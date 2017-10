Sau 3 tháng, bé thoát khỏi suy dinh dưỡng, thấp còi

Suy dinh dưỡng, thấp còi: cần nhận biết từ sớm

Suy dinh dưỡng vẫn đang là gánh nặng y tế tại Việt Nam, cứ bốn trẻ thì có một trẻ bị suy dinh dưỡng, thấp còi. Trẻ suy dinh dưỡng, thấp còi thường thấp bé hơn so với bạn bè cùng trang lứa, khả năng nhận thức, giao tiếp, vận động cũng bị hạn chế đáng kể. Nguy hiểm hơn, 54% trường hợp tử vong của bé dưới 5 tuổi ở các nước đang phát triển có liên quan đến thiếu dinh dưỡng ở mức độ vừa và nhẹ. Không dừng lại ở đó, những bé bị suy dinh dưỡng, thấp còi trong thời gian dài còn ảnh hưởng đến khả năng lao động và cuộc sống khi lớn lên. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết nguyên nhân và biểu hiện của suy dinh dưỡng, thấp còi để có thể phát hiện và có giải pháp từ sớm.

Chị Thu Hà, sống tại Quận Bình Thạnh, TP.Sài Gòn chia sẻ: “Trong 4 tháng gần đây, bé Na nhà mình không tăng cân nào, chiều cao có tăng nhưng không đáng kể. Nhìn con thấp, bé hơn các bạn cùng lớp mình vô cùng lo lắng, không biết bé nhà mình có thuộc dạng suy dinh dưỡng hay không, và làm cách nào để cải thiện tình trạng của bé”.

Vậy làm cách nào để mẹ nhận biết được tình trạng suy dinh dưỡng, thấp còi ở bé? Câu trả lời đơn giản nhất chính là mẹ nên theo dõi thường xuyên biểu đồ cân nặng, chiều cao của con và so sánh với mức cân nặng, chiều cao chuẩn theo độ tuổi do WHO công bố (http://www.who.int/childgrowth/standards/en/) và đưa đến bác sĩ tư vấn ngay khi bé không đạt “chuẩn” hoặc có dấu hiệu không tăng cân, giảm cân trong vòng 2 – 3 tháng liên tục. Ngoài ra mẹ có thể chú ý đến một số biểu hiện của bé: hay ốm vặt, quấy khóc, khả năng vận động kém,…

Mẹ nên thường xuyên theo dõi chiều cao, cân nặng của bé

Dinh dưỡng – yếu tố cốt lõi giúp bé bắt kịp đà tăng trưởng

Bên cạnh đó, mẹ cũng cần tìm hiểu rõ hơn về các nguyên nhân dẫn đến suy dinh dưỡng, thấp còi để có biện pháp cải thiện kịp thời. Trong rất nhiều nguyên nhân khác nhau, chế độ dinh dưỡng được coi là nguyên nhân hàng đầu khiến bé gặp tình trạng suy dinh dưỡng, thấp còi với các tác nhân cụ thể: thiếu vi chất dinh dưỡng; khẩu phần của bé chỉ đáp ứng 60,3% nhu cầu canxi và 10,6% nhu cầu vitamin D khuyến nghị; bé biếng ăn không hấp thụ dưỡng chất (một phần cũng do cha mẹ thiếu kiến thức).

Để giúp bé thoát nhanh tình trạng suy dinh dưỡng, thấp còi, mẹ cần chú trọng đến yếu tố dinh dưỡng trong khẩu phần ăn hàng ngày. Một chế độ dinh dưỡng hợp lý và khoa học có thể khắc phục hiệu quả tình trạng suy dinh dưỡng ở bé.

Biện pháp đơn giản nhất là tăng lượng dầu mỡ, bổ sung thức ăn chứa nhiều chất đạm (thịt, cá, tôm, trứng, sữa…). Tuy nhiên, mẹ nhớ đừng bỏ qua các loại vitamin và khoáng chất để đảm bảo dinh dưỡng đầy đủ và cân đối. Để tránh giảm năng lượng của món ăn, mẹ có thể băm nhỏ phần cái và nấu đặc để bé được ăn cả nước và cái. Ngoài ra, thay vì chỉ cho bé ăn 3 bữa chính, mẹ nên cho bé ăn 5-6 bữa/ ngày để dễ tiêu hóa và hấp thu hơn.

Tuy nhiên, cuộc sống bận rộn hiện đại khiến nhiều mẹ không đủ thời gian chuẩn bị bữa ăn đầy đủ dưỡng chất hoặc bối rối trong việc lựa chọn thực phẩm. Hiểu được điều đó, rất nhiều các sản phẩm đặc trị ra đời đơn cử như Dielac Grow Plus, giúp mẹ đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của bé suy dinh dưỡng, thấp còi.

Ngoài thực đơn hằng ngày mẹ nên cho bé bổ sung thêm dinh dưỡng từ các sản phẩm đặc trị

Với hiệu quả đã được chứng minh lâm sàng giúp bé thoát nhanh suy dinh dưỡng, thấp còi tăng cân sau 3 tháng (**), Dielac Grow Plus sở hữu công thức cao năng lượng:

• Tăng cân với đạm Whey giàu Alpha-Lactalbumin dễ hấp thu

• Tăng chiều cao nhờ được bổ sung thêm 30% Canxi và gấp đôi vitamin D3 (*)

• Giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh và tăng khả năng hấp thu nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa chất xơ hòa tan cùng chủng lợi khuẩn Bifidobacterium, BB-12TM

• Vitamin và khoáng chất từ sữa non Colostrum hỗ trợ đề kháng

• Vitamin nhóm B cùng Kẽm, Lysin hỗ trợ bé ăn ngon miệng.

Ngoài ra, tâm lý là yếu tố cũng không kém phần quan trọng trong “cuộc chiến” dứt điểm tình trạng bệnh lý – suy dinh dưỡng, thấp còi này, mẹ không nên lớn tiếng ép bé phải ăn uống như mình mong muốn. Thay vào đó, cả nhà cần kiên trì, khích lệ và theo dõi trạng thái tâm lý của bé khi ăn uống để sớm bắt kịp đà tăng trưởng.

“Vinamilk tự hào là công ty sữa hàng đầu Việt Nam trong việc nỗ lực đem lại những sản phẩm có giá trị dinh dưỡng tốt nhất, góp phần giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng, thấp còi, nâng cao tầm vóc trẻ em Việt Nam và hướng đến một Việt Nam vươn cao”.

Thực phẩm bổ sung: Sản phẩm dinh dưỡng nhãn hiệu Dielac Grow Plus 2+ dành cho trẻ từ 2-10 tuổi

(*): So sánh với sản phẩm Dielac Alpha Step 5.

(**): Theo báo cáo hiệu quả bổ sung Dielac Grow Plus lên tình trạng dinh dưỡng, vi chất, tiêu hóa và nhiễm khuẩn hô hấp của trẻ 2 – 5 tuổi suy dinh dưỡng thấp còi tại Tuyên Quang năm 2016.

