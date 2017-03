Sắp có đường nhạc tại Sài Gòn

Đường nhạc sẽ chạy suốt tuyến Alexandre de Rhodes, quận 1, chia thành hai khu vực trình diễn âm nhạc và trao đổi, mua bán sản phẩm âm nhạc.

Theo ủy ban thành phố, đường nhạc Sài Gòn sẽ được xây dựng thành không gian văn hóa mở cho người dân lẫn du khách đến tìm hiểu, thưởng thức âm nhạc cũng như trao đổi văn hóa.

Theo nội dung dự thảo, con đường âm nhạc sẽ không làm ở đường Hàn Thuyên như kế hoạch trước đây, mà chuyển hoàn toàn qua đường Alexandre de Rhodes.

Tuyến đường sẽ được chia thành hai khu vực: từ đường Phạm Ngọc Thạch đến Pasteur sẽ được sử dụng cho các hoạt động mang tính động như trình diễn âm nhạc, giao lưu; từ đường Pasteur đến Nam Kỳ KN sẽ dành cho các hoạt động trưng bày, mua bán, trao đổi các sản phẩm âm nhạc.

Ném 'bom xăng' vào trụ sở công an phường

SÀI GÒN - Theo tin báo Thanh Niên, công an vẫn đang truy nã ba thanh niên đã ném “bom xăng” vào trụ sở công an Phường Bình Hưng Hòa B (trên đường 16, KP3). Theo điều tra, khoảng 2 giờ sáng thứ Bảy 25.3, mái nhà giữ xe và khu vực sân trước trụ sở bỗng bốc cháy. Lửa được dập tắt sau đó.

Qua rà soát hệ thống camera an ninh, công an nhận thấy vào thời điểm nói trên có ba thanh niên đi hai xe máy từ đường số 3 đến dừng trước trụ sở công an, rồi ném một số chai thủy tinh đựng xăng đang cháy vào mái tôn nhà giữ xe của công an phường và lên xe tẩu thoát.



Lô hàng iPhone 7 plus đỏ bị tịch thu ở Nội Bài

HÀ NỘI - Ngày thứ Tư , quan thuế phi trường quốc tế Nội Bài đã phát hiện ba vali có dấu hiệu nghi vấn, khi kiểm tra hành lý ký gửi trên chuyến bay từ nước ngoài về Hà Nội. Xem xét

bên trong những vali này có 155 điện thoại iPhone các loại, trong đó có 80 chiếc iPhone 7 plus đỏ 128 gb và 50 chiếc iPhone loại khác cũng màu đỏ. Tại thời điểm kiểm tra, chủ số hàng trên không xuất trình được hóa đơn, chứng từ và các loại giấy tờ liên quan đến lô điện thoại iPhone ước trị giá hơn $130,000 Mỹ kim này.



Cô gái tông người đi xe đạp rồi bỏ chạy

NINH BÌNH – Trong mấy ngày qua, mạng xã hội lan truyền clip vì camera an ninh ghi lại cảnh một tai nạn được cho là xảy ra vào sáng thứ Bảy 25/3, trên quốc lộ 1A, gần ga Ghềnh, TP Tam Điệp.

Theo nội dung clip, người phụ nữ đi xe đạp sang đường thiếu quan sát đúng lúc một cô gái điều khiển xe máy với tốc độ khá cao chạy tới. Tai nạn xảy ra bất ngờ khiến cô gái thắng gấp trong lúc trời mưa, đường trơn khiến cả người và xe máy cùng ngã. Xe máy tiếp tục trượt dài húc văng, kéo rê cả xe đạp một đoạn mới dừng lại.

Sau va chạm, người phụ nữ đi xe đạp nằm bất tỉnh trên đường. Thấy vậy, cô gái chỉ quay lại nhìn nạn nhân trong giây lát rồi vội lên xe máy bỏ đi.

Cảnh sát đã lấy lời khai của các nhân chứng. Vì trời mưa nên nhiều người không nhớ rõ biển số xe máy của cô gái và chỉ cung cấp được đặc điểm nhận dạng nên việc truy tìm gặp khó khăn.



Bắt kẻ siết cổ, đâm tài xế taxi để cướp

HẬU GIANG - Công an đã bắt Huỳnh Văn Tiền, 26 tuổi, tội cướp tài xế taxi. Tiền sống ở ấp Thạnh Quới 2, xã Hỏa Lựu, TP Vị Thanh. Trước đó, gần nửa đêm thứ Ba, anh Trần Thanh Thảo, 23 tuổi, tài xế hãng taxi Hậu Giang, được tổng đài yêu cầu đến chở khách từ kênh Út Lờ về trung tâm thành phố.

Khi Thảo lái xe rẻ từ đường Trần Hưng Đạo vào đường Nguyễn Chí Thanh theo yêu cầu của khách được khoảng 300 mét đến đoạn đường vắng thì Tiền từ ghế sau dùng dây thủ sẵn siết cổ anh Thảo. Tiếp đó Tiền rút dao nhọn đâm trúng tay Thảo nhiều nhát.

Thảo đã chống cự quyết liệt và thoát ra ngoài, bỏ chạy nhờ người dân đưa đi cấp cứu. Trưa thứ Tư, công an bắt được Tiền tại một nhà trọ ở khu vực 4, phường 7, TP Vị Thanh.



Xe đưa tang gây tai nạn hàng loạt

HÀ NỘI - Sáng thứ Tư, một xe trong đoàn đưa tang gây tai nạn cho nhiều xe hơi và một xe máy ở huyện Xuân La, hướng cầu Nhật Tân vào nội thành. Một xe trong đoàn đưa tang đi đến gần ngã tư Võ Chí Công - Nguyễn Hoàng Tôn thì bất ngờ va chạm với một xe khách 16 chỗ đang lưu thông, sau đó tông chiếc taxi rồi đâm vào một xe máy đang lưu thông cùng chiều.

Chưa dừng lại ở đó, chiếc xe trong đoàn xe tang đâm tiếp vào hai xe khác trong đoàn đưa tang đang chờ đèn đỏ. Vụ việc khiến người đi xe máy bị xe hơi chèn qua người, được đi cấp cứu.



Giết người chơi đề rồi vứt xác phi tang

HẢI DƯƠNG - Chiều thứ Tư, công an bắt giữ Mạc Văn Duy, 22 tuổi, và bà Nguyễn Thị Mến, 49 tuổi, mẹ Duy, cùng trú tại xã Thanh Xá, huyện Thanh Hà để điều tra về cái chết của Nguyễn Xuân Tân, 43 tuổi, trú tại xã Phượng Hoàng. Thi thể của ông Tân được tìm thấy vào trưa thứ Ba trong tình trạng bị trói chặt chân tay và nhét vào bên trong một bao tải thả trôi trên sông Thái Bình.

Tại cơ quan điều tra, Mạc Văn Duy khai nhận về việc ngày 19-3 ông Tân đến ghi đề với số tiền 1$65. Sau khi nhận tiền, bà Mến nói Duy san số tiền này ra cho một số người khác để cùng "gánh". Tuy nhiên, Duy đã không nghe theo mẹ.

Tối cùng ngày, ông Tân trúng đề với giá trị khoảng $5,200. Vì không có tiền trả ngay nên bà Mến đưa trước cho ông Tân $1,400 và hẹn hôm sau đến lấy nốt số tiền còn lại. Sau đó, Duy đã bàn với mẹ kế hoạch giết ông Tân để không phải trả số tiền còn lại.

Chiều 20-3, khi ông Tân đến nhà bà Mến để lấy tiền thì bất ngờ bị Duy dùng khăn siết cổ từ phía sau cho đến chết. Đến thứ Ba ngày 28-3, hơn một tuần sau, người dân khám phá bao tải chứa thi thể nạn nhân đang nổi ở ven sông Thái Bình.

Băng qua đường sắt, xe tải bị xe lửa tông nát

QUẢNG NAM - Trưa thứ Tư , một tai nạn nghiêm trọng xảy ra giữa xe lửa chạy hướng Bắc – Nam và xe tải tại thôn Hòa Vân, xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành. Tài xế xe tải đi qua điểm giao cắt giữa đường bộ - đường sắt ở khu vực nói trên, vì thiếu quan sát nên đã bị tàu hỏa tông. Sau cú va chạm mạnh, xe tải bị hư hỏng nặng; rất may, đoàn tàu không bị ảnh hưởng nhiều. Tài xế xe tải bị thương rất nặng, đã được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Bị đánh vì xem thường mạng sống

SÀI GÒN - Hành động bấm còi inh ỏi, la hét quay đầu xe hơi lúc đường phố đang đông người và cố tình chạy lùi xe phía sau để gây tai nạn cho người đi đường khiến nhiều người dân bức xúc cho tài xế một trận đòn nhừ tử. Sự việc xảy ra sáng thứ Tư ở qua khu phố 3, phường Linh Trung, quận Thủ Đức.

Trên đường Lê Văn Chí đông nghẹt người vì đang vào giờ cao điểm. một phụ nữ khoảng 40 tuổi, chạy xe máy chở theo con nhỏ theo hướng từ đường Võ Văn Ngân về đường Linh Trung.

Xe máy của người phụ nữ và hàng chục xe bị chặn lại bởi xe hơi của một nam tài xế khoảng 35 tuổi, cho lùi ngang đường để quay đầu xe và va chạm xe của phụ nữ chở con.

Anh ta không lùi xe để quay đầu được nên mở kính xuống rồi là hét với người phụ nữ là “mày có tránh ra không.” Thấy hai mẹ con bị thương nhẹ, lại bị tài xế xài xể, nên nhiều người dân đã vây chặt, xông vào buồng lái đành tài xế một trận đòn nhừ tử.

Bốn nữ sinh chết dưới hồ nước

GIA LAI - Sau giờ học buổi sáng, năm nữ sinh lớp 6 ở Gia Lai rủ nhau đi tắm hồ cách trường khoảng 2 km, sau đó bốn em bị đuối nước tử vong. Tai nạn xảy ra chiều thứ Tư . Năm nữ sinh học trường THCS Chu Văn An, xã Ia O, huyện Ia Grai, Một nữ sinh không xuống tắm, khi thấy các bạn đuối nước, em này hoảng sợ chạy về làng gọi người ra cứu. Khi người dân chạy đến, bốn em đã chết dưới hồ. Sáng hôm đó các nữ sinh này vẫn đi học bình thường.



20,000 viên ma túy chuyển nhanh về Hà Nội

Ngày thứ Ba, hải quan Hà Nội khởi tố vụ án liên quan đến việc vận chuyển 20,000 viên ma tuý tổng hợp qua đường chuyển phát nhanh.

Cơ quan điều tra tạm giam Bồ Thị Kim Thoa, 27 tuổi, và Vũ Ngọc Hoàng, 24 tuổi, tạm trú tại quận Cầu Giấy. Hai người này bị bắt đến nhận hàng ma tuý.

Trước đó ngày 21/3, quá trình soi chiếu cơ quan Hải Quan Chuyển Phát Nhanh, các nhân viên khám phá lô hàng có tên người gửi ở nước ngoài, gửi theo địa chỉ cho Bồ Thị Kim Thoa.

Qua kiểm tra kiện hàng, có sáu hộp giấy hình chữ nhật, bên trong là túi nylon chứa các viên nén màu xanh. Tổng số 20,418 viên nén, trọng lượng trên 7.4 kg.

Kết quả giám định cho thấy các viên nén màu xanh có chất MDMA. Đây là chất ma túy nằm trong danh mục I, Danh mục chất ma túy tuyệt đối cấm sử dụng trong y học và đời sống xã hội.



Bị đâm chết trong phòng trọ

SÀI GÒN – Gần 7 giờ chiều thứ Hai, nhiều người nghe tiếng hô hoán trong dãy nhà trọ trên đường số 1, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân. Khi chạy ra khu vực cầu thang thì mọi người thấy một cô gái khoảng 24 tuổi nằm bất động, người bê bết máu. Lúc này, một thanh niên cầm dao tháo chạy ra ngoài, nhiều người rượt đuổi nhưng không kịp.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng vì bị thương quá nặng nên đã chết trên đường đến bệnh viện.

Những người sống trong xóm cho biết họ có thấy một thanh niên trên chạy xe máy đến dãy nhà trọ, gọi cửa nhưng cô gái không mở, thanh niên la hét nên lực lượng bảo vệ dân phố đã có mặt để khuyên can.

Sau đó, cô gái ra nói chuyện với thanh niên, trong lúc quay lưng lên cầu thang để vào phòng trọ thì bị đâm.

Đâm người yêu 11 nhát, rồi tự sát

NINH THUẬN - Lê Văn Cường, 28 tuổi, đã bị khởi tố tội sát nhân ngày thứ Hai. Thanh niên này ngụ xã Tân Hải, huyện Ninh Hải.Theo cơ quan điều tra, Cường có mối quan hệ tình cảm với T.T.T.T, đang làm việc trong ngành Giáo Dục - Đào Tạo tỉnh Ninh Thuận.

Vào đêm 30 tháng 12, 2016, Cường đến phòng trọ thăm cô T., ở phương Đài Sơn, Phan Rang - Tháp Chàm. Cả hai đã cãi nhau, sau đó Cường bỏ về nhà.

Đến sáng hôm sau, Cường mua một con dao nhọn, bỏ trong túi quần, rồi đến phòng trọ của T. Họ tiếp tục nói chuyện nhưng không giải quyết được bất đồng ý kiến, nên Cường rút dao đâm 11 nhát vào người cô T., rồi tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nghe tiếng la hét từ phòng trọ, người sống gần đó chạy đến, đưa Cường, cô T. đi bệnh viện và cả hai được cứu sống. Kết quả giám định, cô T., bị thương tật 77%.



Lái xe máy bị xe lửa tông chết

ĐỒNG NAI - Tai nạn xảy ra vào khoảng 3 giờ chiều thứ Hai tại đường ngang dân sinh cắt qua đường sắt thuộc khu phố 3, phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa.

Theo tin ban đầu, vào thời điểm trên, ông Hà Văn Giới, 59 tuổi, lái xe máy băng qua đường sắt . Vì không quan sát hai bên trước chạy băng qua đường rầy xe lửa, nên ông bị đoàn tàu TN2 chạy hướng Sài Gòn- Hà Nội đâm thẳng vào xe.

Sau cú đâm, nạn nhân và chiếc xe máy bị đoàn tàu kéo đi một đoạn khoảng 10 mét trước khi nị hất văng vào lề đường.

Nhiều người cho biết họ có la lớn để cảnh cáo khi thấy ông Giới chạy gần tới đường sắt nhưng không cứu được người đàn ông này.

75,000 máy điện toán VN bị nhiễm virus ẩn dưới file văn bản

Hệ thống giám sát của Bkav ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ của virus W32.FakeDoc.Worm dưới dạng biến thể mới, với hơn 75,000 máy tính tại Việt Nam bị nhiễm và liên tục tăng nhanh trong thời gian gần đây.

Các chuyên gia cho biết cơ chế phát tán của virus rất tinh vi. W32.FakeDoc.Worm tìm các file văn bản word, đuôi mở rộng .doc, .docx, bảng tính excel, .xls, .xlsx, tập tin trình chiếu powerpoint, .ppt, .pptx, hay PDF trên các ổ lưu trữ USB, giấu các file này đi, rồi sinh ra file giả mạo để thế chỗ. Tập tin giả mạo có tên và biểu tượng giống hệt file gốc nên người dùng khó phát hiện ra.

Khi người dùng mở tập tin giả mạo, các nội dung từ file gốc vẫn xem được bình thường, nhưng lúc này đã kích hoạt mã của virus và thông qua đó virus có thể lây lan từ USB sang máy tính và các thiết bị khác.

Sau khi máy tính bị lây nhiễm, virus sẽ liên tục kết nối và gửi dữ liệu đánh cắp được lên máy chủ điều khiển. Ngoài ra, virus này cũng có khả năng tải thêm và thực thi các mã độc khác trên máy tính.



Mở 'vũ trường' tại nhà, mừng sinh nhật bằng ma túy

SÀI GÒN - Công an đã bắt giam sáu người trong đường dây mua bán ma túy. Công an đã theo dõi Nguyễn Thị Minh Thư, tự Na, 23 tuổi, và chồng sắp cưới 33 tuổi, ngụ quận 1. Nhà Thư nằm trong con hẻm 159 Trần Văn Đang, phường 11, quận 3, ngoài cổng được gắn camera giám sát. Trong nhà cô ta có một phòng riêng rộng được trang trí, lắp dàn âm thanh, ánh sáng như vũ trường. Thư thường cùng chồng sắp cưới và các bạn hàng "chơi" ma túy, thuốc lắc trong phòng này.

Theo các trinh sát, Thư nhận ma túy từ Nguyễn Hoàng Cường, 37 tuổi, quê Long An. Cường thuê căn hộ ở xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, để ở và cất giấu ma túy. Anh ta còn lôi kéo em ruột Nguyễn Quốc Thuận, 21 tuổi, vào buôn bán chung. Cường lấy ma túy từ Nguyễn Tiến Thịnh, 38 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, mỗi lần vài kí.

Rạng sáng 22/3, công an đột kích nhà Thư, bắt Liêu Quốc Thái An, 24 tuổi, đang "phê" ma túy. An khai được Thư đãi sinh nhật bằng ma túy đá.

Thời điểm này, Cường đang đem 2 bịch ma túy có trọng lượng 500 gr lên taxi để đi giao cho Thư cũng bị cảnh sát bắt. Khám xét nhà Cường, công an thu giữ 3 gói ma túy tổng hợp, 7 gói cỏ Mỹ và 220 viên thuốc lắc. Tại đây, công an bắt giữ em trai Cường cùng tang vật là 41 gói ma túy tổng hợp, 84 viên thuốc lắc.