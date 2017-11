Samsung ra video ‘đá xoáy’ Apple iPhone X

Không lâu sau ngày Apple mở bán iPhone X, “kỳ phùng địch thủ” Samsung đã tung video “đá xoáy” công ty công nghệ Mỹ. Đoạn phim có tiêu đề Grow up with an upgrade to Galaxy kể lại câu chuyện 10 năm sử dụng iPhone của một người và sự thay đổi khi chuyển sang Note8.

Video nhắc đến dòng người xếp hàng mua iPhone nhưng nhận về là một chiếc máy có bộ nhớ lưu trữ hạn hẹp, không có bút S Pen như dòng Galaxy Note, đến năm 2016 mà vẫn chưa được trang bị tính năng chống nước hay bỏ cổng tai nghe khiến việc sử dụng thiết bị trở nên rườm rà.

Tương phản là hình ảnh cô bạn gái dùng thiết bị của Samsung. Trải nghiệm với bút S Pen, khả năng chống nước hay sạc không dây được hãng điện tử Hàn Quốc lồng ghép để cho thấy sự khác biệt so với Apple. Video kết thúc bằng cảnh chàng trai cất chiếc iPhone để chuyển sang Galaxy Note8.

Trong phân khúc điện thoại cao cấp, iPhone X và Galaxy Note8 là hai sản phẩm đình đám với giá bán cao và nhiều công nghệ. Với thiết bị mới, Apple lần đầu tiên sử dụng màn hình OLED, tích hợp nhận dạng khuôn mặt. Trong khi đó sản phẩm của Samsung sở hữu bút S Pen, màn hình rộng hay camera được đánh giá cao.

Đình Nam