chính quyền cấp quận, huyện tại Sài Gòn đang ra sức lập lại trật tự vỉa hè và lòng đường, nhưng việc này chỉ là phần ngọn, không thể giải quyết căn cơ nếu các cấp cao hơn nhưủy ban thành phố, Bộ giao thông vận tải, Bộ xây dựng vẫn đứng ngoài việc đẩy mạnh xây dựng các nhà đậu xe, bãi đậu xe cho người dân thành phố.



Bởi nhu cầu mua sắm xe hơi để đi lại, kinh doanh, mưu sinh chắc chắn sẽ tăng cao trong thời gian tới.

Đó là chưa kể một lực lượng lao động lớn tham gia taxi, Grab, Uber, dù có hợp pháp hay chưa thì chính quyền thành phố cùng các cơ quan thuộc chính phủ cũng phải gấp rút giải quyết vấn đề chỗ đậu xe. Nếu không, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để đậu xe lại tái diễn. Và cuộc rượt đuổi cũng sẽ xảy ra bởi không thể cấm người dân mua sắm xe hơi. “Với các dự án bãi đậu xe ngầm, do đã hàng chục năm trôi qua mà vẫn không nhà đầu tư nào thực hiện được nên cần xem xét thật kỹ tính khả thi. Nếu không phù hợp, khả năng thu hồi vốn thấp cũng nên thay đổi,” TS Phạm Sanh đề nghị.



Còn theo thạc sĩ Nguyễn Minh Đồng (Việt kiều Đức), nếu chỉ dọn dẹp vỉa hè, lòng đường mà không tính đến chỗ đậu xe thì chỉ mới giải nửa bài toán. Các hàng quán phải có chỗ đậu xe cho khách mới được cấp phép. Nếu không có chỗ thì phải đóng một khoản tiền để thành phố đầu tư bãi đậu xe như nhiều quốc gia khác đã làm.

Vùng ý như vậy, tiến sĩ kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn nói rằng ở Mỹ, Canada thì hầu hết các nhà hàng phải có bãi đậu xe đủ chỗ cho khách, nếu không đủ thì không được phép mở. Việt Nam cũng nên làm vậy.