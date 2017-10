Sau 4 giờ xảy ra tai nạn mới thấy nạn nhân tử vong cách hiện trường 50m

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 1 giờ sáng 23/10, tại Km 6+500 đường vành đai phía Tây TP Buôn Ma Thuột (đoạn qua xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Hiện trường vụ tai nạn

Thông tin ban đầu cho cho biết vào thời điểm trên, ông Hoàng Thanh Hiền (41 tuổi, ngụ phường Tân Hòa, TP Buôn Ma Thuột) điều khiển xe máy mang BKS: 47H1- 148.13 lưu thông theo hướng Gia Lai – Đắk Nông. Khi xe chạy qua địa điểm trên thì không rõ nguyên nhân gì khiến xe máy té xuống đường làm ông Hiền ngã văng qua phía bên kia con lươn tử vong. Chiếc xe máy tiếp tục trượt về phía trước, cách nạn nhân khoảng 50m.

Theo một lãnh đạo công an xã Cư Êbur, ngay sau vụ tai nạn, công an xã nhận được tin báo của người dân về việc có 1 chiếc xe máy nằm giữa đường nên cử lực lượng tới kiểm tra. Khi tới nơi, chiếc xe máy đã được người dân dắt dựng bên đường.

Ngay sau đó, lực lượng công an xã đã ghi nhận hiện trường, tìm kiếm xung quanh và nhận định đây là 1 vụ tai nạn giao thông, nhưng nạn nhân đã được ai đó đưa đi cấp cứu. Do đó, lực lượng công an xã đã đưa xe máy về trụ sở để tiếp tục làm rõ vụ việc.

Con lươn chỉ cao khoảng 30cm nhưng lực lượng công an xã không thấy

Cũng theo vị lãnh đạo này, đến khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, 1 người dân đi tập thể dục phát hiện thi thể người đàn ông nằm sát bên con lươn nên báo cho công an xã.

Theo ghi nhận của phóng viên tại trường, ông Hiền nằm sát bên con lươn giữa đường chỉ cao khoảng 30cm.

