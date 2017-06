Saudi Arabia, đồng minh lâu năm của Mỹ, đang bồ tèo với Nga

Tổng Thống Nga Vladimir Putin đang bắt tay với Ngoại Trưởng Adel al-Jubeir của Saudi Arabia trong một cuộc họp tại Moscow ngày 30 tháng 5, 2017. (Dmitry Azarov/ Kommersant via Getty Images)RIYADH - Một tình thân đang nở rộ giữa Saudi Arabia và Nga, được phản ảnh trong một loạt thỏa thuận mới đây, và báo hiệu thêm một sự thay đổi đáng kể trong trật tự toàn cầu không ngừng tiến triển.Vương quốc Trung Đông này hưởng được mối quan hệ hợp tác lâu dài và rộng lớn với Hoa Kỳ, có từ lúc bắt đầu cuộc thăm dò dầu hỏa ở Saudi Arabia hồi thập niên 1930. Các nhân vật chủ chốt mới nhất, do Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump và Quốc Vương Salman của Saudi Arabia cầm đầu, đã thiết lập một mối quan hệ thân mật hơn so với trong những năm cuối cùng của cựu Tổng Thống Barack Obama, khi tình hình căng thẳng gia tăng vì lập trường của Saudi Arabia chống Iran và Yemen.Giờ đây, những mối quan hệ hợp tác lúc này đang phát triển mạnh mẽ giữa vương quốc này và nước Nga, kẻ thù lâu năm của Mỹ.Biểu tượng quan trọng của việc hợp tác là thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu hỏa giữa khối OPEC và các thành viên không thuộc OPEC, ban đầu được làm môi giới và mới đây được mở rộng, phần lớn là nhờ những nỗ lực quyết tâm của các đại diện của Saudi Arabia và Nga.Từ St. Petersburg, chủ tịch OPEC Mohammed Barkindo nói rằng chắc chắn “bước ngoặt” cho thỏa thuận này là khi cả hai nước quyết định cùng nhau đến Trung Quốc trong năm ngoái, để ký một văn bản về hợp tác “được hoan nghênh rộng rãi.”Ông Barkindo khẳng định, “Việc họ quyết định cùng nhau giải quyết những thách đố của thị trường, tôi nghĩ rằng đó là một bước phát triển đáng hoan nghênh của tất cả các nước sản xuất.” Ông nói thêm rằng trong tuần này cả hai bên đã nhắc lại quyết tâm chung của họ là cùng nhau làm việc để bảo đảm rằng sự biến động của thị trường dầu hỏa được giải quyết.Trong một cuộc nói chuyện vào hôm thứ Sáu, Kirill Dmitriev, tổng giám đốc của quỹ đầu tư do chính phủ làm chủ, Quỹ Đầu Tư Trực Tiếp Của Nga (RDIF), nói rằng thỏa thuận này “có tầm quan trọng lịch sử.”Ông giải thích, “Đây là lần đầu tiên Saudi Arabia và Nga hợp tác rất tốt trên sân khấu quốc tế.”Trong những dấu hiệu khác cho thấy việc thắt chặt quan hệ, Rosnieft, công ty dầu hỏa lớn nhất của Nga, và công ty dầu hỏa quốc gia Saudi Aramco của Saudi Arabia, loan báo rằng họ sẽ xem xét việc những khoản đầu tư chung vào vương quốc này. Một đại công ty khí đốt khác của Nga là Lukoil cũng tiết lộ rằng họ sẽ xem xét việc quảng cáo dầu hỏa cùng với Saudi Aramco. Saudi Arabia cũng đánh giá khả năng tham gia dự án khí đốt lỏng (LNG) của Nga.Những bước phát triển này nối tiếp theo tin tức nói rằng ông Trump đã quyết định rút Mỹ ra khỏi hiệp định Paris về khí hậu biến đổi. Nhiều bình luận gia đặt câu hỏi về những hàm ngụ rộng hơn và lâu hơn của việc Hoa Kỳ rút lui khỏi vai trò lãnh đạo của họ trong hiệp định quốc tế rất quan trọng này.