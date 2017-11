Sát hại người phụ nữ ở chung cư cao cấp để lấy Vertu

Chiều 31/10, Công an quận Thanh Xuân nhận tin báo về vụ án mạng tại căn hộ trong một chung cư cao cấp trên địa bàn quận. Công an quận đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Đối tượng Phạm Thanh Tùng.

Cơ quan điều tra xác định, nạn nhân tên Phạm Thị H. (SN 1981, trú tại TP Nam Định, tỉnh Nam Định). Nạn nhân đã ly thân, có con gái sinh năm 2005 sống tại căn hộ chung cư nơi xảy ra vụ việc.

Khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra xác định, sau khi sát hại nạn nhân, hung thủ đã lục tìm đồ đạc trong căn phòng. Va li quần áo của nạn nhân cũng bị lục tung.

Sau gần 24 tiếng đồng hồ tích cực điều tra, cảnh sát đã bắt giữ nghi can Phạm Thanh Tùng (SN 1996, trú tại Ninh Bình) khi đối tượng đang lẩn trốn tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Bước đầu, tại trụ sở công an, Phạm Thanh Tùng khai nhận quen nạn nhân qua Facebook, mục đích gây án để cướp tài sản. Sau khi sát hại nạn nhân, Tùng đã lấy đi một chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Vertu và một chiếc iPhone.

Thanh Sơn

