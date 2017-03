Sau những trận mưa lớn gần mức kỷ lục, Bắc California có dấu hiệu El Ninõ mùa đông tới

Một trại trồng nho chìm trong nước mưa trong tháng Giêng năm nay tại Forestville, Bắc California. (Justin Sullivan/ Getty Images)Nếu người ta không nghĩ rằng California đã có quá đủ lượng nước mưa trong năm nay, hãy đợi xem. Có thể sẽ còn nhiều mưa nữa trong mùa đông sắp tới.Các chuyên gia thời tiết của chính phủ liên bang nói rằng mức xác suất của một El Ninõ đang thành hình vào mùa thu năm nay đang tăng lên, hiện thời trong khoảng từ 50 đến 55 phần trăm. Đây là một triển vọng có thể làm tăng xác suất xảy ra thêm một mùa đông ẩm ướt nữa.Bà Emily Becker là một khoa học gia nghiên cứu thuộc Trung Tâm Dự Báo Khí Hậu, cơ quan liên bang công bố bản phúc trình mới nhất cuối tuần qua về dạng thức khí hậu El Ninõ. Bà nói, “Có rất nhiều yếu tố trong lãnh vực thời tiết.” Nhưng “El Ninõ được nối kết với một mức xác xuất gia tăng, không phải là mức100 phần trăm, nhưng là một mức xác suất tăng lên của lượng mưa cao hơn mức trung bình ở California.”Tiểu bang này đã có thời tiết ẩm ướt chưa từng thấy trong lịch sử từng được ghi nhận.Theo Cơ Quan Khí Tượng Golden Gate cho biết, mùa mưa vừa qua, tính từ tháng Bảy, đã mang tới một lượng nước mưa gần mức kỷ lục dày 28.30 inch, chỉ kém 0.27 inch mà thôi, tính trung bình trên toàn tiểu bang vào thời điểm này so với mùa mưa rất ướt át năm 1968-1969.Trong khi đó, lượng mưa ở mạn bắc Sierra, rất quan trọng đối với việc cung cấp nước thường thay đổi của tiểu bang, đã có nhiều hơn trước so với mấy năm vừa qua. Theo Cơ Quan Tài Nguyên Nước của tiểu bang cho biết, tính đến hết tuần qua, lượng mưa trung bình cao 77.8 inch đã rơi xuống giữa núi Mount Shasta và hồ Lake Tahoe, từ ngày 1 tháng Mười, khoảng 212% trung bình trong giai đoạn này.Loạt giông bão Thái Bình Dương gần như liên tục, thường được gọi là những dòng khí quyển vì khối lượng nước mà chúng mang theo, đã đưa gần như toàn thể California ra khỏi tình trạng hạn hán lịch sử kéo dài 5 năm.Trong tuần qua, cơ quan Theo Dõi Hạn Hán Hoa Kỳ phân loại chỉ 8 phần trăm diện tích của tiểu bang ở trong tình trạng hạn hán, so với 97 phần trăm cách đây một năm.Những lý do đằng sau loạt giông bão dồn dập ấy vẫn là một đề tài nghiên cứu. Tuy vậy các khoa học gia nhận ra rằng đợt mưa lũ này là do một hiện tượng La Nina yếu ớt, thường không phải là một tín hiệu khí hậu cho thấy thời tiết ẩm ướt cho California.La Nina đối nghịch với hiện tượng song sinh là El Ninõ, và được đánh dấu bởi nhiệt độ bề mặt mát lạnh ở Thái Bình Dương nhiệt đới. La Nina đã được nối kết với thời tiết khô ráo ở California, khi dạng thức này trở nên mạnh mẽ.Ông Daniel Swain, một nhà khoa học về khí hậu tại viện đại học UCLA, cho biết, “Theo bất kỳ hệ thống đo đạc chính thức nào, mùa đông này không được dự đoán. Câu hỏi sâu hơn về lý do tại sao nó xảy ra rất khó giải thích. Tôi không nghĩ chúng tôi có một câu trả lời chính xác.”Ông Swain và các nhà dự báo khác cũng đã bị bất ngờ trong năm ngoái, khi một đợt El Ninõ mạnh chỉ tạo ra một mùa đông ướt vừa phải. Với nhiệt độ Thái Bình Dương xích đạo nằm ở mức cao kỷ lục, tức dấu hiệu rõ rệt của một El Ninõ mạnh mẽ, nhiều lượng mưa và tuyết được dự đoán xảy ra trong mùa năm 2015-2016.Mặc dù mùa mưa chưa giúp cho hết Nam California thoát nạn hạn hán, thời tiết vẫn còn ẩm ướt hơn trên toàn tiểu bang so với những năm trước đó, và giúp tiểu bang được bước vào tình trạng sớm phục hồi nhanh chóng từ nạn hạn hán kéo dài hơn năm năm.Các chuyên gia nói rằng vẫn còn quá sớm để biết một đợt El Ninõ có thể sẽ như thế nào trong năm tới. Cường độ của nó vẫn là chìa khóa để dự đoán về lượng mưa.Ông Swain nói, “Nếu El Ninõ trở nên mạnh mẽ, có một mức xác suất được nâng cao cho một mùa đông ẩm ướt khác ở California.“Ngay cả khi nó đã không đem lại kết quả tốt đẹp cho chúng tôi lần vừa qua, điều đó không có nghĩa là chúng tôi không nên dự kiến nó sẽ đem lại kết quả trong lần tới.”