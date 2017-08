Say rượu, nam thanh niên lao xe vào bụi chuối ngủ khiến công an nháo nhác tìm

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 8h sáng nay, một số người dân đi qua khu vực giao giữa khu đô thị Nam An Khánh với thôn An Thọ (xã An Khánh, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội) thì phát hiện một chiếc xe máy Honda wave nằm ngay dưới bụi cây.

Xuống kiểm tra, người dân phát hiện một chiếc ví bên trong có giấy tờ của nam thanh niên kèm 1 triệu đồng và 1 chiếc điện thoại iPhone để lại hiện trường.

Hiện trường vụ tai nạn

Tuy nhiên, kiểm tra xung quanh thì người dân không thấy người đâu nên nghi ngờ sau khi xảy ra tai nạn nạn nhân bị rơi xuống mương nước gần đó.

Ngay sau đó, người dân đã nhanh chóng trình báo cơ quan công an xuống hiện trường, xuống mương tìm kiếm tung tích nạn nhân.

Tuy nhiên, lực lượng chức năng tìm kiếm dưới mương không thấy gì. Không lâu sau đó, một nam thanh niên chui từ trong bụi chuối ra cho biết, do say rượu nên sau khi lao xuống bụi cây đã chui vào bụi chuối ngủ.

Ông Hoàng Văn Hùng, Trưởng Công an xã An Khánh cho biết, sau khi nhận được tin báo của người dân, đơn vị đã nhanh chóng xuống hiện trường tìm kiếm tung tích nạn nhân tuy nhiên, mò khắp mương nước không thấy ai.

Tuy nhiên, sau đó, nam thanh niên từ trong bụi chuối chui ra, quần áo còn lấm lem bùn đất nhận là người điều khiển xe máy.

“Người này cho biết, khoảng 3h sáng nay (18/8) sau khi uống rượu say trên đường đi về đã lao xuống bụi cây trên. Do buồn ngủ nên đã chui vào bụi chuối gần đó ngủ”, ông Hùng nói.

Theo ông Hùng, qua xác định, nam thanh niên là Vũ Văn Ph. (19 tuổi, trú tại xã Bạch Long, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định).

Người này đang làm công nhân cho một công trình xây dựng tại khu vực.

Sau khi về trụ sở tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo, phía công an xã An Khánh đã lập biên bản bàn giao toàn bộ tài sản cho nam thanh niên trên, người này cũng không bị thương hay xây xát nặng.

Theo Hoàng Hải (Soha/Trí thức Trẻ)

