Sau vụ cướp tại máy ATM ở Little Saigon, Nghị Sĩ Tiểu Bang Janet Nguyễn kêu gọi sự tiếp tay của cộng đồng

Nghị Sĩ Janet Nguyễn (giữa) đang họp với các Cảnh Sát Trưởng từ ba thành phố Westminster, Garden Grove, và Santa Ana. (Hình cung cấp)Dưới đây là thư của Nghị Sĩ Janet Nguyễn gởi đến giới truyền thông ngày thứ Tư, 16 tháng 8, 2017.Thư ngỏ về an ninh trong cộng đồngKính thưa quý đồng hương,Trong vai trò là những người lãnh đạo trong cộng đồng, chúng tôi cùng sát cánh hợp tác (với nhau và) thông báo cùng quý đồng hương về sự gia tăng tội ác đang ảnh hưởng đến Little Saigon của chúng ta, nhất là các khu vực thương mại.Cách đây hai tuần, tội ác này đã gây nên cái chết của nạn nhân Phạm Lê Minh Anh, 35 tuổi, cư dân Thành Phố Garden Grove. Nạn nhân đã bị cướp và bắn chết sau khi rút tiền từ máy ATM tại Bank of America trên đường Brookhurst, Thành Phố Garden Grove. Thủ phạm là hai nghi can chuyên đi dò la quanh các trung tâm mua sắm để tìm kiếm các nạn nhân.Một vài giờ trước khi nạn nhân bị giết, một phụ nữ 50 tuổi cũng đã bị cướp và tấn công ngay tại cùng địa điểm máy ATM này. Vụ giết người và trộm cướp này thể hiện sự táo bạo của bọn tội phạm đang xảy ra trong khu vực Thương Mại Little Saigon.Trong vai trò dân cử, bảo vệ và phục vụ cộng đồng là trọng trách của chúng tôi. Với sự kiện quan trọng này, chúng tôi tin rằng cùng hợp tác là một kế hoạch tốt để giải quyết mối quan tâm về an ninh của cộng đồng. Sự quan hệ liên kết này khởi đầu với việc tiếp xúc mật thiết cùng quý đồng hương nhằm đem lại sự giao tiếp mạnh mẽ và chúng tôi muốn nhân cơ hội này để cung cấp các thông tin hữu ích đem lại cho cộng đồng sư an ninh hơn.Qua sự tiếp xúc cùng một số quý đồng hương, chúng tôi nhận thấy có nhiều mối lo và sự quan tâm về an ninh phản ảnh từ sự gia tăng tội ác khắp Quận Cam và khắp Tiểu Bang California.Ngoài ra, chúng tôi hiểu rằng không phải tất cả các tội ác điều được báo cáo. Nhiều nạn nhân cảm thấy rằng sự kiện của họ quá nhỏ nên không báo cáo hoặc có những nạn nhân khác lại sợ hành động báo cáo sẽ bị trả đũa hoặc có những tội ác không được báo cáo vì nạn nhân không tin luật pháp sẽ bảo vệ được sự an ninh của họ.Mặc dù tội ác chưa được báo cáo không thường xảy ra, nhưng số ít đó cũng sẽ ảnh hưởng đến cộng đồng một cách tiêu cực vì bọn tội phạm trở nên táo bạo hơn. Một lần nữa, sự bảo vệ an ninh của cộng đồng là việc quan tâm tuyệt đối của chúng tôi; tuy nhiên, để thành công trong công việc bảo vệ an ninh cho cộng đồng, chúng tôi cần sự trợ giúp của quý đồng hương qua công việc báo cáo dù là nạn nhân hay là nhân chứng.Trong trường hợp khẩn cấp, xin quý đồng hương hãy điện thoại ngay số 911. Nếu không khẩn cấp, xin liên lạc với ty cảnh sát của thành phố nơi xảy ra tội ác. Xin xem các số điện thoại cuối trang.Với sự giúp đỡ và việc nâng cao nhận thức của quý đồng hương, chúng tôi tin rằng chúng ta có thể giúp giảm con số và hành động tội ác trong cộng đồng. Kèm theo sau đây là một vài điều giúp bảo vệ an toàn mà chúng tôi xin nhắc nhở cộng đồng:- Không nên đi phố một mình vào ban đêm.- Chỉ mang theo những thứ cần thiết (chỉ thẻ ID, không nên mang theo Thẻ An Sinh Xã Hội).- Hãy dùng các máy ATM vào ban ngày.- Nếu bạn phải đến một máy ATM vào buổi tối, hãy tìm máy ở trong một khu vực sáng sủa và nên có bạn cùng đồng hành.- Không nên để lộ tiền mặt hoặc bất kỳ các đồ dùng giá trị như điện thoại di động, máy điện tử hoặc đồ trang sức đắt tiền.- Khóa xe và giữ đồ vật có giá trị khỏi tầm nhìn.- Luôn có sẵn chìa khóa khi tiếp cận nhà hoặc xe của quý đồng hương.- Nếu nhận thấy điều gì đó khác lạ xung quanh, báo cáo cho chính quyền.- Nếu rút tiền mặt, hãy cất ngay. Không nên đếm tiền ở nơi công cộng.- Nếu đang bị đối đầu với kẻ cướp có vũ trang và bị đòi tiền, hãy đưa tiền cho họ, để tránh bọn cướp hành hung mình bị thương.Thi hành những lời hướng dẫn như trên và báo cáo các tội ác là những cách tiếp tay trong công việc giữ an toàn trong cộng đồng của chúng ta. Chúng tôi xin cám ơn sự quan tâm của quý đồng hương trong vấn đề quan trọng này và rất mong được cùng đồng hành với quý đồng hương để đem lại sự an toàn và vững mạnh cho toàn thể cộng đồng của chúng ta.