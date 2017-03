Sập cầu đường bộ tại Ý, 2 người chết

ANCONA – Vào hôm thứ Năm, một cây cầu đường bộ bất ngờ bị sập gần thành phố Ancona, Ý, khiến 2 người thiệt mạng. Các nạn nhân là những người trên 1 xe hơi chạy dưới gầm cầu, khi đoạn cầu này sập xuống đường A14. Vụ tai nạn có liên quan đến 1 cột trụ tạm thời của cây cầu. Hai công nhân, cư dân thành Rome, cũng bị thương trong sự việc.

Được biết, 2 nạn nhân là một đôi vợ chồng, sống tại tỉnh Ascoli Piceno. Chiếc xe Nissan Qashqai của họ bị đè bẹp khi cây cầu sập xuống. Đoạn cầu này trước đó đã được đóng cửa để tu sửa. Một nhân chứng tên Francesco cho biết, vụ tai nạn xảy ra một cách bất ngờ, và 1 chiếc xe chạy trước ông đã kịp đạp thắng và ngừng lại trước cây cầu chỉ khoảng 10 mét.



Tấn công bằng rìu tại nhà ga ở Đức

DUESSELDORF – Có ít nhất bảy người đã bị thương trong vụ tấn công bằng rìu tại nhà ga chính của thành phố Duesseldorf của Đức. Trong số người được chở vào bệnh viện thì có ba người bị thương nặng. Sự việc xảy ra lúc 9 giờ tối thứ Năm. Một nghi can 36 tuổi đã bị bắt, và cảnh sát đang tìm hiểu động lực đưa đến sự tấn công. Nghi can này sống tại Wuppertal, nằm cách xa Duesseldorf khoảng 20 dặm. Cảnh sát cho biết nghi can đã từ Hungary đến Đức và có “vấn đề về tâm thần. Trước đó cảnh sát có bắt giữ hai người nhưng rồi thả hai người này. Nhà ga Duesseldorf đã được đóng cửa để cảnh sát điều tra. Nhiều chuyến tàu đã bị hủy do ảnh hưởng bởi hoạt động của cảnh sát.

Putin sa thải 10 tướng không rõ nguyên nhân

MOSCOW - Tổng Thống Nga Vladimir Putin chiều thứ Năm đã ra lệnh miễn nhiệm các tướng lãnh thuộc Bộ Nội Vụ, Ủy Ban Điều Tra Liên Bang và Cơ Quan Thi hành Án Liên Bang. Danh sách miễn nhiệm có những người có vị trí quan trọng như Thiếu tướng Alexander Gnezdilov, lãnh đạo Cơ quan thi hành án (FSIN) tỉnh Saratov, Thiếu tướng Sergei Zhevlakovich, Phó hiệu trưởng Đại học Bộ Nội Vụ Moscow, và Thiếu tướng Alexander Novikov, Giám đốc ban Giáo dục, Xã hội và Tâm lý thuộc Cơ quan Thi hành án liên bang…

Tổng Thống Putin cũng miễn nhiệm bà Lydia Dyakonova, công tố viên khu tự trị người Do Thái, và ông Sergei Legostaev, công tố viên Cộng hòa Chuvash. Điện Kremlin không cho biết lý do của đợt sa thải nhân viên này. Cách đây 1 tháng, ông Putin cũng ký quyết định sa thải 16 tướng lĩnh cấp cao thuộc Bộ Nội Vụ và Bộ Tình trạng khẩn cấp mà không cho biết nguyên nhân.

Nam Hàn bảo vệ phiên tòa luận tội tổng thống

SEOUL- An ninh tại thủ đô Seoul đang được siết chặt, trước khi phiên tòa luận tội Tổng thống Nam Hàn Park Geun-hye diễn ra vào ngày thứ Sáu. Khoảng 8,400 cảnh sát đã được điều động tại thủ đô Seoul, nhằm bảo đảm an ninh cho Tòa Hiến Pháp, ngăn chặn những người biểu tình quá khích. "Chúng tôi sẽ đưa lực lượng cảnh sát tới Phủ tổng thống, Tòa Hiến Pháp và Quốc Hội. Những người cố tình gây ảnh hưởng tới phán quyết của tòa hay sử dụng bạo lực để chống lại quyết định này đều sẽ bị trừng phạt,” giám đốc Cơ quan cảnh sát quốc gia Lee Cheol-seong tuyên bố. Ông cho biết, nhiều lực lượng khác cũng được điều động để bảo vệ các mục tiêu quan trọng vào ngày 10 tháng 3.

Cảnh sát dùng tới 360 xe bus để vây quanh Tòa Hiến Pháp, trong khi hàng chục đối thủ chính trị của Tổng Thống Park được cho là đang tập trung bên ngoài khu tòa án để kêu gọi cách chức bà vĩnh viễn. Bà Park bị điều tra từ tháng 12, 2016 sau cáo buộc tham nhũng có liên quan tới người bạn thân Choi Soon-sil. Tổng thống Park bị nghi ngờ nhận tiền hối lộ từ những tập đoàn lớn thông qua trung gian là bà Choi, đồng thời để bạn mình tham gia vào các vấn đề quốc gia.

Nếu tòa án kết tội bà Park, Nam Hàn sẽ phải tổ chức bầu cử tổng thống trong vòng 60 ngày. Nếu Tổng Thống Park Geun-hye được xử trắng án, bà sẽ lập tức trở lại chức vụ cho đến hết nhiệm kỳ.

Phi: Trung Cộng không thể khai thác Scarborough

MANILA – Tổng thống Phi Luật Tân có vẻ đã gởi một thông điệp cứng rắn đến Trung Quốc, để cho biết rằng tình hữu nghị mới vừa thiết lập giữa hai quốc gia dù sao vẫn có một số giới hạn không thể vượt qua. Bộ Trưởng Quốc Phòng Delfin Lorenzana hôm thứ Năm cho biết, Tổng Thống Rodrigo Duterte đã vạch ra một giới hạn đỏ đối với mọi hành động khai thác tài nguyên tại bãi cạn Scarborough – rặng san hô đang có tranh chấp, nằm cách đảo chính Luzon của Phi Luật Tân 230 cây số, và được cho là có các mỏ dầu và mỏ khí đốt tự nhiên rất lớn.

Ông Loranzana cho biết, Tổng Thống Duterte đã nói rằng, nếu Trung Quốc khoan thăm dò dầu mỏ tại Scarborough, Manila sẽ lên tiếng và ngăn cản việc này. Hiện chưa rõ Tổng Thống Duterte đưa ra lời nói này vào lúc nào. Vào tháng trước, ông Lorenzana từng lo ngại rằng, Trung Quốc sẽ dần dần tìm cách khai thác tài nguyên tại Scarborough, nơi còn được nước này gọi là đảo Huangyan. Bãi cạn này sẽ là một địa điểm mang tính chiến lược về cả quân sự lẫn kinh tế cho Trung Quốc.

Bắc Kinh hiện đã xây dựng nhiều đảo nhân tạo trong quần đảo Trường Sa, và đặt nhiều cơ sở quân sự tại đây. Hiện chưa rõ điều gì đã khiến Bộ Trưởng Quốc Phòng phải đưa ra những tuyên bố mạnh mẽ như vậy về bãi cạn Scarborough. Tuy nhiên, việc này xảy ra cùng lúc với việc phái đoàn Trung Quốc, dẫn đầu bởi Bộ Trưởng Thương Mại Zhong Shan, đang đến thăm Manila để thảo luận về thương mại và hỗ trợ kinh tế.

Hơn 20,000 người Miến Điện tị nạn tại Trung Quốc

BẮC KINH – Hơn 20,000 người từ Myanmar đã tìm đến các trại tạm cư do chính phủ Trung Quốc thiết lập gần biên giới, để trốn tránh cuộc giao tranh đang diễn ra giữa phe nổi dậy thuộc cộng đồng thiểu số và lực lượng an ninh chính phủ tại miền bắc Myanmar, theo nhà chức trách Trung Quốc cho biết hôm thứ Năm. Các cuộc đụng độ hiện đang đe dọa đến mục tiêu của lãnh đạo Myanmar Aung San Suu Kyi, trong nỗ lực thương lượng hòa bình với các cộng đồng thiểu số. Trong tuần này, 30 người đã chết trong cuộc tấn công của phiến quân tại Laukkai, một trung tâm kinh tế phía đông bắc Myanmar.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc Geng Shuang cho biết, nước này đang hỗ trợ nhân đạo cho người tị nạn, đồng thời đã thực hiện các biện pháp giúp khôi phục hòa bình và ổn định trong khu vực. Ông Geng cũng nói rằng, Trung Quốc ủng hộ nỗ lực hòa bình của Myanmar, và hy vọng mọi bên đều có thể dùng các phương pháp ôn hòa để giải quyết mâu thuẫn. Một số đạn pháo và đạn lạc từ Myanmar đã rơi vào lãnh thổ Trung Quốc, làm bị thương 1 công dân nước này và gây một số hư hại. Chính phủ gần 1 năm tuổi của bà Suu Kyi hiện vẫn đang vất vả đối phó với các cuộc nổi dậy của các cộng đồng dân tộc ở phía bắc, và phe phiến quân Rohingya Hồi giáo tại vùng tây bắc nước này. Đảng của bà Suu Kyi giành được quyền lực vào năm 2015 với lời hứa sẽ hàn gắn quốc gia, và hiện đang tổ chức các cuộc họp đàm phán hòa bình.

Bệnh sốt vàng da có thể lan từ Brazil sang Mỹ

SAO PAULO – Khi bệnh sốt vàng da đang bùng nổ thành dịch tại Brazil, nhiều chuyên gia y tế lo ngại rằng, căn bệnh có thể lan rộng và lây lan sang Hoa Kỳ, tương tự như bệnh Zika. Tuy khả năng về một trận dịch sốt vàng da xảy ra tại Hoa Kỳ là rất thấp, nhưng căn bệnh vẫn có thể lây lan thông qua những người có di chuyển qua lại giữa Brazil và Hoa Kỳ. Các chuyên gia lo rằng, việc lây lan bệnh sốt vàng da sẽ xảy ra tương tự như virus Zika, xuất hiện tại Brazil năm 2015 và sau đó lan rộng ra hơn 60 quốc gia.

Dịch sốt vàng da hiện nay xuất hiện tại Brazil vào tháng 12 năm ngoái, tại một số vùng nông thôn. Căn bệnh chủ yếu lây lan trên các loài khỉ ở địa phương, nhưng sau đó đã lây sang người. Số người bệnh hiện nay tại Brazil đang cao hơn rất nhiều so với con số trung bình vào thời điểm này trong năm. Đa số các ca bệnh tập trung ở vùng phía đông Brazil, tại các bang Minas Gerais, Espirito Santo, và Sao Paulo.

Tính đến ngày 2 tháng 3, virus đã giết chết 220 người tại Brazil. Nhà chức trách cũng đếm được 326 ca bệnh đã được xác nhận, và 916 trường hợp đang nghi ngờ nhiễm bệnh. Tỷ lệ tử vong của dịch bệnh hiện nay là 33% đối với các ca đã được xác nhận, và 11% đối với những ca nghi ngờ nhiễm bệnh. Dù căn bệnh hiện vẫn chỉ xuất hiện ở vùng nông thôn, nhưng một số ổ dịch lại nằm rất gần các khu đô thị lớn, bao gồm cả Rio de Janeiro, nơi cư dân sống trong những cộng đồng đông đúc và đa số lại chưa chích ngừa bệnh sốt vàng da.

Pháp cố ngăn người di dân quay lại tạm cư

CALAIS – Việc giải tán khu trại của người di dân, có tên là Rừng Calais, do chính phủ Pháp thực hiện vào năm ngoái, vẫn không thể ngăn người tị nạn tiếp tục quay lại đây, với hy vọng tìm đường vào Anh quốc. Thị trưởng Calais, bà Natacha Bouchart, vừa ký một lệnh cấm tụ tập, có tác dụng ngăn các tổ chức thiện nguyện, không cho họ phát thức ăn cho di dân và người tị nạn. Một quy định được công bố tuần trước nói rằng, nhà chức trách Calais tin rằng, việc phát thức ăn tại nơi từng là khu trại tạm cư Rừng Calais trước đây, chính là 1 trong những lý do gây căng thẳng sắc tộc và gây xung đột giữa các nhóm đối thủ trong số các di dân.

Quy định cũng nói rằng, việc phát thức ăn sẽ khiến nhiều người tập trung tại khu vực, gây náo loạn và gây nguy hiểm cho các cư dân địa phương. Quy định mới không nói thẳng về việc cấm phát thức ăn, nhưng nói rằng sẽ cấm mọi hoạt động tụ tập, và cấm người dân không được đi vào khu trại Rừng Calais cũ. Ông Emmanuel Agius, phó thị trưởng Calais, tuyên bố thành phố sẽ không dung thứ cho việc di dân tái tập trung tại khu vực này, vì chính phủ Paris hiện đã có nhiều biện pháp để đáp ứng nhu cầu của người di dân, bao gồm việc mở nhiều trung tâm tạm cư và hướng dẫn trên khắp nước Pháp.

Nhiều người dân Calais tỏ ra ủng hộ quyết định của thành phố, vì cho rằng di dân tràn đến quá đông khiến họ cảm thấy ngột ngạt và không an toàn. Dòng người tị nạn tràn về Calais rất đông trong thập niên qua, do từ đây, người di dân có thể vào Anh dễ dàng bằng cách băng qua kênh đào Anh quốc.